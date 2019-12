Hay un deterioro galopante en la dirección del deporte que vuelvo a reiterar al Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que no puede ´desbaratar´ con una mano lo bueno que hace con la otra

Un rotundo no al engaño del Boxeo Olímpico

Hay un deterioro galopante en la dirección del deporte que vuelvo a reiterar al Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que no puede ´desbaratar´ con una mano lo bueno que hace con la otra. No puede seguir expandiéndose la VIRUS, de la MITONOMANÍA en nuestro deporte, y una vez por toda, decir la verdad respecto a la celebración en nuestro país, de los XXIV JCA y del Caribe 2022, donde hemos puesto ‘la carreta por delante del buey’, anunciando sin tener siquiera el sitio adecuado y aprobación para construir las obras, anunciando que serán del 22 de abril al 8 de mayo 2022. Hoy es el 1° de diciembre de 2019, lo que indica que faltan 30 días para finalizar el año. El año 2020, tiene 12 meses; el 2021, también 12 meses; el 2022, tendrá 3 meses completos, + 21 días para la inauguración.

Debo recordar que según el Artículo 40 de los Estatutos de Odecabe dice que: “Los CON o miembros asociados que aspiran a celebrar los Juegos, deberán solicitarlo por escrito a más tardar por ESCRITO a más tardar el 31 de enero SEIS (6) AÑOS antes de la celebración de la misma. Con una declaración oficial del Gobierno de su país, (el Pres. ‘JCV’ no lo hizo), Firmó el Ministro de la Presidencia. El entonces Alcalde Blando sí firmó. Panamá recibió la sede el 5 de Feb. 2007, en Barranquilla, Colombia. Lo que ‘Rasputín’ Cerda, Madurito Amado, Henry Pozo, tienen como un gran secreto y lo estarán exhibiendo con la presencia en Panamá del nuevo Pres. de Odecabe, Luisín Mejía, y miembros de su nueva ‘JD’, es el ALQUILER de una OFICINA DE COPAN, en el EDIFICIO NUEVO de importadora Selecta, ubicado en VILLA DE LA FUENTE, frente al ‘Price Smart’. ¿Cuánto es el alquiler mensual. ¿Qué salarios están devengando mensual?. ¿Cuántas personas laboran en la misma? Estaré haciendo mis pesquisas? Nota N°2, Una buena noticia de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, del 29 de Nov. 2019, y que lo debe saber el Dr. Saúl Saucedo, Presidente de la Organización Regional Antidopaje de ‘CA’ (ORAD-CAM). Parte dice: “El laboratorio Antidoping de Cuba cerrará el año 2019 con alrededor de 5000 pruebas realizadas a atletas de unos 10 países.

Tales cifras confirman el prestigio internacional de la entidad, destacó el director, el doctor Rodney Montes de Oca, quien celebró esa labor en tiempo en que centros homólogos acaban cerrados o no avalados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA),

El portal del Instituto Cubano de Deportes detalló que entre enero y noviembre del presente año, el Laboratorio muestras desde Ecuador, Perú, Bolivia, PANAMÁ, Costa Rica, República Dom., Honduras Nicaragua, y México entre otras naciones”.

“El país azteca, (México) solicitó unos 1,300 test entre octubre y noviembre del presente curso, con análisis de sus ligas nacionales y profesionales, como parte de convenios previamente establecido. Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura y deportes de México, expuso hace algunos días que los exámenes de los 150 Atletas Olímpicos d su país, serán requisados en esta capital en el año 2020”. El Laboratorio Antidopaje de La Habana fue fundado por FIDEL CASTRO en febrero de 2001, y mantiene al deporte cubano fuera de todas las situaciones de dopaje que manchan el deporte contemporáneo”.

Esto sí es un LEGADO, y no Don Dinero$ que quieren en Panamá. Así es. Tema de hoy. Sin el ánimo de ofender a ningún colega, pero mi largo ‘peregrinaje’ por el deporte, que me ha permitido viajas a todos los continentes, me permite señalar que el término de ORIENTADOR DE la opinión pública, que recibimos los periodistas en general, independientemente de que nunca ha viajado fuera de su país natal, significa lo mismo, decir lo correcto a los lectores. Es por ello y sin mencionar el nombre del apreciable colega, debió condenar el disparate mayúsculo, de Eduardo Cerda, DG de Pandeportes, apodado, ‘Rasputín, alias ‘El Monje Loco’. El fracasado ‘YESMAN’ del Megalómano-Mitómano del Olímpismo Panameño, Camilo Amado Varela, Tomás Cianca, que ha sido un fracaso total como presidente de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá.

En esta ocasión excuso a nuestro Embajador Deportivo ‘Mano de Piedra Durán porque dijo algo sensato: “El problema del box amateur es que si ganan unas 3 peleas, ya se creen la mamá de Tarzán y las cosas no son fáciles, por eso hay que hablarles duro a esos muchachos, si están en esto en serio y sino mejor busquen otra cosa que hacer”. Además de estar versado en el Boxeo, y el propio Durán lo puede decir, que seguí su carrera y el de otros de nuestros campeones desde el inicio al final. Todos pueden soñar con ser un ‘CM’ en el boxeo, lo mismo en el béisbol, pero solo algunos tienen la habilidad para llegar a ese nivel. ‘Lo que natura no da’ ningún tipo o cuantía de incentivo ayudará a ser un campeón olímpico. Resulta un acto irresponsable decir: “Se le ayudará a los púgiles amateurs nacionales para que en trenen sin TENER QUE IR A TRABAJAR, y un respeto aún mayor CON UN BECA DEL IFARHU.

Se trata de un disparate imperdonable de no saber que el IFARHU, no es un billar, ni un gimnasio de boxeo. Es para el desarrollo de la formación y aprovechamiento del capital humano. Su ‘DG’ Bernardo Meneses, una figura de la generación del relevo de 30 años, debe censurar esta ‘burrada’ de estos señores. Se le dá dinero de sobra a la ‘Super Estrella’ del boxeo. Atheyna Bylon, y la realidad, los años le está recitando la verdad. Lo que buscan es que todos los boxeadores de los ‘barrios marginales’ se meten a boxadores, no trabajan, y cuentan con becas del IARHU. Así es.