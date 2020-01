La visita del presidente de Odecabe al de la República de Panamá

Dos Notas Sueltas. N°1: En el ¡Buen Gobierno! que preside S.E. Laurentino Cortizo Cohen, el protagonismo en las actividades deportivas es contagioso. Una de las pruebas es que en el estacionamiento del 'Albrook Mall' al inicio de enero del 2020, la Asociación Nacional de Lazo de Panamá, 12 delegaciones de 10 provincias, le dedicaron el 'CN' Infanto Juveniles, al Vicepresidente y Ministro de la Presidencia, S.E. José Gabriel Carrizo. Al Presidente, Don Nito, los funcionarios de diferentes entidades del gobierno le dedican cuanto evento deportivo se les ocurre. Pero uno que apareció en el espacio publicitario del COP y Pandeportes (Caldo Deportivo) del lunes 27 de enero 2020, tenía un título. “MEDICINA para nuestros atletas'.

El contenido: “El Vice-Ministro de MINSA, (Ministerio de Salud), Luis Sucre, recorrió el Centro de Medicina junto al Director de Pandeportes Eduardo Cerda, alias Rasputín el Monje Loco (no es médico ni metodólogo), para ver qué apoyo médico se le brinda a los atletas. En cuanto a apoyo médico, opino que esta consulta debe hacerse con la anuencia del Dr. Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Antidopaje de 'CA' (ORAD-CAM), que tiene su oficina en Panamá. Hay que recordar que WADA/AMA ya tiene su Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en el 2020, y grupos de expertos en seis (6) categorías diferentes de dopaje. Tomen nota de esto.

Nota N°2) Que quede claro, que el COI está dictando las pautas del boxeo olímpico. Tiene un Pres. Interino, Mohamed Moustahsane, y en el Congreso Extraordinario de la AIBA, en marzo 20 de 2020, podría haber cambios. El COI dio a conocer la fecha de clasificación de los CINCO (5) continentes para Tokio 2020. 1) Asia/Oceanía, en Wuhan, China, del 3-14 de Feb. 2020. 2), África: Dakar, Senegal, 20-29 de Feb. 2020. 3), Europa, Londres, GBR, 13-23 marzo 2020. 4), AMÉRICA, Buenos Aires, Argentina, 26 de marzo-3 de abril, en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). 5) Mundo París, Francia, 13-24 de mano 2020. Este evento Mundial Final en París dará una segunda oportunidad a los atletas que no clasificaron en su evento continental.

Los hombres competirán en ocho (8) categorías 53 kg, 57, 63, 69, 75, 81, 91 y + 91 kilos. Las damas van en 5 categorías. 51 kg, 57, 60, 69 y 75 kilos. Si participan boxeadores profesionales, que dudo que muchos lo harán, pues las reglas del boxeo olímpico difieren de las del boxeo rentado, y podrían terminar humillados con una derrota.

El tema de hoy. Todas mis pesquisas coinciden en que el Pres. de la Odecabe, Luisín Mejía Oviedo, estará en Panamá el jueves 30 de enero 2020, y vendrá solo para reunirse en el Palacio Presidencial con 'S.E.' Laurentino Cortizo Cohen.

Así como nuestro presidente en su 'Plan de Acción Uniendo Fuerzas' su compromiso 4 Pilares 1 Estrellas y 125 Acciones Prioritarias para Transformar a Panamá. En el Punto 6. Las Transformaciones necesarias. Dijo. Don Nito: “No podemos seguir haciendo más de lo mismo (excluyó al deporte) EL BUEN GOBIERNO tiene que liderar este proceso de transformaciones necesaria. El buen gobierno hace y no roba”. Como candidato a la Pres. de Odecabe, Luisín Mejía ya estaba al tanto de la debacle de la Odecabe, con Steve Stoute de Presidente solo en papel, y todo el control económico etc., estaba en manos de Humberto Cintrón y su 'Gran Combo' de Puerto Rico', junto con el Tesorero de Odecabe, y Pres. del COP, el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela, y el desastre de Pandeportes, también controlado por Amado Varela. En su MANIFIESTO, Luisín Mejía, Miembro del CIO dijo: “Empoderaremos a la Comisión Legal de Odecabe para que REVISE el Contrato Modelo de ciudades sedes, para que nuestra organización pueda aprovechar mucho más los JCA y del Caribe. Revisión de nuestro ESTATUTO VIGENTE. Revisión Jurídica. Cambio de la Imagen Institucional de la Odecabe. Apertura de la Oficina de Atención a los CON. Presupuesto a 4 años. Reunión con el Pres de ACNO, Con el Pres. de 'SO' del COI, etc. etc.

La visita del Luisín Mejía Pres. de Odecabe al país para dialogar con el Pres. sobre los 24° JCC , Panamá 2022, está acorde del Art. 40 de los Estatutos de la Odecabe, (Solicitud de Sede de los Juegos) “Que el país solicitante de la sede debe ofrecer en forma detallada y precisa, las garantías y facilidades, así como una declaración oficial del gobierno de su país (El Pres. de turno Don Nito). El Alcalde electo el 1° de julio 2019, se llama José Luis Fábrega, dijo en voz alta que no tiene fondos para los JCC, 2022. Se dice de boca que todo marcha bien en cuanto a organización de los JCC 2022, y es fake-news'. El Cap. VIII de los Estatutos de la Odecabe, (El Comité Ejecutivo). Art. 29 (Facultades y deberes del CE). Punto H) “En caso de que el 'CO' de los JCC, (COPAN) no cumpla con las reglas del COI o con las disposiciones del presente Estatuto, con los acuerdos y Resoluciones de la Asamblea y 'CE', éste último podrá amonestar al 'CO' de los Juegos. El otro paso es SUSPENDE R O TRASLADAR LOS JUEGOS'. Así es Jefe del ¡Buen Gobierno!