Nataly Delgado va por todo: disputará otra corona mundial de boxeo en Texas

La boxeadora panameña Nataly Delgado chocará ante la mexicana Irma “Torbellino” García en un pleito de unificación de coronas de la división supermosca (115 libras), programado para el próximo 8 de noviembre en el College Park Center de Arlington, Texas, Estados Unidos.
En el choque se pondrán en juego la faja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder de la peleadora canalera, y el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en manos de la pugilista azteca.
Delgado se presentará al compromiso con un historial profesional de 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, sumando 5 triunfos por la vía del nocauts (KO).
Por su parte, la monarca mexicana ostenta un registro de 26 victorias, 5 derrotas y 1 empate, con 6 nocauts en su carrera.
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El pleito formará parte de la cartelera organizada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y abrirá la transmisión del evento principal que será transmitido por la cadena ESPN.
Además del combate unificatorio supermosca, la velada internacional contará con otros choques de título mundial, encabezados por el enfrentamiento estelar entre Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner por la corona ligera de la FIB, junto a los pleitos mundialistas entre Ramla Ali contra Mikiah Kreps, Tiara Brown frente a Ellie Scotney y Skye Nicolson ante Miyo Yoshida.
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