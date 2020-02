Un 'Tour' a Cuba de H. Pozo y S. Saucedo, sin Cerda y C. Amado

Para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto d 2020, en Tokío, Japón, faltan menos de seis (6) meses, y la preocupación de que si la Coronavirus, afectará la celebración de estos Juegos, considero oportuno mencionar parte de las palabras, del DECANO del COI, Richard 'Dick' Pound, oriundo de Canadá, por ser miembro desde 1978. En adición a lo anterior, también fue el Primer Presidente de la Asociación Mundial Antidopaje, (WADA//AMA). Los de la nueva generación del Olimpismo de Panamá, no saben que 'Dick' Pound, ha estado en Panamá en 2 oportunidades, y este servidor ha tenido la dicha de entrevistarlo, y también en el exterior. Fue el encargado de la investigación de los Miembros del COI, que en1999 fueron expulsados del COI, por recibir sobornos para votar por Salt Lake City, para los 'JO' de Invierno el año 2002. También fue el hombre que cambió las finanzas del COI a partir de 1984.

Parte de su mensaje: “Cuando las críticas aplican sus denuncias con una paleta o arrojarlas sobre un lienzo, como Jackson Pollack, el rigor intelectual a menudo se pierde en el remolino y chapoteo. Del mismo modo, cuando la matriz operativa esté lista, atención insuficiente se le page para conectarse. En la compulsión de disparar se sacrifica la precisión.

Como ejemplo, tome la Regla N° 50 del Comité Olímpico Internacional, (COI). Establece que ningún tipo de manifesción o política, propaganda religiosa a racial en ningún sitio olímpico, lugar u otras áreas. Un sub-conjunto de esta regla se aplica a las presentaciones de medallas, y prohíbe manifestaciones en el podio. Hay una explicación perfectamente simple para tal regla. Pero en algunas partes han sido severamente criticadas como una incursión injustificable de la libertad de expresión de los atletas. Mañana seguiré con la riposta de este punto. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Respecto a la celebración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, se afirma que se está trabajando en forma conjunta en el Plan Panamá 2022, y todo será un rotundo éxito la celebración de estos Juegos en Panamá, inclusive hacen referencia a un 'legado invisible' que dejará en el país, y que están trabajando en unidad. Tuve a bien leer un Escrito en el Diario Prensa Latina, de Cuba, fechada en La Habana, el 19 de febrero 2020, con un gran despliegue Fotos del HENRY 'ALIAS PIRATA MORGAN' POZO, tomadas por el fotógrafo Jhonah Díaz, para dar a conocer que es el Presidente de COPAN, y que dirige lo quehaceres de la cita de Panamá, 2022. El Título del reportaje, tiene dice: “Cuba seduce a Panamá, al compás de anécdotas deportivas”.

El contenido: “Entre anécdotas, asombros y suspiros integrantes de una delegación de Panamá admiran y reconocen hoy la rica historia del deporte cubano, tras complementar una visita a la Isla. La comitiva recorrió ayer el Salón del Deporte Cubano, ubicado en esta capital, y escuchó las biografías de monarcas olímpicos como el Esgrimista Ramón Font, el boxeador Teófilo Stevenson, y la jabalinita María Calidad Colón. Había una exhibición de fotos de Saúl Saucedo y Henry Pozo. Los relatos sobre las luminarias dejaron perplejos entre otros, a Henry Pozo, Presidente de Copan, previsto a desarrollarse del 9 al 24 de junio 2022. El Director de la Instalación, Eric Reyes, impartió además, una clase magistral sobre los campeones mundiales, José Raúl Capablanca, ajedrez, y Eligio Sardinas, Kid Chocolate, (pugilismo rentado); así como Víctor Mesa, y Friedrich Cepeda, 2 de los grandes beisbolista de la Mayor de las Antillas.

Además de Pozo, subtitular del orbe de la Pelota Vasca: Saúl Saucedo, y Manuel Villalobos, responsables de las áreas MÉDICAS, y CONTROL ANTIDOPAJE. (Es curioso que a este viaje, no fueran invitados el DG de Pandeportes, Edgardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco'. El Mitómano y Judas del Olímpismo de Panamá, Camilo Amado Varela. El hijo de Ramón Cardoze, Mónika Boloboski, SDG de Pandeportes, Irving Saladino, DT de Deportes etc. Declaro Henry 'Alias Pirata Morgan, Pozo: “Panamá tiene la meta de emular los resultados, (esto se hace con atletas bien preparados y de nivel), e intentar con tan grandes representantes, quienes no solo son orgullo de esta Isla, también poseen el respeto de toda 'CA', indicó el 'LIDER' del grupo organizador de la vigésima cuarta edición de la cita más antigua del planeta”.

Escuchen esta parte con detenimiento. “En los ÚLTIMOS DÍAS, Cuba y Panamá TRAZARON NUEVAS LÍNEAS en el 'PLAN ESTRATÉGICO' entre ambas naciones, camino a la justa multideportiva, con destaque por un CONVENIO de colaboración en materia antidopaje. El 'Pirata Morgan' Pozo, indicó que estará haciendo otra serie de viajes. En esta oportunidad, ¿quiénes lo acompañarán?

Esta visita a Cuba tenía otra etapa, al parecer en la misma fecha, y es una visita del SG del Partido PRD., Pedro Miguel González, invitado por el Partido Comunista de Cuba, presidido por el Presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canal. Estuvo acompañado por Héctor Bolívar Alemán, Sec. de Relaciones Internacionales del PRD, y desde luego por, Reynaldo Rivera, Embajador de Panamá en Cuba.