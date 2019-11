Pandeportes no publica Planillas de Sep. Oct. Nov., 2019

Dos Notas Sueltas. N°1). Las coincidencias suelen ocurrir, y una de ellas que califiqué en el “Coctel” del miércoles 27 de Nov. de 2019, como un acierto del Jefe del ¡Buen Gobierno!, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, es el nombramiento de Carlos Alberto Vásquez, Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral. Sustento lo dicho, por lo que hago referencia al Coctel Deportivo escrito en La Estrella de Panamá el 12 de enero 2010, con título principal: “Preocupa la Sala Tercera de la CSJ”. Sumario “Preocupado por el poco conocimiento de las autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público, de lo que es el Mov. Olímpico dirigido por COI”. Parte del Contenido: “Preocupado por el poco conocimiento de las autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público, de lo que es el Movimiento Olímpico dirigido por el COI, y su estatuto legal es la Carta Olímpica, hace un par de años, decidí DONAR dos libros de la Carta Olímpica, a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Previa cita junto con los abogados CARLOS 'PEPE' VÁSQUEZ, (q.e.p.d.), y Rolando Villalaz, visité dicha sala y dialogamos con la SECRETARIA JANINA SMALL, explicando que este obsequio era para que la Sala Tercera donde llegan la mayoría de los casos RELACIONADOS CON EL OLIMPISMO, tuviera un texto de referencia sobre este tema. Leí con cuidado, la decisión de la Sala 3ª de la 'CSJ', firmada por el magistrado ponente, Jacinto A. Cárdenas, y sus colegas Hipólito Gill, y Víctor Benavides, con fecha 30 de Dic. 2009, donde declaran que: “Es ilegal el Resuelto RP J. N° 028-19 del 1 de Feb. 2008 emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es curioso que en esa decisión que comienza en la página 8 y termina en la página 12, en ninguna instancia hace referencia a la Carta Olímpica, lo que hace pensar que los 3 honorables magistrados, se olvidaron que en su archivo tienen 2 copias de la Carta Olímpica.

La decisión desde mi óptica como estudioso actualizado del Movimiento de Olímpico y la Carta Olímpica, fue a la 'medida' del jueguecito del demandante Miguel Vanegas y su 'asesor' Rogelio Cruz, que han podido vender sus teorías erradas y peligrosa, de que la inscripción en el Registro Público, por encima de lo que dice el COI, convierte a alguien en Presidente del un CON. Usted 'Pepito' Vásquez, enhorabuena ha heredado ese LEGADO de su distinguido padre, 'Pepe' Vásquez con quien tuve el honor de asistir, ad-honorem, como Perito, en una demanda presentada por 'Mike' Vanegas, que cobijado bajo el poder de Alejandro Pérez como Vice-Ministro de Gobierno y Justicia, en el Gobierno Doña Mireya Moscoso, y Luis M. Adames, Director de Asesoría Legal, lograron BLOQUEAR una solicitud de Melitón Sánchez, el 16 de mayo 2006, de aprobación de reformas al Estatuto del COP, reconocida por el Órgano Ejecutivo, mediante la Res. Ejecutiva N° 45 del 13 de agosto de 1970.

Nota N°2. Según mis pesquisas, el viernes 22 de Nor. 2019, se realizó una reunión plenaria informativa en Santiago de Veraguas con los miembros de la ´JD' electa de la Fede-Panameña, para el periodo, 2018-2022, y los Pres. de las Ligas de Chiriquí, Veraguas y Coclé. Allí reiteraron el apoyo incondicional a la nueva 'JD' presidida por Jaime Pérez, y al mismo tiempo solicita a Pandeportes resolver la IMPUGNACIÓN de los Clubes de Albrook Gymnastics, Marbella, y 'No Limits en derecho, y no amiguismo ni favores políticos”. Hay una acusación formal en el 'Sistema Penal Acusatorio de Panamá, presentado el 28 de agosto 2019, por el Sr. Jaime Pérez Cáceres, que hizo la entrega de una denuncia escrita por el presunto delito de FALSEDAD por parte de la señora TERESA MEDRANO DE AMADO, al igual que el Sr. CARLOS HERRERA. Esta acusación fue una 'Notitia Criminis', que ipso facto debía investigar la FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN, LEYDA SÁENZ, que no le ha dado importancia.

Aconsejo a Jaime Pérez, que una vez el 'HM' Carlos Alberto Vásquez sea ratificado en la Sala 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, presente la denuncia, no solo contra la Fiscal Anti-Corrupción, Leyda Sáenz, sino contra Eduardo Cerda, DG de CO-Pandeportes, Alias, 'Rasputín', que apodan el 'Monge Loco'. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. SE. Don Nito Cortizo, Jefe del ¡Buen Gobierno¡ ahora con tres Magistrados de la CSJ, que todos aceptamos, su Nuevo Código de Conducta no puede ser a media. Esto indica que debe haber una explicación de que está en su fase final, el MES DE NOV. 2019, y el SITIO WEB DE PANDEPORTES, solo refleja la Planilla PERMANENTE, y PLANILLA TRANSITORIA DEL mes de AGOSTO 2019. Hay algo que llama la atención en la Planilla Permanente; está una Secretaria Ejecutiva con salario mensual de $1,250.00, y otra Secretaria de Despacho con $1,500.00 al mes, que tiene apariencia de normal. Pero lo que no alcanzo a entender, y considero que todos los panameños que pagamos impuestos, debemos conocer, pues, en la PLANILLA TRANSITORIA de Agosto 2019, aparece el nombre de ERIC AUGUSTO PONTÓN DE GARCÍA, COMO SECRETARIO EJECUTIVO a partir de mayo de 2016, con salario mensual de $2,500.00. Además, viaja con VIÁTICOS de primera.

Lo curioso, comenzó con el 'Showman Bob', DG de Pandeportes. Como si tiene un toque de 'Mandrake' el Mago', siguió con 'El Cacique' Mario Pérez, y ahora labora para, Rasputín, DG de Pandeportes. No aparecen en ninguna Planilla, la 'SG' Mónika Boloboski, Doña Cecilia Pescao, Asesora del DG, e Irving Saladino, DT de Deportes. Así es.