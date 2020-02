Los 18 judocas con más puntos ganan un cupo para Tokío 2020

La Nota Suelta: Repito que el viernes 14 de junio 2019, recibí un correo del 'fantasma deportivo' llamado EDGARDO LÓPEZ, que dice que es el Coordinador de la Coalición Panameña Pro-Deportes movimiento apolítico, (es falso), que nace de ex atletas, dirigentes deportivos en práctica y padres de familia vinculados al deporte por sus hijos, (no ha dado un solo nombre). En su Propuesta de Hoja de Ruta para la transformación del Deporte Panameño: 1), Definir si Pandeportes se mantendrá como está vigente, o se elevaría a una Autoridad o Secretaría Deportiva. Considerar su independencia y autonomía de Meduca. Para Sep. 2019 se debe tener elaborado el ante proyecto para su explicación al Presidente y ser presentado en la Asamblea Legislativa. Hacer LOBBY desde la presidencia para que el ante proyecto y su reglamentación sean aprobadas a más tardar el 31 de diciembre del 2019. (Hoy es domingo 9 de febrero 2020) “La Creación del Tribunal de Justicia Deportiva (TADPAN). Esta entidad la cual no existe actualmente es para que todo deportista, entrenador dirigente o padre de familia, que sea tutor de un hijo deportista menor de edad, puedan presentar sus quejas, reclamos y demandas hacia una junta directiva o algún miembro que le represente sin importar su cargo y que esté involucrado en las siguientes faltas”. Una de las figuras con 'O' credibilidad en el deporte, y que la Cámara de Comerció Industria y Agricultura de Panamá, (CCIAP), no lo debe seguir teniendo como su representante en el Consejo Directivo de Pandeportes, se llama Roberto Troncoso, que fue uno de los participantes en la reelección fraudulenta del Camilo Amado Varela en el 2016, y quiere transitar por el mismo camino para la del 2020.

El Coctel con título 'FIG' regañó a Rasputín Cerda por avalar en TADPAN' Sumario el 'SG' de la FIG Nicolás Boumpane le dijo: 'Tiene que respetar los Estatutos de la 'FIG'. Espero su pronta respuesta a esta carta?”. En parte le dijo a

Cerda: “Como seguramente sabe la Federación Int. de Gimnasia, es el órgano rector del deporte de la gimnasia, internacionalmente debidamente reconocido por el COI. En consecuencia, según lo establecido en nuestros Estatutos, entre nuestros objetivos están, Respetar la Carta del COI, asi como los Principios Universales Básicos de buena gober nanza del Movimiento Olímpico. En estricto cumplimiento del Estatuto aproba por la Federación Panameña de Gimnasia, el único organismo deportivo independiente competente a qué conflictos dentro de la FPG, es el Tribunal de Mediación y Conciliación y Arbitraje Deportivo de Panamá, (TADPAN), a la luz de lo anterior, por la presente, solicité a su Institución que respete plenamente, para evitar cualquiera interferencia indebido que garantice, el cumplimiento del Estatuto debidamente aprobado de la 'FPG'. Esperamos recibir su respuesta, y confirmación lo antes posible”.

Tema de hoy. Ayer comenzó el 'Gran Slam' de Judo de ambos sexos, en París, Francia, con el objetivo de sumar puntos para el acumular puntos. Como dije en el Sumario, se dará un cupo por país, a los 18 judocas de cada sexo, que acumulan más puntos en las 14 categorías. Hoy voy a ceñirme a la categoría de los 57 kilos femenina, donde compitieron nuestras dos (a) atletas, KRISTIE JIMÉNEZ y MRYAM ROPER. Inicialmente Jiménez estaba inscrita en la categoría de 52 kilos, lo mismo que Nahomys Acosta de Cuba, que también fue pasada a los 57 kilos. Estoy haciendo mis pesquisas para dar con el motivo del cambio. He aquí el resultado de los 57 kilos, que no fue nada alentadora para Myriam Roper, que finalizó en la posición #23. Ganadora. #1) Deguchi Cristo, (Can). Es la #1 en el 'RM'. #2), Dorjsuren Sumiya, (Mgl) #18 en el 'RM'. #3), fue ocupado por dos atletas, Tamaoki Momo, (Jpn) # 6 en el 'RM'.

#3), Nora Gyakova (Kos), #5 en el 'RM'. La posición # 5, también fue ocupada por dos atletas. Cysique Sara Leonie (Fra), #10 en el 'RM', y #5), Telma Monteri, (Por), #11 en el 'RM' La posición #7, también fue ocupada por dos atletas. Jessica Klimkait, (Can), #3 en el 'RM', #7, Timna Nelson Levy Isr), #16 en el 'RM'. Siguen las otras posiciones sin puntos. #15) Kajzar Kaja, (Slo), #17. Dria Mezhelskaia, (Rus).

#19), R. Helene, (Fra). #20), Borowaska Ana, (Pol). #21), Ilieva Ivelina, (Bul). #23), MIRYAM ROPER, (Pan) #67), Rosa Ana Arnais, (Rep. Dom.) #106), Odelín García, (Cuba). Kristin Jiménez, (Pan), y Nahomys Acosta de Cuba, que fueron removidas de los 57 kilos no tienen puntos. Según el calendario de competencias, a nuestras le quedan dos pruebas para acumular puntos. El 'Gran Slam' de Dusseldorf, Alemania, del 21 al 23 de febrero 2020. Participan 417 atletas de 78 países.

Se repite lo que ocurrió en el 'Gran Slam' de París, Francia. Kristine Jiménez, está inscrita en los 52 kgs. damas, de # 39, con la participación de 49 atletas. Miryam Roper está en los 57 kilos, en la casilla #18 con la participación de 49 atletas. Mañana me ocuparé de la participación de los atletas latinos de otros países, y los de América, como es la política de este espacio. Tomen nota de esto.