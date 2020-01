Censurable el acto Sumiso de La Con. de Béis. del Caribe

La Nota Suelta de hoy). Como prometí, hoy repito la nota de Amílcar Alvarado Stapf, que no tento el gusto de conocer que recibí en mi correo, el jueves 2 de enero 2020 con un título que dice: “ Reconsideración en Tenis de Mesa”. Dice: “Periodista Bienvenido Brown. Le escribe un fiel lector de su columna en La Estrella de Panamá, Coctel Deportivo. Mi nombre es Amílcar David Alvarado Stapf, con cédula 8-728-1183, impugnante del proceso Electoral Deportivo 2018-2022, en virtud del reconocimiento de manera ilegítima de la Junta Directiva presidida por EMILIO WONG. En el recurso adjunto, se sustentan los cargos de injuricidad (significa injusticia), tanto de Pandeportes, como los de Emilio Wong, en el abuso de sus poderes estatutario. Este Recurso fue interpuesto en 30 de diciembre de 2019, ante Pandeportes, si bien no tiene el recibo, le puedo mandar copia da misma”.

De igual manera, por este caso se esperan más impugnaciones, dado que las Elecciones de Emilio Wong se dieron en un CUARTO DE UNA CASA, a los que muchos no pudieron entrare. Atentamente, Amílcar D. Alvarado Stapf”. En el Coctel del 11 de noviembre 2018, el título leía: “Engaño total, cita de ODECABE en Panamá, 2018”. Sumario: “El Presidente, Steve Stoute, etc., dijeron: “Todo está en orden para los 2022. Falso, priva Don Dinero”. Se reunieron 1),

Henry Pozo, Presidente del 'CO' de COPAN 2022. 2), Luis Gaspar Crespo 'VP', y Director de Proyecto. 3), Juan Carlos Castrellón, Director de Finanzas. 4), Ignacio Romero, Dir. Administrativo. 5), Velaskah Romero, Dir. de Marking. 6) sobre EMILIO WONG dije: “salido de la nada, y ocupa el cargo de Presidente de la Asociación de Tenis de Mesa, considero que no tiene las credenciales y el experticio para ser el DIRECTOR TÉCNICO de los 24° 2022. Tema de hoy. La Oficina de Ética y Cumplimiento analiza TODAS LAS QUEJAS Y DENUNCIAS y actos traídos a su atención que pueden constituir un violación de los principios éticos de la 'CA', o disposiciones de implementación.

Donde la sospecha parece fundamentada, y la Comisión Ética tiene jurisdicción, dicho caso se remite a la Comisión Ética, que es presidida por DENIS OSWALD, y miembro del COI desde 1990. El Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, Hablando en la Conferencia General de la Asociación Internacional contra la Corrupción en el Deporte, (IPACS) en Abu Dhabi, (Emiratos Árabes Unidos), antes de la Conferencia de UNODC en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, instó a los gobiernos a unirse en una LUCHA GLOBAL contra la corrupción en el deporte.

En el título principal del Coctel de hoy dije: “Censurable, el acto Sumiso de la Con. de Béis. Del Caribe”. Sumario: “Por falta de VISA, Cuba no podrá estar en Pto. Rico para la Serie de Caribe de la (CBPC), del 1-7 de Feb., En San Juan. Si mi memoria por el transcurrir de los años no me está siendo infiel, La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, (CBPC), tiene dos (2), etapas, que comenzó en 1919, donde no se permitía a Cuba Participar, por el bloqueo de USA contra el régimen gobernado por el Revolucionario de Fidel Castro.

Cuba tampoco podía participar en los Juegos CA y del Caribe, donde hizo su primera aparición en los XI JCA y del Caribe celebrados en Panamá en 1970, gracias a la apertura del paso del General Omar Torrijos. Cuba fue #1 con 98 de oro, 61 de plata, y 51 de bronce. #2), México, 38 de oro, 46 de plata y 4 de bronce. #3), Colombia, 15 de oro, 9 de plata, y 13 de bronce. #6), PANAMÁ, 5 de oro, 17 de plata, 19 de bronce.

Según una noticia aparecida en el Diario Granma, órgano oficial de Cuba, el 31 de diciembre 2019 (Un regalo de Año Nuevo), la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), informó a la Federación Cubana de Béisbol, (FCB) que no podrá garantizar la presencia del equipo ganador en la 59 Serie Nacional en la Serie del Caribe, convocada el 1° al 7 de febrero en San Juan, Puerto. Para ello aludió a supuestas dificultades con el TIEMPO DISPONIBLE para tramitar los VISADOS estadounidenses, necesarios para viajar a Puerto Rico. En dicho comunicado el comisionado Juan Francisco Puello expresó que 'entendía' que de ninguna forma son ni el pueblo cubano, sus autoridades, ni sus atletas, la razón de esta decisión, pues, el contexto está debidamente constatado y escapa de su control”. Cuba será sustituido por COLOMBIA, en la Serie del Caribe que se disputará del 1 al 17 en San Juan, Pto. Rico por retrasos con los trámites de las visas de los peloteros.

Este servidor califica estos de un acto de SUMISIÓN de Colombia que recibió un apoyo fuera de serie de Cuba, para el éxito de sus XXIII JCA y del Caribe, Barraquilla, 2018.