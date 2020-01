Martinelli y Varela, ignoraron errores de 'MT' en el deporte

Seguro que S.E. Laurentino Cortizo Cohen, que en su Plan de Acciones 'Uniendo Fuerzas': Nuestro Compromiso 4 Pilares y 125 Acciones Prioritarias para transformar a Panamá. Punto 6 Las Transformaciones necesarias: “Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. (Sr. Presidente esto está ocurriendo en el deporte, y Ud. no está al tanto). EL BUEN GOBIERNO tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias. El BUEN GOBIERNO HACE Y NO ROBA. Le recuerdo que creó un NUEVO CÓDIGO DE CONDUCTA, 1) No Mentir, 2), No hacer Trampa, 3), No Robar, que el Coctel aplaude frenéticamente. Pero Ud. Sr. Presidente, lo violó en el deporte con el nombramiento de Eduardo Cerdá, DG de Pandeportes, SDG, Dennis Arce, y SG Mónika Boloboski, Irving Saladino 'DT' de Deportes, y todos los que ellos han nombrado tanto en la Planilla Permanente y la Transitoria.

De Ñapa tienes a HD HÉCTOR BRANDS de El Chorrillo, que tiene 'control' sobre todo, y el Megalómano-Mitómano del Olimpismo Panameño, Camilo 'Madurito' Amado Varela, ha vuelto a tomar control que ahora el nombre es COPandeportes, y ha vuelto a incorporar a una figura Non-Grata en el Deporte, RAMÓN CARDOZE, (Mitómano), en un cargo de manejo para los XXIV JCA y del Caribe, Panamá, 2022. Tiene poder sobre HENRY POZO, Jefe de COPAN.

Todos los mencionados tienen en común que hablan de LEGADO, y tienen en común avaricia por DON DINERO US$.

Como seguro el Jefe del ¡Buen Gobierno, ¡ Don Nito, su 'VP' José Gabriel Carrillo, y Ministro de la Presidencia, un valor de la Generación del Relevo. Nació en 25 de junio de 1983 en Penonomé, no están al tanto del Mensaje y pedido del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, sobre la importancia de FORTALECER LA CREDIBILIDAD E INTEGRIDAD DEL DEPORTE, para salvaguardar los VALORES OLÍMPICOS, y el poder del deporte como vehículo para la paz.

Hablando en la Conferencia General de la Asociación Internacional contra la corrupción. Dijo: “Somos una organización basado en Valores. Defendemos los valores de excelencia, respeto y juego limpio. En ese sentido tenemos el doble deber de mantener un BUEN GOBIERNO e INTEGRIDAD, en todo lo que hacemos. Continuó diciendo: “Sabemos que no podemos ganar esta pelea por nuestra cuenta, necesitamos el de los GOBIERNOS, cuando llegue a la legislación anticorrupción y la aplicación de la ley. (No en el caso de Panamá, en donde inclusive una 'NOTITIA CRÍMINES', como la denuncia de una posible Falsedad Jurídica, recibió poca importancia de la Fiscal-Anticorrupción). Es por eso que IPACS es tan importante.

Reúne a todos los actores que tienen interés en combatir la corrupción en el deporte. Don Nito, Zulay Rodríguez, Gabriel Castillo, etc., el Pres. del COI, Thomas Bach, se dirigió a más de 250 Gobiernos, Organizaciones Intergubernamentales, Organizaciones Deportivas Int., y presentó las iniciativas que el COI ha tomado dentro de la AGENDA OLÍMPICA 2020 para fortalecer la credibilidad de la integridad del deportes. (Pregunto. ¿el DG de Pandeportes, su equipo, miembros del COP y su entourage, comunicadores deportivos, han leído las 40 Reformas de la Agenda Olímpica 2020?). Estas iniciativas van desde la AUDITORÍA de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera, (IFRS). El nuevo proceso de candidatura para la selección de anfitriones de los 'JO' y la lucha contra la corrupción, y reglas más fuertes a los anfitriones olímpicos, para prevenir mala conducta, así como sancionar rápidamente dicho comportamiento”. Tome nota.

Al recibir Ricardo Martinelli Berrocal, la silla Presidencial de Martín Torrijos, que gobernó desde el 1° de Sep. de 2004 al 1° de Jul. 2009, de manera dictatorial y Ramón Cardoze, manejaba el INDE/Pandeportes, como un Emperador. Inclusive no tenía un CEARE, y Modificó la Ley 50 de 2007 que rige el deporte a su paladar. Inclusive cometió el error más grave, que es el que ha impedido el CRECIMIENTO Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA. En el Decreto Ejecutivo 599 de 20 de Nov. de 2008 que reglamenta la Ley 50 de 2007. En el Capítulo I Definiciones General, párrafo 4 dijo (Asociaciones deportivas nacionales. Aquellas que por naturaleza y característica del deporte NO CUENTAN con la representación MÍNIMA en 5 provincias. Sin embargo, representan a nivel nacional una disciplina deportiva”.

No le asignó ningún periodo para tener las 5 Ligas Provinciales para convertirse en una Federación como señalaba el Decreto Ejecutivo112 del 17 de junio de 1980. Por el cual se reglamenta el Deporte Aficionado Post- Escolar en la Rep. de Panamá, y firmada por el Dr. Aristides Royo Sánchez, Presidente de la Rep. del 11 de Oct. 2078, al 31 de Jul. 1982.

Esta Ley fue elaborada por el Lic. Olmedo Mario 'Monón' Cedeño. Tenía los requisitos para que un dirigente deportivo pudiera aspirar y ocupar un cargo directivo en una Federación. Ramón Cardoze lo eliminó. También lo hizo con el periodo para la conversión de un deporte en Federación. Y lo peor del 'Dictadorcito' Cardoze con el Art. 79 del 'DE' 599, derogó la Resolución 11-97 J.D., del 29 de abril de 1997.

Viendo todo esto la política deportiva del 'RMB', era hacer torneos Deportivos Internacionales, para que todas las personas visitaran a Panamá para ver cuán bonita era. Así le tocaba a Salomón Shama, Administrador de la Autoridad del Turismo de Panamá, (ATP), asegurar que todos los ingresos de actividades deportivas llegaban a sus manos. En el Gobierno de Juan Carlos Varela, del 1° de julio 2014, al 1° de julio 2019, GUSTAVO HIM, como Director de la ATP, no solo siguió ese patrón, sino logró pactar con HÉCTOR CARDONA, entonces Pres. de ODECABE, que murió en el 2007, de un paro cardiaco, de violar el Art. 40 de los Estatutos, con la complicidad del COP, de hospedaje en hoteles, y 'CERO' Villa de JCC, Panamá 2022. ¿Qué le parece es relato estimados lectores?