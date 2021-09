Panameños estarán en el Mundial de Ciclismo

Entre los mejores del mundo, así se encontrarán ciclistas panameños campeones del Centroamericano de Ruta luego de clasificar por “World Ranking” para estar en la categoría “Élite” del Mundial de Ciclismo.

La participación se da tras los dos puntos a favor por Ranking País y por individual con Christofer Jurado que por primera vez logró entrar en el Top 200 del mundo en el “World Ranking”, informó Emer Samudio, director técnico de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci).

Samudio explicó que para la nómina que estará en Flandes, Jurado ha cedido la plaza en la Ruta a Franklin Archibold para que ambos estén en la contrarreloj.

El traspaso se da por los kilómetros y desgaste que Jurado tiene debido a la preparación que hizo para los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que se consideró que Archibold al encontrarse en su mejor momento merecía esa oportunidad. Además, tanto Jurado como Archibold le abren puerta a Roberto Herrera que estará representando al país en la sub-23 y a Christofer Miranda en la Junior.

“Hemos solicitado a la UCI la inscripción de nuestra máxima promesa Felipe Hassan que por cinco días no cumple con la edad Junior, si la UCI nos contesta con un sí “Pipechan” también estaría en mundiales, nuestro proceso continúa, y hoy cumplimos con un logro más, seguimos abriendo puerta a nuestros jóvenes, y eso se lo debemos a toda nuestra selección Élite”, destacó el director técnico de Fepaci.

“Es el momento de darle esa oportunidad a nuestros jóvenes, yo la tuve y me siento orgulloso no de Clasificar, hoy siento orgullo de ver que hay un legado y que seguimos creciendo”, comentó Christofer Jurado.

Fepaci recordó que en la historia de Panamá el ciclismo ha participado en tres mundiales, en Colombia 1994 solamente a nivel amateur, ya que las normas eran diferentes y no pudieron enfrentarse a los profesionales, el campeón sería el español Abran Olano, en el 2009 hubo participación en la sub 23 en la Contrarreloj Individual con Yelko Gómez y Ramón Carretero, se podía participar sin clasificar, pero no se podía correr la Ruta; y en el 2021 el Ciclismo lo logra con puntos UCI en Ranking Mundial e Individual.