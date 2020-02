¿'Discriminación' Abierto con el Deporte Olímpico?

Dos Notas Sueltas: Nota °1.) Uno de los atletas que ha tenido la gran habilidad junto con su progenitora, es Héctor Cención, que están consciente de que el Karate hará su debut en como Deporte Olímpico en Tokío, Japón, 2020. Saben que la modalidad de KUMITE, (que significa combate), es el atractivo de este deporte, y en Panamá carece de atletas de alto nivel en ambos sexos, por lo que han sabido explotar la modalidad de KATA, que es forma o secuencia de movimientos. Así compitiendo el la División de Sub-17, ha logrado algunos triunfos, y considera que puede clasificar para participar en los XXXII Juegos Olímpicos, 2020. Este jovencito, oriundo de San Miguelito, ha conseguido patrocinadores, colectas, en adición de dinero que recibe del COP y Pandeportes.

Se acerca cada vez más la fecha de los JO, que se inaugura el 24 de julio, y su clausura es el 9 de agosto. Tanto el Kata como Kumite, (repito que es el atractivo, es decir combates), serán los días, 6, 7 y 8 de agosto. Kata femenino será en una sola fecha, el 6 de agosto así: Ronda eliminatoria. Lucha por las medallas de bronce, y por la presea de oro y plata.

El Kata masculino es el 7 de agosto. Se dará la eliminatoria. Asalto de Clasificación. Medallas de bronce. Asalto final por oro y la presea de plata, y la ceremonia de premiación. Llama la atención ese silencio sepulcral, en donde no se hace mención de la participación del bien apoyado Cención, en la torneo de la LIGA PREMIER en Dubái. Está participando Antonio Díaz de Venezuela, en busca de la medalla de oro, frente al español, Damián Quintero, en la final del Kata de la 'Liga de Campeones'.

Díaz logró en la víspera su cupo por puntos para los JO de Tokío 2020, tras avanzar a la final ayer domingo 16 de febrero 2020. Debo agregar, y esto debe ser de urgencia notoria para Héctor Cención, que el Ranking Olímpico de la Federación Internacional de Karate, cierra el 6 de abril, por lo cual los puntos obtenidos por el venezolano en la final, le permitirá clasificar de manera oficial para la cita olímpica. El ranking Olímpico actual es como sigue: #1), Damián Hugo Quintero, (España). #2), Rajo Kiyuna, (Jap). #3), Alí Sofioglu, (Tur). #4), Kazumasa Moto, (Jap) #5), I. Simbomba, (Jap), #6). ANTONIO DÍAZ, (Ven). #12), Ariel Torres, (Usa), #21, Gkuji Tozaki, (Usa), y #49), Héctor Cención.

Para esta nueva década, que se dio inicio en el mes de enero 2020, la IAAF, ha introducido una serie de cambios nuevos, a partir de enero 2020. El más sencillo es 'Tour Mundial' Atléticos de eventos Bajo Techo, con ocho, (8) fechas en distintos puntos del mundo. La situación económica de los países latinos y en especial, muchos países de las Islas del Caribe, que practican el atletismo, pese a que algunos tienen atletas de buen nivel competitivo, no dispone de los recursos económicos para asistir. En el 'Gran Prix' Mundial de Atletismo Bajo Techo, celebrado en Glasgow, Reino Unido, el 15 de febrero 2020, entre los Resultados Masculinos, en los 60 mts. planos, Ronnie Baker (Usa), con 6.50 y Michael Rodgers, de Usa con 6.67. En los 400 mts. planos, Akeen Bloomfield, (Jam), ganó oro con 46.20. En Salto con Pértiga, hombres, Armand Duplantis, (Swe), impuso una marca mundial de 6.18, y se ganó el premio de $30 mil.

En la rama femenina, la única prueba que señalaré, es el de Salto de Longitud damas, para que no se sigua levantando falsas expectativas, par la promesa Nathalle Aranda. Oro, R. Maryan, (Ucr), 6.90 mts. Plata, Khaddi, (Swe, 6.53, etc.

Tema de hoy: Confieso que fue un momento de mucha tristeza, al ver en los Diarios, ese gran despliegue, de que los amantes del fútbol, desde luego no se referían a la de la FIFA, CONCACAF, o Confederación Sudamericana de Fútbol, (CONMEBOL), sino que en la Ciudad Deportiva, bautizado con el nombre de IRVING SALADINO, único medallista de oro de mi siempre querido Panamá, en los JO de Beijing 2008, donde tuve la dicha de estar presente; sino una información de la inauguración de un ESTADIO DE FÚTBOL AMERICANO, construido a un costo de 7 millones 320 + la tradicional ADENDA, que elevó el costo a casi $8 millones de USD $. No quiero pecar de irrespetuoso, con el señor Don Emilio Royo y sus familiares, no justifica un gasto para honrar a un panameño amante de un deportes que en nada beneficia o beneficiará a nuestros atletas que participan en los deportes, olímpicos.

Tan solo hay que leer EL 'CALDO DEPORTIVO', del Diario Metro Libre, donde no hay un solo deporte que no se queja por la falta de coliseos, o la falta de mantenimiento del que tienen. Saladino que baila al son de la 'cumbia o merengue' que le entonan, sabe hacer a la perfección su papel de 'YES-MAN', y permitió que los señores del CLUB KIWANIS, que le sobran terrenos en su Complejo Deportivo de Clayton, junto con los 'gamonales' de la Ciudad del Saber', que cobran pero bien caro a los atletas, etc. que usan esas facilidades, y no recuerdo, por lo menos nunca he visto un INFORME ECONÓMICO que rinden al Gobierno del uso del terreno nacional. Le metieron un GOL, al entonces 'ACOMPEJADO' DG de Pandeportes, El Cacique' Mario Pérez, y el 'SDG', Alberto Guerra, y ahora son los que se estarán quedándose con los USA$ y Martinellis, que se cobrará. Es por ello tengo que recordar siempre a la única dama que ha dirigido Pan Deportes, FARY LEVY, que se opuso rotundamente, otorgar al Irving Saladino, para la construcción del 'imperio´ de la FEPAFUT, que dudo que pagan alquiler etc. Tomen Nota de esto.