¿Cuándo se dirá la ‘Verdad’ de los XXIV JCC, 2022?

El engaño y mentiras comenzaron el 5 de Feb. 2017, cuando el Alcalde Blandón recibió la sede en Barranquilla, y no ha cesado

La Nota Suelta. En este espacio di la clarinada de que el Presidente del COI, ha venido actuando un poco complaciente con Vladimir Putin, el ‘Todo Poderoso’ de Rusia, con la permanente violación de RUSADA, de las reglas de Antidopaje, de WADA/AMA, hace poco para eliminarlo, porque hay una regla de la IAAF, que permite a los atletas rusos competir bajo el status de deportistas neutrales. Esto ha ocasionado, como dice uno de los tantos refranes, y cito uno que dice: “La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por la constancia”, que es aplicable a la postura asumida por, Travis Tygart, Presidente de la Agencia Antidopaje de USA, que dice que Rusia debe ser excluido de los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón, 2020. Agregó: “Los deportistas rusos no deberían participar ni siquiera en calidad de INDEPENDIENTE en estos Juegos.

Esto provocó una respuesta más enérgica del Presidente del COI, Thomas Bach a WADA. He aquí la parte medular lo que dijo sobre las Recomendaciones de la AMA: “El Comité Olímpico Internacional, (COI), condena en los términos más fuertes, las acciones de los responsables de la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú, antes de ser transferidos a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), en enero 2019. Esta manipulación flagrante es un ataque

sobre la credibilidad del deporte en sí, y un insulto al movimiento deportivo a nivel mundial. El COI apoyará las SANCIONES más duras contra los responsables de esta manipulación”. Al mismo tiempo el COI quisiera agradecer la Inteligencia de la AMA e Investigadores forenses del Departamento de Investigación (I&I) y a los Expertos Forenses Independientes, por el trabajo detallado muy profesional que han realizado. Hay otra parte que incluye preguntas del COI, que abordaré pronto. ¿Qué opina usted lector. ¿Rusia debe ser excluido de participar en los JO de Tokío 2020?.

Tema de hoy: Cada día que abrió los diarios de mi siempre querido Panamá, me entristece porque los titulares y contenidos de las informaciones dan la impresión de un CONCURSO, sin excluir al Gobierno de Martín Torrijos, que tampoco fue muy ‘bendito’, pero haciendo más énfasis en los dos (2) últimos, el de RICARDO MARTINELLI BERROCAL del Partido Cambio Democrático del 1° de julio 2009 al 1 de julio 2014, y el de JUAN CARLOS VARELA, del Partido Panameñista, del 1° de julio 2014 al 1° de julio 2019 han sido los más corruptos, y hay como un CONCURSO, de cuál está en el PRIMER LUGAR y el QUE OCUPA EL 2°. La mayoría vociferan que el más corrupto es el de JCV, no así RMB, que ‘robó ‘pero sí hizo muchas obras.

Es una situación parecida al de los Estados Unidos, como es el caso del Presidente Donald Trump, que la Cámara del Congreso le abrió un Juicio Político llamado ‘Impeachment’ por violación de sus reglamentos, en tanto se ha cobijado bajo el cordón umbilical del Senado, donde su Partido Político, (Republicano), goza de la mayoría de miembros. Lo que se ha llamado ‘Varela Leaks’ está revelando una de las corrupciones más grande de nuestro país repletos de MITÓMANOS, encabezado según las revelaciones, por ex Pres. JCV, y la Procuradora de la Nación Kenia Porcell.

Si deja de funcionar el ‘AQUÍ NO PASA NADA’, a estos dos personajes políticos, que también protegían al Presidente del COP, CAMILO ‘MADURITO’ AMADO VARELA, que tiene muchas deudas con la arca pública, por su manejo dudoso con los fondos del deporte, les pudieran estar esperando una ‘SUITE’ en el Renacer.

Pues bien, acorde con el Título Principal de hoy: ¿Cuándo se dirá la ‘Verdad’ de los XXIV JCC, 2022?”, según mis pesquisas en adición de que la noticia salió publicada en el ‘LISTÍN DIARIO’ de Rep. Dominicana, donde reside el Pres. del CON, LUIS MEJÍA OVIEDO, electo nuevo Pres. de ODECABE, y Miembro del COI en el 2017. La noticia tenía título: “ODECABE da prioridad a los JCC de Panamá 2022”. El Comité Ejecutivo en una reunión virtual vía ‘BLUE-JEANS’ del Comité Olímpico, encabezado por su Pres. el dominicano Luis Mejía. También se acordó una REUNIÓN EXTRORDINARIA del ‘CE’ el próximo 30 DE NOV 2019, (el sábado). El Art. 27 de los Estatutos, “Las Reuniones del ‘CE’, previa a la realización de los Juegos, deberán celebrarse en la ciudad sede de los mismos. Los Gastos correrán a cargo del Comité Organizador de los Juegos, (COPAN).

“Mejía plantea la integración de UNA COMISIÓN TÉCNICA entre SEIS (6) A SIETE (7) MIEMBROS, con un COORDINADOR GENERAL, lo que permitirá la participación de REPRESENTANTES de toda la región, (esto quiere decir que el Mitómano Henry Pozo, y los que en Barranquilla al recibir la sede, junto con el entonces Alcalde

Blandón que ha vuelto después de su fracasado candidatura presidencial 2019, a controlar el Partido Panameñista, y como nota curiosa, su ‘VP’ Willie Bermúdez, es esposo de la también militante de Partido Panameñista, Mónica Boloboski, ‘SG’ de Pandeportes, cuyo salario no aparece en la planilla. Otro problema a la vista, es que el Jefe del ¡Buen Gobierno!, sin tener conocimiento de la Carta Olímpico, y los Estatutos de la ODECABE, designó a uno de los organismos, adscritos a la Presidencia, para manejar no solo los fondos, sino la parte TÉCNICA etc., de los 24° JCC 2022.

Deben estar llegando o quizás ya están, miembros del Comité Ejecutivo de la ODECABE. Tomen nota de esto.