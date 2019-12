¿Fallo 'ex-profeso' de Panam-Sports del atleta masculino, 2019?

Positivo: S. Ann-Fraser (Jam), atleta femenina. No el del atleta, Para-Panamericano, F. Barreto (Bra), atleta masculino del año

La elección de los deportistas del año de cualquier organismo deportivo, ya sea mundial, continental o de un Comité Olímpico Nacional, requiere de una planificación seria y, sobre todo, de transparencia incuestionable. Un ejemplo digno de imitar es el de la IAAF, presidido por Sebastian Coe, no solo de la atleta femenina y el masculino del 2019, en la Tarima del Fórum Grimaldi, el sábado 23 de noviembre en su sede en Mónaco, sino los valores de atletas de la diferentes categorías, incluyendo las promesas de ambos sexos. Eliud Kipchoge, el ganador del premio del 2018, agregó a su Maratón Fenomenal CV en 2019. En abril ganó su cuarta victoria en la Maratón de Londres con su cuarta victoria con un tiempo récord de 2:02..37. El atleta de Kenya hizo un seguimiento en octubre, mejorando la barrera del distancia de las dos horas con tiempo de 1:59.40.2, en un evento en Viena.

La Atleta Femenina de la IAAF 2019 fue Dalilah Muhammad, nacida en Nueva York, Estados Unidos. Méritos. Medalla de oro en los 400 metros con vallas, en los XXXI Juegos Olímpicos de Verano, Río Brasil, 2016. Presea de plata en los 400 metros/vallas en el 'CM', Moscú, Rusia 2013, y también plata en Londres 2017. El 28 de julio 2019, rompió el récord mundial de los 400 metros/vallas, en la final del Campeonato Nacional de USA, clasificatorio para el 'CM' en Doha, Qatar de 52.20. El 4 de octubre 2019, ganó la medalla de oro de los 400 metros/vallas, en el Campeonato Mundial en Doha, Qatar. Una de las características de transparencia fue la publicación de la IAAF de los finalistas, de ambos sexos para ganar el premio de atletas del año 2019. Tomen nota de esto.

El título principal del 'Coctel' del lunes 16 de diciembre 2019 leía: “Los Dirigentes Deportivos conocían muy poco de la Ética Deportiva”. Sumario: “No están al tanto de que existe una Oficina de Ética y Comportamiento que analiza todas las quejas y denuncias”. En el contenido comencé por señalar el rechazo enérgico del Comité Olímpico Internacional (COI), presidido por Thomas Bach de la POLITIZACIÓN DEL DEPORTE Competitivo Olímpico. Es por ello el título del Coctel de hoy: “Los Dirigentes Deportivos conocen muy poco de luz Ética Deportiva, y por ente, de la AGENDA OLÍMPI CA 2020, que es el análisis del futuro del Movimiento Olímpico Las 40 RECOMENDACIONES, obliga a actualizar y adecuar algunos a la realidad. Más bien vemos al COP, y otros organismos deportivos, mostrando más INTERÉS por DON DINERO, el USA$.

En el 2015 el COI creó una oficina de ÉTICA Y CUMPLIMIENTO. Su misión es principalmente es PREVENTIVA, Proporcionar INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN sobre principios éticos, pero también ASESORAR. La Oficina de Éti ca y Cumplimiento analiza TODAS LAS QUEJAS, y DENUNCIAS y actos traídos a su atención que puede constituir una VIOLACIÓN de los Principios Éticos de la Carta Olímpica, o sus disposiciones de implementación. Esta Comisión Ética es presidida por DENIS OSWALD, Miembro del COI desde 1990. Además de haber sido Atleta Olímpico es Doctor en Leyes. El este espacio di la clarinada de que no tenía la Nómina de PANAM-SPORTES, presidido desde el 2027, por Ilic Nevin, de nacionalidad Chilena, pero con 'complejo' de nacionalidad de Donald Trump, que había mudado la sede de la ODEPA a una SUITE en Brickell Key Drive (#600), en Miami, Florida, y que la ODEPA tenía su sede en un Edificio en la ciudad de México, do nado por Don Mario Vázquez Raña, con la condición de que si no lo usaban pasaría a ser propiedad de su familia.

Salió la publicación de PANAMA- SPORTS, anunciando que SHELLY-ANN FRASER PRICE, (Jamaica), fue elegida la Atleta femenina del 2019. Dicha atleta ganó la medalla de oro en los 100 metros planos, en el 'CM' de Atletismo al Aire Libre, Doha, Qatar 2019, y también la dorada en el Relevo 4 x 400 metros planos. La selección se realizó en la Gala que se celebró en Fort Lauderdale, Florida. De esto no tengo ninguna queja. Pero lo que si CENSURO con vejemencia, fue la selección del MEJOR ATLETA MASCULINO, AL ATLETA PARA-LIMPICO de los XVIII, Juegos de Lima, Perú. Esto debe ser denunciado ante la Oficina de Ética y Cumplimiento del COI creada en el 2015, y es la OFICINA DE QUEJAS Y DENUNCIAS, presidida por Dennis Osvald, Miembro del COI. Illic Neven, sabe que no se puede evaluar un atleta paralímpico que gana medalla acorde con su especialidad.

Gozo de la opinión que se trató de una MALDAD, para privar al legítimo ganador del Atleta del 2019, a MIJAÍN LÓPEZ NUÑEZ DE CUBA, del JUDO GRECORROMANO del los 130 kilos, Medalla de Oro en los XVIII 'JP', Lima, Perú.

20|9. Mijaín es medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres, Gran Bretaña 2012, y Río Brasil, 2016. Es incontable la cantidad de títulos ganados en Lucha Greco. Esta maldad 'huele fétido', y quizás podría ser porque los ´gringos' no quieren a los cubanos en USA, y quizás le negarían la visa de entrada a USA. Veamos que acontece cuando se actúa con Transparencia En su premiación de los Valores del año,, Cuba ni dejó po fuera a sus ATLETAS PARALÍMPICOS de Ambos Sexos y niveles que ganaron medallas en Lima, Perú, 2019. Tomen nota de esto.