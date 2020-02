¿Se repite el problema de VISA de Cuba para entrar a USA?

Dos Notas Sueltas: N°1). Como está vigente el ‘Fake-News’, por los diferentes medios de comunicaciones hay quienes se dedican a circular informaciones. Una de ella fue el jueves 20 de febrero, que involucra al Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que dice textualmente: ¡Cayó la Bomba en COPAN 2022¡. “El Gobierno le mandó a decir a Cerda, (se refiere a Rasputín el Monje Loco, DG de Pandeportes) y Pozo, (Se refiere al Jefe de COPAN, alias, Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo), que le recortan 100 MILLONES del presupuesto para los Juegos. Que no van a construir todos los estadios que había dicho, no acondicionar otros; pues, ellos solo saben que en una serie de deportes no hay atletas, y en otros que hay, no hay la mínima opción de medallas. Que Camilo Amado Varela resuelva con ODECABE que no va haber instalaciones para todos los deportes, y como país sede no va a participar en todos tampoco. Ataja¡. Sería interesante que el ‘HD’, Héctor Brands, allegado al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, y Damaris (USA$), Young, aclaren si es o no, ‘Fake-News’.

Los cambios introducidos por la IAAF, presidido por Sebastian Coe, con diferentes Tours, iniciando está década del 2020. pese a que el Atletismo no es el deporte predilecto de muchos panameños, sino el Béisbol y Fútbol, como rey de los deportes en Juegos Olímpicos y Regionales, y que ha retornado a la época, del Dr. Primo Nebiolo, en donde los atletas recibirán premios en USA$, espero que los atletas latinos élites de ‘Centro América, Áreas del Caribe, Sur-América, etc., logren mejoras sus ingresos, con triunfos en el ‘Tour Continental Mundial de Atletismo, (Nivel de Oro). Que también estará dividido en , Plata y Bronce. Estará compuesto de DIEZ, (10), eventos en el 2020. El año PILOTO de la cita de Oro de DOS, (2), MILLONES de USA$, no visitará a cuatro (4) Continentes, África, Asia, Europa y ‘NA’.

La primera reunión en el Estadio Internacional de Moi, en Nairobi, será el 2 de mayo, seguido por el de Tokío, mayo 10. La serie finalizará en Zagreb en septiembre. Tanto Sud-América como Oceanía tendrá competencias de nivel de Plata en 2021. El Tour Continental estará dividida en TRES (3), Niveles Oro, Plata y Bronce. Cada uno de Oro ofrecrá Premio de $,USA. 200,000. El de Plata, $USA, 75.000.El de Bronce, $, USA, 25,000.0. El Primer Tour de Nivel de Plata, será el 20 de marzo, en, Brisbane, Australia, (Oceanía). El 2º de Plata, el 4 de abril, en América, St. George Granadina. (Norte América). Seguiré informando cuando hay más torneos, y con participación latina.

Tema de hoy. El Capítulo 1 de la Carta Olímpica (El Movimiento Olímpico) Punto 1, Composición y organización general del Movimiento Olímpico. 1 “Bajo la autoridad suprema y el liderazgo del Comité Olímpico Internacional, el ‘MO’ abarca las organizaciones, atletas y demás personas que se ajustan a la Carta Olímpica. El objetivo del ‘MO’ es contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través de una práctica deportiva conforme con el Olímpismo y sus valores, (Por ninguna parte dice, conforme el criterio y capricho de Donald Trump, Presidente, y cuasi- dictador’ de los Estados Unidos de Norte América). A partir del Capítulo 5 de la Carta Olímpica (Los Juegos Olímpicos) va detallando las funciones del COI, y describe bien claro, que las FI, Regionales, Comités Olímpicos Nacionales, son organizaciones subalternas que siguen su mandato.

El Presidente de la Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, (WBSC), anunció que los ocho (8) países participantes en el Clasificatorio del Béisbol de las Américas de la WBSC, del 22 - 26 de marzo en Surprise Tempe, Arizona, incluyendo el anfitrión, y N°2 del Mundo, Estados Unidos, Canadá, (N°12), Colombia (N°14), CUBA (N°8). Nicaragua, (# 15). Puerto Rico, (N°11), Rep. Dominicana, (N°10), y Venezuela, (N° 9). El ganador de este clasificatorio obtendrá el BOLETO DE LOS JO 2020. Los seis equipos que competirán en el clasificatorio olímpico Final de Béisbol WBSC en Taiwán, del 1 al 5 de abril, incluyendo al anfitrión China Taipe (N°4), junto con Australia, (N°6), China, (N°21), Holanda N° 21), y los equipos que finalicen en segundo y tercer lugar en el Clasificatorio de las Américas.

El ganador del Clasificatorio Final conseguirá el SEXTO Y ÚLTIMO CUPO en el evento de Béisbol Olímpico de Tokío 2020. Cuatro países ya han clasificado para disputar la competencia de béisbol de los Juegos 2020: el país sede Japón, Israel, Corea, y de AMÉRICA MÉXICO. Me llamó la atención un escrito en Prensa-Latina, Órgano Oficial de Cuba, con título: “Peloteros de Cuba viajarán a México en BUSCA DE VISA DE ESTADOS UNIDOS”. Esto fue lo que lo que originó la interrogante en el Titulo Principal del Coctel de hoy: ¿Se repite el problema de VISA de Cuba para entrar a USA?. Esto impidió la participación de Cuba en la Serie del Caribe del Béisbol Prof. en Pto. Rico.

En el tema de hoy he tratado de explicar, que tratándose de ‘JO’ que dirige el COI, el Presidente, THOMAS BACH, tiene la responsabilidad de no permitir ese abuso de ningún Gobierno por razones políticas, ya que estará en mi opinión, en contradicción de sus señalamiento que la política no debe inmiscuirse con el deporte. Tomen nota de esto.