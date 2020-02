El Art. 56 describe una serie de Puntos, algunos de carácter técnico y consultas que tiene que hacer el 'CO' de los Juegos

La 'UCIP' vs. Estatutos de Odecabe para erigir obras de lo JCC 2022

Dos Notas Sueltas. N°1), Como lo más importante en el firmamento deportivo del año 2020, son los XXXII 'JO' de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto 2020, en Tokío, Japón. A esto hay que sumar la preocupación de la Coronavirus, apodado por la Organización Mundial de la Salud COVD-19, que está amenazando con una posible posposición de los Juegos. No obstante, los países siguen con los torneos clasificatorios. Uno de ellos es el Preolímpico de Beísbol de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, en Arizona, USA, entre el 22 y 26 de marzo 2020, en donde estará en disputa un solo cupo olímpico, lo cual es parejo para todos los participantes, y queda por fuera con una sola derrota, ya sea en la fase de grupo, o en la siguiente instancia. Otro interrogante podría ser, como el certamen se estará realizando en Arizona, USA, si el maquiavélico, Donald Trump, presidente de 'USA', negará que le otorguen visa a Cuba y Venezuela para este certamen clasificatorio. ¿Qué dirá el COI si esto llegue a ocurrir?. Tomen nota de esto. Nota Suelta N°2. Como prometí en el escrito de ayer, terminar el escrito que aparece en el Listín Diario de República Dominicana, con título “Firmas de ciencias aplicadas asistirán a los atletas 'JJOO', y podría ser de interés para el Dr. Saúl Saucedo, Presidente de la Organización Regional Anti-dopaje (ORAD-CAM). Ayer terminé mencionando al tenista español Rafael Nadal con el uso de “Evosenses', que ofrece tratamiento de hidroterapia que incluye termocontraste (agua fría a muy bajas temperaturas con hielo combinado con calor. Hoy señalo que la segunda es “KNS Sport Medecine”, (medicina), que utiliza máquinas de tratamiento de alta tecnología para detectar y lesiones que pueden serla diferencia en una competencia.

El Ministro de Deportes y Recreación de Rep. Dominicana, lo presentó durante una rueda de prensa, acompañado del 'VM' Técnico de Deportes, Aníbal Portor real y el director Técnico Nacional, Tony Mesa que, de su parte, presentó al personal médico y fisioterapeutas que trabajan adjunto a las federaciones que recurran a los procedimientos que ofrecen las dos empresas”. En Panamá nada de esto importa, pues, solo vale y es de prioridad, Don Dinero, el USA$. Tema de hoy. Una noticia llamativa en los Diarios del 12 de Feb. 2020 dice: “Ingresos caen 645 Millones. La brecha entre lo recaudado, y lo que se había presupuestado ascendió a $1,650 millones al cierre de este ejercicio”. Como proviene de S.E. el Ministro del MEF, Héctor Alexander, que tengo la corazonada que no durará en ese cargo todo el periodo de este ¡Buen Gobierno¡, a este servidor, le recuerda la Procesión del NAZA, el Cristo Negro de Portobelo, el 21 de octubre de cada año, que da 2 PASOS HACÍA ADELANTE Y TRES HACÍA ATRÁS. Aunque sus palabras dan la impresión de que no hay dinero para los XXIV JCC, Panamá 2022, y así lo señaló en la aprobación de una 'migaja' para estos Juegos. No sorprenderá que pronto diga al 'coro celestial del ¡Buen Gobierno¡, que los JCC van porque van.Una Nota publicada en el “Caldo Deportivo”, del Diario Metro Libre, que es la oficina de queja de las Federaciones y también de publicidad del COP y 'PAN-DESASTRE' como apareció en una gráfica de 'Mi Diario', titula: “Construcción de Coliseos Deportivos”. La Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, (UCIP), en reunión de Junta Directiva de COPAN 2022, sustentó la Construcción de los coliseos deportivos en los SEIS (6) primeros meses del 2020. Veamos algo de esa entidad Política llamada (UCIP). El entonces Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, designá a Erick Ricardo Velázquez Flores en ese cargo, como nueve gerente general de proyectos de la UCIP. Velásquez Flores reemplazará en el cargo a Juan Felipe De la Iglesia, designado por el Ejecutivo Director del IDAN.

En julio del 2019, el nuevo Director de la UCIP, pasó a ser JUAN CARLOS MUÑÓZ, y sostuvo una reunión de trabajo con HENRY 'PIRATA MORGAN' POZO, Jefe de COPAN, con su asistente y Director de Proyectos LUIS GASPAR CRESPO, presentaron la primera etapa del plan de infraestructura a construir y el proceso con su cronograma de tiempo y costo para lograr el tiempo de cumplimiento de la auditoría de Odecabe. Según el 'Pirata Morgan' H. Pozo, ya existe UNA LÍNEA A SEGUIR del Pres. Laurentino Cortizo, (¿será por eso que no se reune con Luisín Mejía, Pres. de Odecabe?). El Cap. VI de los Estatutos Vigentes de Odecabe, (Gobierno y Administración) Art. 15. “Tiene como órgano de gobierno en orden jerárquico.

A: La Asamblea, el Comité Ejecutivo, y el Presidente del 'CE. Art. 56: Al 'CO' de los Juegos, (tomen nota los de la UCIP), le queda confiado al gobierno y la administración de los Juegos y debe hacer todo para su celebración, sujeto a la aprobación de miembro asociado y del 'CE' de Odecabe, para todos los arreglos de CARÁCTER TÉCNICO de los Juegos. El 'CO' debe CONSULTAR con las 'FI' y las CONFE. Continentales y Regionales correspondientes, en coordinación con sus FEDE-NACIONALES. El mismo es responsable por la integración de los diversos deportes en el Programa y DEBERÁ CUMPLIR con las normas técnicas de las 'FI'. Ya en este espacio di a conocer las acciones que puede tomar el Comité Ejecutivo de Odecabe por el incumplimiento. Tomen Nota de esto.