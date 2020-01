Un poco de todo anotado en mí libro de apuntes

Como el Artículo 11 de la Ley 50 del 2007 que rige el deporte en Panamá el Artículo 11 (Para ser Director General de Pandeportes dice en el Punto 4 “tener conocimientos en aspectos deportivos o de administración, cualquiera puede ocupar el cargo de DG. de Pandeportes que está en manos de Rasputín Cerda. Veamos todo lo contrario, los requisitos del Decreto 112 del 17 de junio de 1980 que regía el deportes, que fue firmado durante la Presidencia de Aristides Royo Sánchez que fue Presidente del Panamá del 11de Oct. 1978 al 31 de Jul. 1982. Miren esto lectores. Artículo 8.

“Para ser miembros de la ‘JD’ de una Federación Nacional, se requiere a), Ser de nacionalidad panameña y residir en la ciudad capital. b), Ser mayor de edad. c), Ser persona HONORABLE y no haber sido condenado por comisión de DELITOS COMUNES. d), Tener por lo menos CINCO (5) AÑOS DE EXPERIENCIA en el Deporte Aficionado, tanto en calidad de ATLETA como de DIRIGENTE U OFICIAL”.

Lo expuesto es una de las razones por las cuales se murió el atleta nacido en Colón, FELICIANO VILLALOBOS, y Eduardo Cerda, Alias Rasputín, el Monge Loco, nombrado de a dedo, DG de Pandeportes, por el Jefe del ¡Buen Gobierno ¡, y el Mitómano Camilo ‘Madurito’Amado, ocupó la Pres. del COP en Dic de. 2012, con ‘CERO’ experiencia en el Olímpismo, e Irving Saladino, otro personaje de la ´dedocracia’ del ¡Buen Gobierno¡ de Director Técnico de Deportes, no saben absolutamente nada de Feliciano Villalobos, que falleció el 28 de Dic. 2019. Fue el primer panameño en ser POLICÍA en lo que era la Zona del Canal. He aquí más datos de este ex atletas. Feliciano tenía 79 años, y murió de una INSUFICIENCIA CARDIACA, en el Hospital San Fernando en la capital. Era un residente de La Boca, área del Canal, donde se jubiló en 1998.

En agosto 2019 Feliciano fue diagnosticado con cáncer de sangre. Una celebración de su vida, fue el jueves 2 de enero de 2019, en la Iglesia Católica Santa María en Balboa. Entre los sobrevivientes está su distinguida esposa Delia Suarez de Villalobos; hijos Ailed Villalobos, Abdiel Villalobos y Egipsa Villalobos. Con esta información por lo menos pueden tener la delicadeza de enviarles sus sentido pésame. Hay varias personas que sí lamentaron su deceso.

Otra nota. El manejo de los XXIV Juegos Centro Americanos y del Caribe, se está haciendo como un secreto de Estado, cuando la transparencia exige que sea del conocimiento de todos. Es por ello, según mis pesquisas, el nuevo Presidente de la ODECABE, Luisín Mejía Oviedo que ha venido teniendo reuniones, desde Rep. Dominicana, donde está la nueva sede de la ODECABE, por VIDEO Conferencia que se llama ‘VIA BLUE JEANS’. EL tercero fue el jueves 26 de diciembre 2019. Como el Comité Organizador de los 24 JCC, 2022, (COPAN), que en papel preside Henry Pozo con Luis Gaspar Crespo de ‘VP’, y Director de Proyectos y Emilio Wong de Director Técnico, anunció que el LUNES 6 DE ENERO 2019, estarán teniendo una reunión para ofrecer detalles, el Presidente Oviedo estará presente. Es hora que anuncie su ‘DT’ De Deportes, que reemplazó a Humberto Cintrón.

En esta reunión el Presidente Oviedo Mejía estará acompañado del’ Mitómano’ Camilo Amado, Jefe del COP, y a la vez TESORERO, de la Odecabe, quien le ha informado al Presidente que se han hecho trabajo ens el Manual Técnico para los 24 JCC, 2022. Con este Mitómano que tiene a Ramón Cardoze encargado de asuntos relacionado con la preparación de atletas, y es de CERO CREDIBILIDAD, algo huele mal. Ojalá no ‘hipnoticen’ a Luisín y le metan un GOAL. Otra nota Uno de los eventos deportivos de importancia en el atletismo, será el ‘CM’ de Atletismo Bajo Techo, del 13 al 15 de marzo 2020 en Nanjing, China. Desde el 1º enero de 2019 al 2 de marzo 2020, la IAAF publico la Lista con las Marcas Mínimas de ambos sexos para clasificar para este torneo.

En un diario de ayer, el Presidente de la Fepat, Mario Quintero, como si estuviese descubriendo ‘la pólvora’ en este inicio del año 2020, le declaró a la colega Maricarmen del Diario Crítica que: “El Atletismo pide mejores instalaciones”. (¿Acaso se le olvidó que el ‘DT’ de Pandeportes, es Irving Saladino que es Embajador Deportivo, y único medallista de oro en JO’, y no le importa un bledo con ese deporte?). Sigue hablando de atletas que ya no dan más, y presentando torneos nacionales bufos. Pregunto. ¿Qué atletas están buscando marcas mínimas para este ‘CM’ de Atletismo Bajo Techo, donde fue el inicio de Saladino al pedestal de consagración mundial en Beijing 2008?

Otro Chiste, y es que hablaban del Tiro con Arco, que no solo no tiene nivel a ‘JB’, sino que tiene un puñado de atletes ‘ye-ye’, que dicen son los que competirán en los XXIV JCC, Panamá 2022. Esto lo está avalando el personaje ‘Non. Grata’ en el Olímpismo Ramón Cardoze. Ya se anunció la XIX versión llama. “Campeonato de fútbol,

“COPA MUNDIAL DEL BARRIO 2020, la idea no es mala porque es para ocupar a los niños en la época de Verano.

Lo que es altamente cuestionable, es la cuantía USA $ Y MARTINELLI, en donaciones que provienen de diferentes Empresas, y vea ahora que ‘PANAM-SPORTS’ está incluido. En este certamen está involucrado el mismo personaje, el HD Héctor Brands, que ha sido cuestionado de no rendimiento de Informes Financieros, de varios años de este certamen. ¿Será esto parte de la exoneración al deporte del Jefe del ¡Buen Gobierno¡ de su nuevo Código de Conducta’. Tomen nota de esto.