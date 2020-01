Estará hoy en Panamá, Luisín Mejía, Pres. De la ODECABE

La Nota Suelta de hoy. Les debo una disculpa a los selectos lectores del Coctel, que no pudieron leer el escrito del sabado 4 de enero de 2020, con Título Principal: “Sin orden, el Deporte seguirá como una nave sin un 'buen rumbo”. Sumario: “Estamos en el 1er. mes del 2020, y no se puede hablar de ¡Buen Gobierno¡, sin respetar las leyes que rigen el deporte”. Agregué: “La parte complaciente para este servidor, en la II Legislatura del Primer Periodo de la Asamblea, fue el momento en donde nuevos habían tomado posesión de cargos importantes en la 'CSJ', que al fin llegó el 'DRNAJE DE ESE CIENAGA', en que se había convertido este Órgano, que debía ser el mejor ejemplo de Transparencia. Complace que la 'CSJ' tiene nuevo Presidente., LUIS RAMÓN FÁBREGA, y de 'VP', a la Magistrada, Ángela Russo.

También un rostro con ética, solvencia moral, e idoneidad para el cargo, CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ, en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, donde se ventilan muchos casos relacionados con el deporte. Un cargo de una notoriedad adicional en estos momentos, es el de EDUARDO RUBÉN MIRANDA, de Procurador General de la Nación, en reemplazo de KENIA I. PORCELL nombrada por el Pres. 'JCV' en 2015, y tuvo que renunciar por estar involucrada en lo que llaman 'VARELA WIKI-LEAKS”. Sobre el Nuevo Contralor General, GERARDO SOLÍS con su coro: “VAMOS A HACER ÁUDITOS EN TODOS LADOS”. Estaré pendiente de que si en el DEPORTE, reactivará los “Procedimientos Administrativos y Fiscales para la Regulación y control de los Aportes Otorgados por PANDEPORTES a las Distintas Federaciones del País (DM y SC). Si EXIGIRÁ que se cumpla los Artículos de la Ley 50 del 2007 que rige el deporte en el país, y que se corrija los que tienen errores.

Que no asigne a otro 'MR MAGOO', como su representante en la 'JD' del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación, que en Papel es el Organismo Superior del Deporte, pero el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ lo está ignorando. Ojalá no sea solo 'BLA-BLA-BLA' como su antecesor, Federico Humbert, uno de los peores Contralor del país, que ha ocupado esa silla. Lo que quedó por fuera, y le pido disculpas al DON AMILCAR ALVARADO STAPF, que no tengo el gusto de conocer, por su correo que recibí el jueves 2 de enero 2020, con título: “Reconsideración en Tenis de Mesa, en donde impugnó que buenos argumentos, el Proceso Electoral Deportivo 2018-22, en virtud del reconocimiento de manera ILEGÍTIMA de la Junta Directiva presidida por EMILIO WONG. Abordaré esto muy pronto.

Los políticos electos en el 2019, en asocio con sendos dirigentes, están convirtiendo el DEPORTE, en un 'Reality-Show', para promover su persona, y el partido en el poder. Como si el DINERO USA$, crece en un árbol, ya hay un anuncio de la Construcción de un Centro de Alto Rendimiento, (CAR) en Arraiján, presentado por el Arq. Ignacio Mallol, de la firma de Arq. Mallol, ante el Pres. de la Fepafut, Manual Arias, y habla de un costo de $12 millones. Y como de costumbre (Yo mismo llamaré a licitación para construir la primera fase). Luego vendrán la Adendas, y cuidado que se le agrega algunos millones. ¿Hasta cuándo señores de la Fepafut'. ¿No han aprendido nada de 'AAA'?.

Respecto al tema de hoy pude confirmar que LUISÍN MEJÍA, Presidente de ODECABE, estará en el país, para asistir hoy LUNES 6 DE ENERO 2020, cuando el 'CO' de COPAN 2022, que preside solo en PAPEL Henry Pozo, Luis Gaspar Crespo 'VP' y Director de Proyecto, Juan Carlos Castrellón, Director de Finanzas, Ignacio Romero, Director Administrativo, y Emilio Wong, Director Técnico, tendrán una reunión oficial, no sé si en su oficina lujosa ubicada en un edificio de lujo, frente al 'PRICE-SMART', de la 'Tumba-Muerto, donde algunos COBRAN un salario lujoso, o si en el Palacio Presidencia, con el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, que preside 'S.E' Don Nito Cortizo, y estarán presentes el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín, el Monje Loco' la 'SG, Doña Cecilia Pescao, su Asesora, el la 'SG' Mónika Boloboski, Irving Saladino, DT de Deportes, y HD Héctor Brands, la voz de mando en Pandeportes.

El 'Mitómano' Camilo 'Madurito'Amado Varela, Jefe del COP y TESORERO de la ODECABE, presentará los trabajos hechos en el MANUAL TÉCNICO para los XXIV JCA y del Caribe, Panamá, 2022. Como una coincidencia, esta Asamblea de hoy LUNES 6 de enero 2020, es en una fecha CATÓLICA TRADICIONAL, La Festividad de los 3 REYES MAGOS, Melchor, Gaspar y Baltazar, visitaron al Niño Jesús. Pese a las contradicciones, dicen que el Niño Jesús nació en un pesebre en Belén. Como en Panamá la Mitonomía es una costumbre 'aceptada', donde a pocos les importa lo que dice la Principios Fundamentales del Olímpismo asocia el DEPORTE con la Cultura y la Educación, y el Buen Ejemplo, la desesperación de Camilo Amado Varela, de seguir controlando el CON de Panamá, porque se ave cina, los 24° JCC, Panamá 2022.

Pese a que sabe que RAMÓN CARDOZE, es una Persona 'NON- GRATA´ en el Deporte Olímpico, (Luisín Mejía, sabe todo lo que hizo en los JCA y del Caribe, Cartagena, 2006), es un allegado al ex Pres. MARTÍN TORRIJOS, con acceso directo al Pres. Cortizo, 'Madurito' Amado Varela, sin ser Metodólogo, lo NOMBRÓ Jefe de la PREPARACIÓN DE LOS Atletas para los XXIV JCC, 2022. Como si esto fuese poco, Ramón nombró a su hijo del mismo nombre, (Ramón Cardoze Jr) como uno de sus asistentes. 'Rasputín el Monje Loco, lo llama 'Presidente del Comité Primario, que trabaja con el COP y Pandeportes. Ojalá Luisín que es Miembro del COI, no admite esta violación flagrante, de VARIAS RECOMENDACIONES, de la Agenda Olímpica 2020. Tomen nota de esto.