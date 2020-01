La rendición de cuentas de Pandeportes

Notas Sueltas: N°1). Hoy los III Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno (JOJ), del 9 de enero al 22 de enero, 2020, en Lausana, Suiza, sede del Comité Olímpico Internacional, (COI), que preside Thomas Bach, al 21 de enero, a una fecha de su clausura, ha revelado una gran cantidad de prospectos aptos para representar a sus respectivos países en los XXIV JO de Invierno en Beijing, China, del viernes 4 de febrero, al domingo 20 de febrero, 2022. En Lausana, el lunes 20 de enero, se celebraban las pruebas de Bobsleigh en St. Mortiz; también el Patinaje Libre, Skeleton. Sknow-Board, y Patinaje de Velocidad. En estos III JOJ de Invierno, se dio algo histórico para los países latinos y ojalá se repite antes de clausurar el certamen. Fue la medalla de plata ganada por el colombiano DIEGO AMAYA de 16 años, oriundo de Bogotá, en los 5,000 metros en patinaje, donde la dorada fue para el japonés Motonaga Arito. N°2) Otro dato es el Boxeo Olímpico al igual que el Boxeo Profesional, que en Panamá sigue transitando por la vereda de las derrotas. El ex 'CM' Jezreel Corrales, con récord de 23-4 y 9 KO, perdió ante Chris Colbert por el cetro interino de la división pluma de la AMB. Volviendo al Boxeo Olímpico, el COI que tiene bajo su custodio temporalmente, anuncio, la fecha de clasificaciones para los XXXII JO, Tokio, 2020. Para América, será en Buenos, Aires, Argentina, del 26 de marzo al 3 de abril 2020. Como Panamá no tiene derecho a 'Wild-Card', los boxeadores que participan tendrán que ganar su cupo. De damas hay 5 categorías: 51 kg., 57, 60, 69 y 75 kilos. Hombres. 8 categorías. 52 kilos, 57, 63, 69, 75, 81, 91, y +91 kilos. AIBA no tiene su Ranking actualizado, por lo que no puedo precisar en qué categoría peleará Atheyna Bylon que ya tiene 31 años, y Elisa Williams, con 32 años. Tampoco a los hombres de muy bajo nivel.

Tema de hoy: En nuestro país en cuanto al 'Show Deportivo', los políticos de alto rango quieren estar vinculados. Inclusive el 'VP' y Ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo. ¿Cuánto habrá costado el 'CN' de Lazo que se desarrolló en la pista de Albrook Mall, y de qué fondos fueron pagados? Otro dato llamativo fueron las palabras del mismo Mitómano del Taekwondo, Martín Peterson, al mismo 'RP' de siempre: dijo: “Confío que los atletas nos representarán dignamente”. Al torneo clasificatorio para los JO, Tokio 2020, en marzo 2020, en San José, Costa Rica, solo fue inscrita Carolena Carstens. ¿Y los atletas de la división masculina, dónde están?

En el Coctel del lunes 6 de enero 2020 (día de la visita de los Tres (3) Reyes Magos al Niño Jesús), publiqué una noticia, recibida en un documento en donde el nuevo Presidente de Odecabe, Luisín Mejía Oviedo, afirmó que estaría en Panamá en la citada fecha, invitado a una Asamblea General de COPAN, presidido por Henry Pozo, en donde estaría presente el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E., Don Nito Cortizo, para explicar en detalles, el avance de los preparativos para los XXIV JCC, Panamá, 2022. Todo fue acordado por el sistema de Video-Conferencia, pero no le dijeron a Luisín Mejía, si la reunión sería en la oficina lujosa de COPAN ubicada en la 'Tumba-Muerto', frente al 'PRICE- SMART', donde algunos cobran un salario de cuatro (4) dígitos, o en el 'Palacio de las Garzas'. Frente a ese desaire, Mejía como Miembro del COI, siguió viaje a Lausana, Suiza, donde aún está laborando en los III JOJ de Invierno.

El Megalómano, Mitómano, y Judas del Olimpismo Panameño, y a la vez Tesorero de la Odecabe, Camilo 'Madurito' Amado Varela, quedó encargado de presentar el Manual Técnico para los 24° JCC, 2022, con el apoyo del DG de Pandeportes, Edwardo Cerda, Alias Rasputín en Monge Loco. Quedaron relegados a un 2º plano, Henry Pozo, Jefe de COPAN, Luis Gaspar Crespo 'VP' y Jefe de Proyectos, y Emilio Wong, 'DT' de COPAN. La mano de Ramón Cardoze, una figura 'NON-GRATA' en el Olímpismo quedó metida por mandado de Madurito Amado, por la conexión directa que Cardoze tiene con el ex Presidente, Martín Torrijos, fue nombrado sin ser un Metodólogo, Jefe de Preparación de los atletas para los XXIV JCC , Panamá 2022. Allí Cardoze incluirá a esposa, en la preparación de los atletas.

El Jefe del ¡Buen Gobierno¡, Miembros del COP, Federaciones, ATP, etc., están acostumbrados a que todo de los 24° JCC, 2022, se maneja a su paladar como lo hacían con Steve Stoute, de Pres. de Odecabe, bajo el mandato de Humberto Cintrón, Jefe del 'Gran Combó de Pto. Rico', el poder detrás del Trono. No están observando que el nuevo Presidente Luisín Mejía, Pres. del CON de Rep. Dominicana, no invita a Cintrón a sus 'Tele-Conferencias'. Art. 29. (Las facultades y deberes del 'CE' de Odecabe). H). “En caso de que el 'CO' de los Juegos, (24° JCC, 2022), no cumpla con las Reglas del COI y con las Disposiciones del presente Estatuto, con los acuerdos y resoluciones de la Asamblea y del 'CE' de Odecabe, éste último podrá amonestar al 'CO' de los Juegos. En caso de grave incumplimiento, este podrá adoptar todas las medidas que estime conveniente, inclusive la de SUSPENDER o TRASLADAR los Juegos. No seguiré por el respeto al espacio disponible que tengo. Tomen nota de esto.