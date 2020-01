Siguen sin publicar planillas de Pandeportes desde septiembre 2019

Pareciera que no está en la agenda de prioridades del 'CG', Gerardo Solís. Abundan asesores de $4,000 al mes

Dos Notas Sueltas y curiosas: N°1) Un punto de vista del colega Roberto Robinson, en la Página 30 del diario Metro Libre, del miércoles 30 de enero 2020 pregunta: “¿Los esfuerzos para los JCC, 2022? “Si les preguntan a los dirigentes, atletas, al propio gobierno y a los organizadores sobre si estamos 'a tiempo' para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2020 te dirán que 'NO'. Pero, de seguro afirmarán que “se está haciendo el mayor esfuerzo para primero: “ser un buen anfitrión y segundo: tratar de tener una camada de atletas nacionales para dar la pelea en el medallero”. Quiero creer que se trabaja para esos objetivos. Mientras se acallan las voces que pidan que se desista de la organización de esta cita de máxima importancia a nivel regional”.

Nota #2) En la página 31 del mismo diario, aparece una nota del Megalómano Mitómano y Judas del Olimpismo Panameño que de atletismo no conoce nada, pregonando: “El atletismo local se actualiza”. No respeta al jefe de la Fepat, Mario Quintero, y lo más censurable es que no está tomando en cuenta a Irving Saladino, que es el 'DT' de Pandeportes, y también ignora que es el único medallista de oro en JO, y la presea fue ganada en Beijing, 2008. Madurito: “La Federación Panameña de Atletismo tendrá hasta el 31 de enero capacitaciones a sus 'Instructores' ( que digan los nombres, y de qué provincias son y a quiénes entrenan) con el curso técnico para entrenadores Nivel 1 de World Athletic, enfocados en Sub-16. ¿Serán los atletas para los 24° JCC 2022? Su arrogancia e irrespeto llega al extremo, y lo tolera el jefe del ¡Buen Gobierno! Pues, en Pandeportes, Hermes Ortega (padre), es el Jefe del Dep. Técnico Metodológico de Pandeportes, y de su 'forro' ha puesto en ese cargo a su 'YES-MAN' y 'Gurú Paisa' Carlos Iván Bermeo.

Debemos recordar lo que está tramando 'Madurito' Varela y su Letrada Damaris Young. Promovieron en la 'AG' del COP del 5 de diciembre 2019, una propuesta de un proyecto de modificación de los estatutos express del COP, para poder aspirar a la reelección, en las elecciones del 2020 para renovar la 'JD' del COP. Se habló de tres (3) talleres en su 'Galera', en los Llanos de Curundú. .El 1° fue el lunes 20 de enero de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. (Estoy haciendo mis pesquisas de la asistencia). El #2 fue el miércoles 22 de enero, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. El #3, será el viernes 30 de enero, de 5:00 a 7:00 p.m. Entristece que hay la 'apariencia' de que quedaron 'indoctrinados', miembros de Confedepa como Ademir Montenegro, y Manolo Salazar, el Pres. de la Fepaba, Jair Peralta, y del Judo, Estila Riley.

Tema de hoy. Aunque muchas veces repetir lo mismo suena como 'llover sobre mojado'. Pero mientras persiste el mal, y sé que son ignorados. Escuchando el programa matinal de la H.D. Mayín Correa, hacía referencia del salario exorbitante que incluye viáticos, que estará ganando el nuevo administrador del Canal de Panamá, Dr. Ricaurte Vásquez, que asumió el cargo por siete años, a partir de 5 de septiembre 2019, que supera en forma exagerada lo que ganaba su antecesor, el Ing. Jorge Luis Quijano. Esta misma percepción se está proliferando sobre algunos salarios exagerados que se les está asignando a los nuevos funcionarios del PRD.

Muchos salarios de Pandeportes son incluidos en este criterio. Por ello, hablando de deportes, el título del 'Coctel' de hoy. “Siguen sin publicar, planillas de Pandeportes, desde Sep.2019”. Sumario: “Pareciera que no está en la agenda de prioridades del 'CG', Gerardo Solís. Abundan Asesores de $4,000 al mes'. Estamos finalizando el mes de enero 2020. En Sep. el DG. Eduardo Cerda, salario básico, $5,500+1,500 de Gasto de Rep. $7,000; Luis Denis Arce, SDG, salario $5,000 + $1,000, Gastos de Rep., $6,500.00. Director Administrativo y de Finanza, Augusto Heugín Guardia, $3,700.0. Irving Jair Saladino Aranda, 'DT' de Deporte, $3,700.00. Mónika A. Boloboski, Secretaria General, $4,700.00 (ese cargo tiene gastos de Rep.) En la Planilla Transitoria que no se publica desde el mes de septiembre 2019, había un memorando de que solo las personas notificadas podían solicitar la renovación del contrato.