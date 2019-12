E. Bentolila y E. Grench, en el 'CM' de Sable

Notas Sueltas: Siendo el 2020 el año en que del 31 de julio al 9 de agosto serán los XXXII Juegos Olímpicos de Verano en Tokio, Japón, y dentro de pocos días finalizará el año 2019, muchos atletas tendrán que actuar en forma cautelosa, en la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, para estar en forma de buscar marcas mínimas para los JO. Es importante recordar que pese a que el Capítulo 4 de la Carta Olímpica (Los Comités Olímpicos Nacionales). Art. 27 Misión y Función de los CONs, Punto 2 3 Dice. En su oración final: “Cada CON tiene la obligación de participar en los Juegos de la Olimpiada enviando a sus atletas”, la Comisión Tripartita, ya señaló los países de los cinco (5) que tienen derecho a WILD-CARD. Panamá que disfrutó ese privilegio para los XXXI JO, Río Brasil, 2016, no lo tiene para Tokio 2020.

Los resultados de nuestros atletas de nivel a partir de los JB, siguiendo por los 23º JCC, Barranquilla, Colombia 2018, y finalizando con los XVIII, JP, Lima, Perú, 2019, en especial en los Dep. natación y atletismo, que otorgan la mayor cantidad de medallas de oro, plata y bronce, ya nos dijeron la verdad, aunque el COP y Pandeportes no les importa, y seguirán enviando atletas a buscar marcas mínimas para Tokio 2020. La IAAF, con fecha de 15 de Dic. 2019, no envió el siguiente mensaje: “En Nanjing, China, sede del 50º 'CM' de Atletismo Bajo Techo, que me hace recordar que en el XI 'CM' de Atletismo Bajo Techo, celebrado en Moscú, Rusia, fue donde Irving Saladino, inició el camino que lo llevó al pedestal de consagración mundial en el Salto de Longitud, al ganar la presea de plata con 8.29 metros, a diferencia de un centésimo del ganador de oro, Ignasious Gaisah, de Ghana, con 8.30 metros.

Además de premio en efectivo de $20,000, están las ofertas de 'Wild-Card' para los ganadores de los Tours Bajo Techo, que comienzan en el mes de enero 2020. Entristece que no contamos con ningún atleta del atletismo de ambos sexos para ganar un 'Wild Card'. El béisbol/softbol bajo el mando de la WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, bajo la presidencia de Riccardo Fraccari, aún eufórico por el éxito del Premier 12, que reabrió la participación del béisbol en los XXXII 'JO' de Verano 2020, después de una ausencia en GBR, 2012, y Brasil, 2016.

Para el 2020, la WBSC anunció la celebración de 11 eventos, marcados por el regreso del béisbol y softbol a los JO, y cuatro (4) nuevas Copas Mundiales. La Fede-Béisbol que preside el HD. Benicio Robinson, tendrá las “manos llenas” en el 2020 con eventos internacionales. El softbol no se quedará atrás, pues será el primer evento de la WBSC en el 2020, la Copa Mundial de Softbol Sub-18 en Palmerston Norte, Nueva Zelanda. Doce (12) equipos de los cinco continentes se han clasificado, y lucharán por el título de Campeón Mundial del 22 de febrero al 1º de marzo.

Por último agrego antes de pasar a otro deporte, que el año 2020 será el estreno de la COPA MUNDIAL DE BÉISBOL 5. También será pionero para el nuevo béisbol urbano y mixto de WBSC, que organizará su primera Copa Mundial. MÉXICO será el anfitrión del histórico evento inaugural de 5 contra 5 en noviembre, tanto para las categorías de personas mayores como de menores de 15 años.

Tema de hoy. Aunque hay dudas razonables de la legitimidad de la Asociación Panameña de Esgrima, un grupo que aparentemente tiene el aval del COP que preside Camilo 'Madurito' Amado, por Solmoraine Ameglio de Dorati, aparece como Presidenta, Arturo Dorati, ocupa el cargo de Fiscal. Alegan que cuentan con más de 120 atletas que practican las tres armas. La 'superestrella' es Eileen Grench que compite en sable femenino individual de la división mayor. En la esgrima, estaba Ana Irene Delgado, que era Embajadora de Panamá en Gran Bretaña, y competía en la modalidad de espada, lo mismo que la Dra. Jésica Jiménez, que ha desaparecido del escenario de este deporte.

Según el comunicado de prensa que recibí de la FI de Esgrima, Eileen Grench y Esther Bentolila participaron en la Copa Mundial de Sable Individual, celebrada en Salt Lake City, Estados Unidos, los días 13 al 14 de diciembre 2019. Veamos primero las ganadoras de las medallas de oro, plata y bronce, y después la participación de las atletas latinas, y desde luego, las otras del continente americano, y sus respectivas edades. Oro. Olga Khorian, (UCR), 29 años, con 32 puntos. Plata: Jairui Quian, (China), 27 años, con 26 puntos. Bronce. Mañón Brunel, (Fra), 23 años, 20 puntos. DE AMÉRICA Y PAÍSES LATINOS: #13), La veterana Mariel Zagunis, (USA), 34 años, 8 puntos. #17), Anne Elizabeth Stone, (USA) 29 años, 4 puntos. #26) Gabriela Page, 25 años, 4 puntos. #69), Natalia Botello, (MÉX), 17 años, 1 punto. #79, Rosey Félix (Rep. Dom), 30 años, 1 puntos. #83), Alexandra Benítez, (VEN), 1 punto. #94, Yolima Morales (Col) 1 punto. De PANAMÁ, #125, Eileen Grench 33 años. 0.5 puntos.

Esther Bentolila, (Panamá), 20 años, # 166, de 184 participantes con '0' puntos. Es importante tomar en consideración que no debemos frustrar o acomplejar a nuestros atletas, enviándoles a torneos al más alto novel, que aún no cuentan con el nivel de JCC. No aparece atletas participantes de Panamá en la categoría 'Junior' Otro torneo de esgrima que fue celebrado, fue la COPA MUNDIAL de Florete, el 13 de diciembre 2019, clasificatoria para los 32° JO, Tokio, 2020. Por hoy terminaré informando que en Saint Maur, Francia, los días 13 al 15 de diciembre 2019, en la competencia individual de la modalidad de Foil, clasificatoria para los XXXII JO de Verano, Tokio 2020, Alice Volpi gano la medalla de oro individual de Foil, y Rusia ganó la presea dorada por equipo. En esta modalidad, Panamá no tiene atleta ni de nivel de 'JB', y menos de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tomen nota de esto.