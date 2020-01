Urge una mayor masificación de muchos deportes

Sobresalen: Taekwondo, Atletismo, Natación Esgrima, Boxeo Olímpico, Gimnasia, Lucha, Tiro, Triatlón, etc., dependen de 1 o 2 atletas

Dos Notas Sueltas. N°1) En algún momento el Presidente del COI, Thomas Bach tendrá que pronunciarse sobre la situación política que viene ocasionando el Presidente de 'USA' Donald Trumph, que ha introducido la política en el deporte, contrario a lo dice la Carta Olímpica, al restringir las facilidades de viajes de los atletas cubanos a sus compromisos deportivos internacionales. Caso la sumisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, (CBPC), con la mentira del Alto Comisionado, el dominicano Juan Francisco Puello, en el caso de las Visas, de los peloteros cubanos para participar en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico, del 1º al 7 de febrero 2020. Otra denuncia es el escrito del periodista Marthu Andrés Roma, en Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, el sábado 11 de enero 2020.

El título dice: “Golpear los viajes, meta constante en política de Trumph contra Cuba”. Parte del contenido: “El gobierno del presidente estadounidense Donald Trumph, mantiene sus continuos ataques contra los viajes a Cuba, al impulsar RESTRICCIONES a los viajes 'Chárter' que harán aún más difícil visitar provincias fuera de La Habana. En un Comunicado difundido por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, informó que le pidió al Departamento de Transporte sus pender hasta segundo aviso, todos los vuelos chárteres públicos entre Estados Unidos y DESTINOS cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí. Esto desde luego perjudica a muchos atletas cubanos. Si el Presidente del COI, reiteradamente dice que: “Todos los Atletas están en el Corazón del Movimiento Olímpico”. Hace poco exhortó a todos los Gobiernos a no inmiscuir la política con el deporte, estoy en espera de su reacción contra este acto.

Nota N° 2. Aunque en Panamá está siendo totalmente ignorado. Recuerdo que en Lausana Suiza, se está celebrando los III Juegos Olímpicos de Invierno, del 9 al 22 de enero 2020. Ya di a conocer a los países latinos, y de América que estan presentes. En las dos primeras competencias América no figuró en el medallero. Resultados. Esquí Alpino Combibinado Femenino. Oro Austria Salzgeber Amada, (Australia). Plata: Noa Szollos, (Israel). Bronce.K. Amelie (Suiza).

Esquí Alpino Combinado, Hombres. Oro. Auguste Aulnette, (Francia). Plata: Milakel Remsaly, (Noruega). Bronce:

Adam Hofstedt, (Sue). BIATLÓN. Hombres, 12-5 Kilómetros Individual. Oro, Oleg Domichek, (Federación Rusa). Plata: Lukas Hastinger, (Austria). Bronce: Matthieu García, (Francia) .BIATLÓN DAMAS, 10 Kilómetros Individual. Oro. M. Alena, (Federación Rusa). Plata: Richark Jeanne, (Francia). Bronce: K. Yuliya, (Belarús).

Es triste que la 'TV' por estar interesado estrictamente, en DON DINERO, (USA$), y solo proyecta torneos de Fútbol Tema de Hoy. Nuestro deporte se ha convertido en un verdadero 'REALITY SHOW'. El ex Diputado del Partido Pana-Adolfo 'Baby Valderrama, uno de los hombres cercanos al ex presidente, Juan Carlos Varela, que fue imputado por la

Fiscal Anti-Corrupción, LEYDA SÁENZ, acusado de está involucrado en un peculado de $30 millones, por dineros supuestamente gastados en el baloncesto, salió del país con una sonrisa, para atender asuntos privados. Esto no le da una buena imagen al Jefe del ¡Buen Gobierno¡. Hay personas que han sido imputados por 'real y medio', y no pueden salir del país. En nuestro deporte, hay dos cosas vigentes, 'Fake-News', y el uso del deporte para figurar. Según mis esquisas, ahora debo calificar de 'Fake-News' involuntario del nuevo Presidente de la ODECABE, Luisín Mejía, que había anunciado su visita a Panamá para estar en la Asamblea Informativa de COPAN, y al parecer dijeron que el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ S.E. Laurentino Cortizo Cohen no podía asistir. ¿Y El 'VP', y Min. de la Presidencia?

En vez de venir a escuchar las fantasías del DG de Pandeportes, Rasputín Cerdá que al parecer fue el 'Cantalante', junto al Mitómano y Judas del Olimpismo de Panamá, viajó a Lausana, Suiza, como Miembro del COI para estar en los III JOJ de Invierno. Con todas sus fallas, y ahora también está acusado de malversación de fondos de las arcas de Pandeportes, el ex Director General, 'El Cacique' Mario Pérez, realizó dos (2) viajes a La Habana, Cuba donde el miércoles 19 de septiembre 2018, firmó un acuerdo de Colaboración Deportiva de 12 Puntos, con Eduardo Becali, entonces, Presidente del INDER de Cuba, el propósito del 'Cacique Pérez', era el apoyo de nuestro país qu es sede de los 22 JCC, Panamá 2022, quería que no fuese solo de ENTRENADORES, sino que incluyera la parte Médica y Científica- Investigativa. Quería que Pandeportes aprendiera de las enseñanzas que ha tenido Cuba sobre este tema.

Del alarde que están haciendo sobre el Taekwondo Panameño, que digan la verdad, y no las palabras falsas de Martín Peterson. En el Ranking de la FI de Taekwondo, la 'super-estrella' Carolena Carstens, que compite en los 57 kilos da mas, en el ranking de enero 2020, está de N° 20 con 163.22 Puntos. De América, de #7 está Skyler Park, (Canadá), con 360.01 Puntos. #7) Anastasija Zolotie, (USA), 331.62 Puntos. Desde luego que Carstens, no está al nivel de la N°1, Jade Jones, (GBR) 478.08, Puntos. #2), Ah-Reum Lee, (Rep. Corea), 446.74. Puntos. El Taekwondo Femenino tiene 49, 67, y + 67 kilos, y Panamá no tiene una sola atleta de nivel. Lo que mantienen como un secreto 'nuclear', es que el torneo clasificatorio para Tokio 2020, será del 8-12 de marzo 2020, en SAN JOSÉ, COSTA, RICA, y según mis pesquisas, solo han inscrito a una sola atleta, y es Carstens, que le deseamos mucha suerte. Tomen Nota de esto.