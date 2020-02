El Repechaje ayudó a preseas de Bronce del Judo en París

Notas sueltas. El espacio 'Caldo Deportivo del Diario Metro Libre', sigue siendo el espacio Publicitario y de Quejas deque contrasta con COPAN dirigido solo en papel por Henry Pozo, Alias el Pirata Morgan', que junto al Jefe del COP, el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela, y el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje ´Loco', que dicen que todo marcha bien en los preparativos de los deportes para los XXIV JCC, Panamá 2022. La queja de los atletas del Tiro Deportivos: “Están sin una sede para que estos deportistas desarrollen su habilidad. Por otro lado, estos atletas tampoco cuentan con las ARMAS ADECUADAS para poder participar en las diferentes competencias internacionales, ya que en otros países los tiradores tienen armas modernas para mejorar sus resultados. Del 15 al 26 de marzo 2020, hay una Copa Mundial de Rifle/Pistola/Escopeta, en Nueva, Delhi, Ind., ¿asistirán?.Lo dudo.

El Levantamiento de Pesas, suena 'la clarinada' de que “carece de una instalación adecuada en la ciudad de Panamá para dar seguimiento a sus exponentes en juveniles, cadetes y mayores. El Judo que participó en el 'Gran Slam 2020, los días 8-9 de febrero 2020, en París, Francia, se queja de que no cuenta con un gimnasio para su desarrollo. No hay un deporte, claro con la excepción del 'Tiro con Arco, que lo practican los 'hijos de fulano de tal, y los que ocupan buenos puestos en el ¡Buen Gobierno', y el pasado Gobierno de 'JCV', hablan de los 24° JCC 2022, y no tienen nivel de Juegos Bolivarianos. Hay que recordar que aún está vigente el Cap I, Garantías Fundamentales, y el Art. 19. No habrá Fueros o Privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticos, y hay quienes creen que fue 'lesionado' al fijar el salario del nuevo Administrador del Canal.

Ayer circulaba una gráfica jocosa con título:'PANDESASTRES'. Deporte Panameño Atletismo Triste, Voleibol Masculino, #108. Baloncesto #47. Béisbol Serie del Caribe, Eliminado, Fútbol Femenino, #53, Campeones de Boxeo, no hay. Voleibol Femenino, #96, Fútbol Masculino, #81. A esto debo añadir una fantasía con título: “Nathalle, la saltadora que aspira al Título Olímpico. Oro en Salto de Longitud del Suramericano Bajo Techo en Cochabamba, Bolivia”. Cuando no se hace periodismo deportivo investigativo se cometen esas 'pifias'. La Federación Int. de Esgrima, (FIE), me envió los resultados de la 'CM' de Esgrima, modalidad de Espada por Equipo, del 9 de Feb. 2020, en Vancouver, Cacadá, Panamá no tiene equipo. De América, USA fue 7° con 28 Puntos. Venezuela, N°18 con 8 Puntos, y Canadá, N° 24 con 8 Puntos.

En Espada Individual, Barcelona, España, 7-8 de Feb. 2020, Individual damas, no participó Panamá. Resultado. Canadá, Leonora Mackennon, (Can), N°8, con 25 Puntos. Brasil, N°9, M. Nathalie, con 8 Puntos. N°11, Katherine Holmes, (Usa) 8 Puntos. N°113, María Martínez, (Ven) 0.5. No participó Panamá. Copa Mundial Masculino, 7 de Feb. 2020, Vancouver, Canadá. Resultado de América. N°3, Rubén Limardo Gascón, (Ven), 34 Puntos. N°29), Eduardo García, (Perú), N° 29, 21 Puntos. N°37), Jesús Andrés Loganes, (Arg.), 2 Puntos.

Finalizado totalmente el 'Gran Slam' de Judo, los días 8-9 en París, Francia, con 740 atletas de 121 países, hoy puedo informar el papel que jugó el Repechaje que logró que países latinos y de América, lograran una de las dos medallas de bronce, y explicar con más detalles la participación panameña con Kristine Jiménez, y Miryam Roper. En 78 kilos damas, Keleima Antomarchi, (Cuba), compitió en el Pool D, y venció a . Turchyn, de (Ucr). K.Antomarchi, (Cub), perdió contra F. Posvite, (Fra). En el Repechaje de 78 kilos, Shmeleva Antonina, (Rus), perdió contra Umeki Manú (Jap). Kaleima Antomarchi, (Cuba) venció A. Toheumeo, (Fra.), y ganó la medalla de bronce. En las Finales de 78 kilos damas, M. Malonga, (Fra), venció a F.Posvite, (Fra), y ganó la medalla de oro. En el Pool B, +78 kilos, en el Repechaje, Beatriz Souza, (Bra.),venció a Asselah, (Alg), y ganó medalla de de bronce.

Nunes Rochele, (Por), venció a Cheikh, y ganó la otra presea de bronce. En las Finales, Ducko Romane, (Fra), venció a M. Slutskeya, (Bul), y ganó la medalla de oro. En la rama masculina de los 81 kilos, en el Pool, Antoine Fortier, (Can), venció a. Egutidze, (Por), y ganó una de las medallas de bronce.. Sotaro Fujuiaro, (Jap) ganó bronce al vencer a R. ias Rasulov, (Uzb). Finales: Oro: Matthias Casse, (Bul), derrotó a S.Boltaboev, (Uzb), y ganó la medalla dorada. En los 90 kgs, en el Pool D, Silva Morales, (Cuba), venció a R. Goz de Hungría, y también derrotó a Piotr Kuczera, (Pol), y ganó medalla de bronce. S Nike de España venció a K. Nagasaiva, (Jpn), y ganó la de oro. En el Pool A de + 100 kgs. David Moura, (Bra), perdió con G. Laalishwill, (Ger). En el Pool B, Andy Granda, (Cub) venció a O. Sasson, (Isr). También derrotó a . Wahid, (Egi). En el Repechaje + 100 kgs. Rafael Silva, (Cub), venció a Silva, (Bra), y ganó la medalla de bronce. La otra de bronce fue para Inal Tsoev, (Rusia).

En cuanto a Panamá, Miryam Roper en los 57 kilos, que va para los 38 años, es la N° 22 en el 'RO' con 1,982 Puntos, todavía está en el listado de los que tienen posibilidades de Clasificar para Tokío, Japón, 2020. Tomen nota de esto.