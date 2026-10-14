  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Boxeo
Boxeo

Nataly Delgado va por todo: disputará otra corona mundial de boxeo en Texas

La boxeadora panameña, Nataly Delgado.
La boxeadora panameña, Nataly Delgado. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 14/10/2026 10:21
El boxeo panameño vivirá una jornada histórica en Arlington cuando Nataly Delgado busque adueñarse del cinturón supermosca de la FIB.

La boxeadora panameña Nataly Delgado chocará ante la mexicana Irma “Torbellino” García en un pleito de unificación de coronas de la división supermosca (115 libras), programado para el próximo 8 de noviembre en el College Park Center de Arlington, Texas, Estados Unidos.

En el choque se pondrán en juego la faja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder de la peleadora canalera, y el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en manos de la pugilista azteca.

Delgado se presentará al compromiso con un historial profesional de 21 victorias, 7 derrotas y 2 empates, sumando 5 triunfos por la vía del nocauts (KO).

Por su parte, la monarca mexicana ostenta un registro de 26 victorias, 5 derrotas y 1 empate, con 6 nocauts en su carrera.

Instagram

El pleito formará parte de la cartelera organizada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y abrirá la transmisión del evento principal que será transmitido por la cadena ESPN.

Además del combate unificatorio supermosca, la velada internacional contará con otros choques de título mundial, encabezados por el enfrentamiento estelar entre Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner por la corona ligera de la FIB, junto a los pleitos mundialistas entre Ramla Ali contra Mikiah Kreps, Tiara Brown frente a Ellie Scotney y Skye Nicolson ante Miyo Yoshida.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo