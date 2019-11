Fracaso total. Manifestación de Pan. Pro Deportes

Su líder Edgar López, no pudo atraer a Rasputín, Madurito, su Letrada, etc., el 28 de Nov. a la Cinta Costera #2

Dos notas Sueltas. N°1) Aunque los ‘Relacionistas Públicos’ de Camilo ‘Madurito’ Amado, al igual que Eduardo Cerda, alias ‘Rasputín’, Henry Pozo, Jefe de COPAN, etc., lo tienen bien escondidito, entre hoy y mañana estará llegando a Panamá LUIS MEJÍA OVIEDO, el nuevo Presidente de la ODECABE, y miembros de su Comité Ejecutivo, que han dicho que le están dando PRIORIDAD a los XXIV JCC, Panamá 2022. Como ya anuncié en el Coctel del viernes 29 de Nov. 2019, con título principal: ¿Cuándo se dirá la ‘Verdad’ de los XXIV JCC, 2022?, y salió publicado en la Web, por unos de esos errores involuntarios y ocasionales, en la publicación impresa del viernes 29 de Nov., se repitió el escrito del Jueves 28 de Nov. Lo importante de esta reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Odecabe es para la integración de una COMISIÓN de SEIS (6) a SIETE (7), MIEMBROS, con un Coordinador General, lo que permitirá la participación de REPRESENTANTES de toda la región.

Estaré pendiente para informar a los lectores lo que siempre tratan de ocultar. Tomen nota de esto.

Nota N°2), La MITOMANIA, se ha convertido en una especie de cáncer incurable en muchos sectores. ¿Qué significa?. “Tendencia patológica a MENTIR, o a relatar cosas fabulosas. Se le llama MITÓMANO al que sufre de mitomanía. Pues bien, se leen algunos diarios quedaría contento con el despliegue de fotografías, y noticias a media, de la actuación de los atletas. en este caso, la participación de Panamá en el Campeonato Centro Americano de Levantamiento de Pesas, donde exhiben una foto del atleta Ariel Batista, con título “Alzó tres (3) oro, lo que sería Arranque, Envión y Totales. Lo que tuvieron cuidado en no divulgar, fueron los totales en Arranque, Envión que dan los totales. Además qué posición representa en el ‘Ranking’ de 2019.

Es triste que Henry Phillips que fue un atleta olímpico y sabe que no debe ´fingir con esto, está aparentando que hay ‘bonanza´, y estos atletas pueden ganar medallas para los XXIV JCC 202.2. Esto es falso, y lo puede sustentar Idelfonso Lee, Alexis Batista, etc.

ARIEL BATISTA (Pan) oro en los 81 kgs. Arranque 135 kgs, Envión 165 kilos. Totales 300 kilos. #2), Jaime León, (Gua), 116 kgs, Arranque .Envión 151 kgs. Totales 267 kgs. #3), K. Flores, (Hon). Arranque 120 kgs. Envión, 146 kgs. Totales, 266 kgs. #4), Gustavo Doyle, (Pan). Arranque 85 kgs. Envión, 110 kgs. Totales 195 kilos. Debo señalar algunos atletas latinos en el ranking con mejores totales que Ariel Batista: Michael Bonnat Zacarías, (Dom). Totales, 377 kilos. Brayn Carvajal, (Col), Totales 363 Kgs. Juan Felipe Solís, (Col) 351 kgs. Yong Andica, (Col), 336 kgs. Andres Lao, (Cuba), totales 330 kgs. Alexander Hernández, (Pur) 327 kgs. EN LOS 61 KGS hombres. Oro: Vásquez Olmedo, (Nic). Arranque 118 kgs. Envión 151 kgs. Totales, 269 kgs.

#2), N Ortiz, (Gua). Arranque 108 kgs. Envión 125 kgs. Totales, 231 kgs. #3), Marco Rapalo, (Hon).Arranque, 60.50 kgs. Env

115 kgs. Totales 205 kilos. #4) GUSTAVO DOYLE, (Pan). Arranque: 85 kgs. Envión, 110 kgs. Totales 195 kgs.

En 67 KGS HOMBRES: Oro Pineda Edgar, (Gua), Arranque 131 kgs. Envión 170 kgs. Totales 301 kgs. #2), Britton Amando

(Nic) Arranque 115 kgs. Envión, 145 kgs. Totales 260 kgs. #3), Julio Salamanca, (Esa ). Arranque, 111 kgs. Envión, 141. Kgs.

Totales 252. #4) L. MELÉNDEZ (Pan). Arranque 100 kgs. Envió 120 kilos. Totales 220 kilos. En los 89 KGS HOMBRES.

Oro, Alex Pavón, (Hon), Arranque 125 kilos. Envión 170 kgs. Totales 2095 kgs. #2) Junior Dons, (Gua). Arranque 100 kgs.

Envión, 148 kgs. Tot. 248 kgs. LAU BRANDÓN, (Pan). Medalla de Bronce. Arranque 105 kgs. Envión 135 kgs. Tot. 240 kgs.

En la rama femenina, no se debe ocultar la verdad, del bajo nivel. Veamos los 59 kgs. Oro Marcia Génesis, (Esa), Arranque.

77 kgs. Envión 95. Totales 172 kgs. #5), BARRLETTA ROXANA (Pan) Arranque 80 kgs. Envión 70 Kgs. Totales 130, kgs.

Las damas de Panamá no participaron en los 64 kgs.

En los 55 kgs damas. Oro Lucelo Emelyn, (Gua).Arranque 67 kgs. Envión 92 kgs. Totales 182 kgs. #2), B. Sonia, (Nic) Arranque 68 kgs. Envión90 kgs. #7) HERRERA V. (Pan). Arranque 60 kgs. Envión, 72 kgs. Totales 132 kgs. #8), PÉREZ. E (Pan) Arranque 47 kilos. Envión 68 kgs. Totales 115 kilos. No deben seguir ocultando la realidad de nuestro deportes con ‘FAKE NEWS’ sobre el nivel de nuestros atletas y deportes, de que pueden ganar medallas para los XXIV JCC 2022.

Tema de hoy. Si hay un espacio que los diferentes deportes usan como su medio de divulgación, es el espacio CALDO DEPORTIVO, del Diario Metro Libre. En la publicación del Miér. 27 de Nov. 2019 decía: “Preparan masiva manifestación, la COALICIÓN PANAMEÑA PRO DEPORTE, reitera la convocatoria ciudadana para apoyar su propuesta Visión 2030, para elevar el Deporte a RANGO CONSTITUCIAL. La manifestación será el 28 de noviembre, hora 8:00 a.m. a 12:00 md., en la Cinta Costera #1. El Título del Coctel lo describe “Fue un fracaso total. Esto reitera que el ‘fantasma’ que lo dirige que se llama EDGAR LÓPEZ, Coordinador de la Coalición Panameña Pro Deportes. Lo risible es que afirma que es un movimiento APOLÍTICO que nace de ex atletas, (no dice nombres), dirigentes deportivos en práctica y padres y madres vinculados al deportes por sus hijos.

El mismísimo Fantasma López que será su apodo desde ya, con el escrito del colega de siempre, admite que fue un fracaso, y por qué no hubo asistencia. El clásico ejemplo es que EDUARDO CERDA, Alias Rasputín’, es militante de es Coalición Pro Deporte, y no estuvo presente. Más bien estaba en la inauguración del 10 Campeonato de Pro-Béis.

Dice la nota. “Se citó a atletas, dirigentes, profesores de educación física, y todos aquellos que se sintieran identificados con la problemática del deporte nacional. Según el ‘Fantasma’ López aspire que el DINERO que entrega Pandeportes a las federaciones

lleguen hasta las categorías infantiles y recreativas. No menciona lo que es el Principio Fundamental del Olimpismo, y se basan no solo en dinero sino en los valores en los niños y jóvenes. Repito que ojalá que con la designación de Carlos Alberto Vásquez, como Magistrado de la CSJ, que sí conoce de deporte, y de Olímpismo, en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, que tiene que ver con el tema del Deporte, aconseje al Presidente sobre medidas para estabilizar el deporte, contra estos personaje con una agenda oculta, y que incluye el TADPAN, de Madurito, y Damaris (USAD$), Young. Tomen nota de esto