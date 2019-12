Pandeportes ya no es rector del deporte nacional

Las Notas Sueltas de hoy. Los dos periódicos de Cuba, Granma y Juventud Rebelde, que le dan amplia cobertura a las actividades deportivas de la que muchos aún se refieren como “La Mayor de las Antillas”, nombre impuesto por los colonizadores españoles en el siglo XVII, porque fue la zona geográfica que cubre esa nomenclatura que llevó Cristóbal Colón a América. Cuba es la mayor porción de tierra enclavada en el Mar de las Antillas, como también se le conoce al Caribe; resaltaron algo sin precedente o pocas veces visto, y fue el estímulo a 20 figuras deportivas CON AUTOS. Es una manera de corregir la injusticia sin precedente cometido por ILLIC NEVEN, presidente de PANAM-SPORTS (ODEPA), donde prefirió premiar a un atleta 'PARALÍMPICO' de Brasil, como mejor Atleta Masculino del 2019.

Dando una lección de transparencia a Ilic Neven, Cuba premió a los mejores atletas 'Paralímpicos' de ambos. El acto fue celebrado en la entrada principal del coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Por acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, estos autos se entregaron de forma GRATUITA. Entre los premiados por su desempeño estuvieron 13 glorias deportivas, seis atletas activos y un entrenador. Las especialidades deportivas beneficiadas fueron: atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, clavados, esgrima, judo, pesas, lucha, voleibol y vela. “Al expresar nuestro agradecimiento, nos comprometimos a continuar en la batalla por la defensa de las conquistas de la Revolución en el Deporte, expresó YAIME PÉREZ, quien fuera reconocida hace algunos días como la mejor atleta femenina individual en el 2019. La discóbola, campeona de la Liga Diamante IAAF 2019, el Mundial de Doha, y los JP de Lima, habló en nombre de los integrantes del movimiento deportivo cubano estimulados con la tradicional entrega de vehículos.

El acto de entrega de los autos fue presidido por Daniel Baz, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER, y Valeriano Reyes León, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Tomás Herrera, presidente de la Comisión Nacional de Atención a Atletas, explicó que durante el año fueron estimulados, además, Regla Torres (voleibol), Javier Sotomayor, (atletismo), y Mijaín López (lucha). Y en esta ocasión, además de Yaimé Pérez, resultaron beneficiados Miladis González (atletismo) Liudis Maso (atletismo para discapacitados). Ruperto Herrera (baloncesto), Yulieski González y Tony González (béisbol). Ángel Herrera (boxeo), Leonel Álvarez (ciclismo).

También recibieron las llaves de sus automóviles, Jeinkler Aguirre (clavados). Cándido Maya (esgrima), Jorge Fiss y Jorge Herrezuelo (judo discapacitados), Daniel Núñez (pesas), Yowlys Bonne, Filiberto Azcuy y Jesús Rodríguez (lucha), Carlos Salas (voleibol) y Octavo Lorenzo (vela). Invito que el jefe del ¡Buen Gobierno! tome nota de esto.

Tema de hoy. Me entristece decirlo, pero en esta democracia en que vivimos, y lamentablemente muchos colegas prefieren el 'matrimonio' con el silencio. Igualmente muchos educadores prefieren el silencio, y si no asumen la postura de que 'en boca cerrada no entran moscas', y así pueden conseguir una 'chambita' de Salario Mínimo en la Planilla Permanente o Transitorio de Pandeportes. S.E. el Pres. Nito Cortizo Cohen ha rehusado, ignorando o no le 'importa', desde el 1° de julio 2019 a un par de días de terminar el año 2019, que entre en vigencia 2020, sin cumplir el artículo 5 de la Ley 50 y sus Reformas (Se crea el Consejo de la Actividad, Física el Dep. y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes. En adición de los artículos, 6, 7, 8 y 9, que describe otras funciones. Así. Pandeportes es la tierra del que 'más saliva traga'. No hay una fiscalización transparente ni un Contralor General del país que ponga orden.

El Jefe del ¡Buen Gobierno! sigue sin un buen asesor deportivo, y con su 'GRUPO DE YES.MAN' . Un ejemplo, todos hablan de los XXIV JCC, Panamá 2022, y el Presidente, S.E. Cortizo Cohen, y su distinguida esposa, Yazmín Colón de Cortizo, fueron a la entronización del nuevo emperador de Japón, Naruhito, en Oct. 2019. Como parte de su gira de trabajo por Japón, nuestro Pres. logró reunirse con representantes del Comité Olímpico de Japón, Yasuhiro Yamashita, que fue atleta del judo que participó en los 'JO' de 'LA' 1984, donde ganó medalla de oro en la categoría abierta. 'CM' de Judo 1979 y 1980. Recibió la oferta de preparar a 30 ATLETAS EN Japón, para los 24° JCC, PANAMÁ 2024. Sería una oportunidad para prepararse física y mentalmente para formar parte en las diferentes disciplinas deportivas. Hasta el momento de hilvanar esta líneas no conocía el progreso de esta gestión.

Pese a que es inmoral que con denuncias ante los TRIBUNALES de JUSTICIA, inclusive en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, como es el caso del mitómano CAMILO AMADO VARELA, sigue convocando reuniones donde el DG. de Pandeportes, Eduardo Cerdá , alias 'Rasputín', actúa como su 'subalterno'. Un grupo que se apoda 'Consejo de Deportes' se reunió 'a escondidas' en la víspera de Navidad, y como el denominador común es el de REFORMAS al Estatuto del COP para garantizar la continuidad al frente del COP, y manejo de 'DON Dinero' para los 24° JCC, 2022. Hay 4 gráficas. La #1) Muestra a Amado como el 'cantalante'. La #2), hay 9 personas, y 'Rasputín' con la palabra. #3) Otra vez 'Rasputín', y el #4) el HD Héctor Brands, en busca de USD$ para su 'Mundial del Barrio' 2020. (Continuará)