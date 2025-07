Cadillac empieza la búsqueda de pilotos para su debut en la F1

Cadillac empieza a definir su hoja de ruta para lo que será su primera participación en la Fórmula 1 (F1) en el 2026. Es por ello que la escudería ya empieza a poner sobre la mesa los candidatos para correr los monoplazas del equipo.

Uno de los nombres que más ha sonado para ser uno de los pilotos titulares ha sido Sergio Checo Pérez. Desde su salida de Red Bull, diversos medios han colocado al piloto mexicano de vuelta a la F1, junto a otros experimentados como Valtteri Bottas y Guanyu Zhou u otros menos conocidos como Mick Schumacher.

Graeme Lowdon, uno de los jefes de Cadillac, afirmó que ya se encuentra en la búsqueda de los pilotos para la escudería, sin embargo, reveló que no ha sido tarea sencilla, ya que no solo están en busca de los titulares, sino también de los corredores suplentes, así como también para los simuladores.

“Probablemente diría que tenemos entre 6 y 10 buenos candidatos. Desde el primer momento quedó claro que todos quieren conducir un Cadillac, de eso no hay duda. Pero armar una alineación de pilotos no es sencillo. No se trata solo de los titulares: también necesitamos pilotos reserva, de simulador”.

“A partir de ahora vamos a empezar a tener charlas mucho más profundas. Quiero saber cuál es su motivación. ¿Por qué quieren venir a correr para Cadillac? ¿Qué pueden aportar al equipo? Entender su carácter”, resaltó Lowdon.

El jefe de Cadillac también habló sobre lo que se necesita para ser corredor de la escudería. Lowdon precisó la clase de perfil que quiere para el equipo y estarán entrevistando a los candidatos y ver cuál de ellos serán los elegidos.

“En la F1 es que todo se reduce al cronómetro. Así que, en realidad, puedes tolerar muchas cosas si el rendimiento en pista está ahí y cuando digo rendimiento me refiero a ver sectores en verde o en morado. Si es un piloto que puede sacar absolutamente todo del auto, entonces puedes pasar por alto otras cosas. Normalmente la gente dice: ‘tiene que ser buen compañero de equipo, debe aportar esto o aquello’. Pero su trabajo es increíblemente específico: exprimir al máximo el coche”, aseguró Lowdon.

Diversos medios aseguran que el mexicano sería uno de los favoritos para firmar con la escudería estadounidense. De hecho afirman que el trato podría hacerse oficial posterior al Gran Premio de Hungría, el cual se llevará a cabo este domingo 3 de agosto.