El COI alerta de la Politización Del Deporte

Dos Notas Sueltas. N°1) Pese a que los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, Japón 2020, están programados para el 24 de julio al 9 de agosto del 2020, la buena organización, está permitiendo que algunas federaciones celebren competencias de exhibiciones para colegiales. Fue el caso de la Federación Internacional de Esgrima, (FIE). El pasado fin de semana en Japón que se prepara para los Juegos Olímpicos de Verano de Tokío. Este evento tuvo lugar antes del 13 al 15 de diciembre 2019, fecha del evento de prueba clasificatoria de la ‘Copa de Florete’ Masculino, para los Juegos Olímpicos. El domingo, 8 de diciembre hubo una demostración de esgrima en el Centro Deportivo Bonko que le dio la oportunidad a miles de estudiantes de escuelas primarias alrededor de Tokío que asistieron, pudieron experimentar la esgrima de primera mano.

Nota N° 2 Según una nota de prensa de La Federación Panamericana de de Hockey (PAHF) que preside Alberto ‘Coco’ Budeisky, anunció los Equipos de Élite Panamericano 2019. Desde 2007, los Equipos de Élite Panamericanos son nombrados cada dos años para reconocer a los mejores jugadores en las competencias Panamericanas. Desde 2017, también se nombran equipos Élite de Indoor. Los especialistas en Hockey presentes en los ‘JP’ 2019 en Lima, Perú, fueron consultados para la selección de los Equipos élites del año. El Equipo de Élite Panamericano Masculino de 2019, está liderado por el veterano trinitense Kwandwane Browne, seleccionado por sexta vez para el Equipo Élite de la PAHF, un récord que comparte con la defensa canadiense Scott Tupper. Browne jugó en Lima los últimos partidos de una larga e ilustre carrera int. Estuvo en el primer equipo élite PAHF en 2009, y solo se perdió el equipo ‘Elite 2015.

En el otro extremo del espectro, seis jugadores hacen su primera aparición en la lista de Élite, incluido el héroe local de Lima Fabrizio Corno, Capitán del equipo peruano en los Juegos Panamericanos. Los finalistas de la Copa Panamericana, Argentina y Canadá tienen la representación de más jugadores respectivamente. Los logros de Estados Unidos y Chile, semifinalistas en Lancaster, son recompensados con la nominación de dos y tres jugadores respectivamente He aquí los Equipos Panamericanos de Élite de ambos sexos. Femenino. Agustina Albertarrio (Arg). Camila Caram, (Chí).

Rachel Donohoe, (Can). Silvia d’Elia, (Arg). Julieta Jankunas, (Arg) Rosario Luchetti (Arg). Erin Matson, (Usa). Sara McManus, (Can), y Carla Rebecchi, (Arg.).Claudia Schuler, (Chi). Kathleen Sharkey, (Usa). Natlie Sourisseau, y Brienne Star, (Can). Manuela Ulloa, (Chi) Teresa Vaina, Manuela Vilar, (Uru). Tomen nota que no hay atleta femenina de ninguno de los países de Centro América.

El Equipo Panamericano Élite Masculino 2019: Juan Amoroso, (Chi). Kwan Bromne, (T&T). Maico Casella, (Arg.). Fabrizio Corneo, (Per). Pat Harris, (Usa). Adrian Henríquez, (Chi). Pedro Barría, (Arg) Gordon Johnston, (Can) Aki Kaeppelr, (Usa). Juan López t Agustín Masilla, (Arg). Mark Pearson y Keegan Pereira, (Can). Matías Rey, (Arg). Martín Rodríguez Chile, y Scott Tupper (Can). Tampoco aparece atletas masculino de Centro América en dicha lista.

Tema de Hoy. Quedan apenas días para el inicio del año 2020, y tiene que ser motivo de preocupación del presidente del Comité Olímpico Int., (COI), Thomas BACH, que entrando en la fase final de la Agenda Olímpica 2020: ‘Tiempo de Cambios’, que inició su recorrido con 40 RECOMENDACIONES, y hay algunas que no han sido entendidos, por la dirigencia de muchos países. Estas Recomendaciones buscan los mismos objetivos que las REFORMAS COI 2000, y una vez más repito las palabras de ‘S.E’. Juan Antonio Samaranch que en 1999, hizo una AUTO-CRÍTICA al COI, al decir que “no vieron que tenían que adoptarse a la nueva sociedad en que vivían en la que el DINERO SE INMISCUYE en todas las actividades humanas y sociales INCLUYENDO LAS DEPORTIVAS”.

Fuera del Deporte en mi querido Panamá estamos viviendo el escándalo ‘VARELA LEAKS’, que hace recordar lo que decía en su momento, el ‘HM’ de la Corte Suprema Camilo Pérez, con sus escritos ‘Bona-Fide’ y que fue asesinado en 1987. ‘La Corte Suprema de Justicia estaba llena de garrapatas”. Algo así está pasando en el Deporte Olímpico, con actuaciones como la de RUSADA, y el ‘Emperador Totalitario’ de Rusia, Vladimir Putín, con el deporte. Esto provocó que el COI convocara una CUMBRE OLÍMPICA, en su sede en Lausana Suiza, con los principales representantes del Movimiento Olímpico. Señala el ‘CE’ del COI, que esta Cumbre Olímpica, forma parte de un proceso de consulta continua para el futuro del Movimiento Olímpico. Reiteró el respaldo a los Atletas, con el eslogan: “Están en el Corazón del Movimiento Olímpico”. Reiteró igualmente que el COI redistribuye el 90% de sus INGRESOS al Mov. Olímpico. He aquí las palabras en donde esta Cumbre convocó a las AUTORIDADES PÚBLICAS y GOBIERNOS .

Es por ello que en este espació sigo exhortando al Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que no debe incurrir en la profanación imperdonable de avalar que RAMÓN CARDOZE, y la suspensión del COP de Panamá por el COI, es la prueba irrefutable, que esté al mando de la preparación de atletas para los supuestos JCC, Panamá 2022). A este respecto, los participantes expresaron serias preocupaciones sobre la creciente POLITIZACIÓN DEL DEPORTE. Ejemplos. “Gobiernos llamando a atletas y equipos a no participar en torneos en países específicos. Continuaré en otro escrito. Tomen nota.