Juan A. Samaranch, Impulsó el Género Femenino en los JO

Dos Notas Sueltas 1) En Ottawa, Canadá, se está celebrando el Campeonato Panamericano Categoría Mayor de Lucha Grecorromano, (solo hombres), y Lucha Libre damas y caballeros, del 6 al 9 de marzo 2020. Los días 13 al 15 de marzo, será el Clasificatorio Panamericano, para los XXIII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío 2020, si así lo permite el COVID-19. En los 55 Kilos, Greco. Máx Nowry, (USA), medalla de oro. Plata, Kieran Akhtar, (CAN), y Bronce, Sargis Khachatryan, (Bra). 60 KILOS: Oro: Ditcher Toro Castañeda, (Col) venció a Leslie Fuenffinger, (USA), 9-0.

Esta victoria es el primer oro panamericano de Toro en la categoría SENIOR que se suman a sus títulos Panamericanos Juveniles. Emerson Felipe Ordoñez, (Gua), ganó bronce al derrotar Marat Garipov, (Bra), 4-3. Bronce. Jancel Pimentel González, (DOM), al derrotar a Miguel Ugalde Aquilar, (Méx) 8-0 67 KILOS: Ismael Borrero, (CUBA), tres (3) veces Campeón Mundial en los 67 kilos, y Olímpico en los XXXI, Brasil 2016, dominó en la competencia, derrotando a Diego Martínez de Leija, (Méx), 11-0. Bronce: Alejandro Sancho, (USA), venció a Julian Horta Acevedo, (Col), 10-0. Bronce: Cristian Rivas Castro (ECU), derrotó a Cristóbal A. Torres Núñez, (CHI9, 7-2. 72 KILOS: Oro Raymond Bunker, (USA). Plata: Jolison De Brito Ramos Junior, (BRA).

97 KILOS: Oro. G'Angelo Hancock, (USA), derrotó a Gabriel Risollo Kindelan, (CUB). 10-0. Bronce: Luillys José Pérez Mora, (Ven), derrotó a Kevin Mejía Castillo, (Hon.) EL 130 KILOS: Oro Ángel Pacheco Romero, (Cuba), al derrotar a Adam Coon, (USA), 8-0. Bronce: Leo Santana Heredia (Dom, venció a Luciano Del Río, ARG) 3.0

Nota Suelta N° 2. Cuando los Mitómanos que abundan en el firmamento del Deportivo Olímpico de Panamá, no se les puede creer nada, Henry 'Alías Pirata Morgan' Pozo, declaró a un medio, las palabras de Ciro Solano 2° VP de Odecabe, lo que debe estar hablando el Presidente Luisín Mejía. Solano: “He visto más compromiso y mucha seriedad en Panamá en la Organización de los JCA y del Caribe (¿Cuáles son?) . Por otro lado, y en otro Diario, hablan de que el Centro de Convenciones de Amador, que albergará SEIS (6) COMPETENCIAS, ( no dio nombres), y podría ser el Centro de Prensa.

Esto indica que una vez finalizada los 24 JCC 2022, estos deportes irán a sus coliseos remendados. Ayer se reunió el 'CE' de Odecabe , en el HOTEL WYNDHAM, en Albrook Mall, donde dice que 'Madurito' es accionista. Según mis pesquisas, estuvo acompañado de Melitón Sánchez, Miembro Honorario del COI, y que Madurito Amado Varela, y su Letrada Damaris (USD$) Young, modificaron su Estatuto Express, para que el Señor Sánchez no pueda asistir a la Sesiones de COI, y que puedan hacer sus disparates, como el TADPAN. Reitero al Pres. de Odecabe, Luisín Mejía Oviedo, que en su MANIFESTO, señaló que mejorará la imagen del gremio, y tendrá más transparencia. Tome nota.

Tema de hoy. En esta fecha, 8 de marzo de 2020, donde la ONU, oficializó la celebración Int. de la Mujer, y persiste, la lucha por la igualdad de género, mirando al Deporte Olímpico, tenemos que recordar, que en los Juegos de la II Olímpiada, en París, Francia, en 1900, del 14 de mayo al 28 de Oct. de 1900, fue la primera participación de Mujeres en 'JO', con un Pool de 24 países, 975 atletas, 975 HOMBRES Y 22 MUJERES. Si de allí pasamos a la fecha en que S.E.

Juan Antonio Samaranch fue elegido el Séptimo Presidente del COI, en Moscú, Rusia, en 1980. Los XXII JO de Verano fueron celebrados en Moscú, del 19 de julio al 3 de Ago. 1980, con 80 países. Asistieron 5,179 Atletas, 1,115 Damas, y 4,064 Hombres.

Hay que recordar que la Política estaba inmiscuido en el Deporte, por la decisión del entonces Presidente de USA, Jimmy Carter, de que el país norteño no asistiría, e invitó a otros países a seguir su ejemplo, por la invasión Soviética a Afganistán. Tenemos que retroceder, a la era del Barón Pierre de Coubertin, creador de los JO en su concepción Moderna, y el cambio del Término, IDEA OLÍMPICA, A OLIMPISMO, y dijo que no era una especie de Sistema Instititcional, más bien involucraba la ACTITUD MORAL DE UN INDIVIDUO, y en esa base a esto la actitud de toda la humanidad. En la época de ese extraordinario educador que fue Pierre de Coubertin, y no olvidemos que su país natal Francia, adelantado en tantas cosas, el sufragio femenino fue reconocido en 1944, por lo que él respaldaba la opinión de que LAS MUJERES, no debían participar en los 'JO' sino sus hijos. Esto como lo demostré, en un párrafo arriba, tuvo sus críticas, y protestas, por esa 'discriminación' ocasionado por ese pensamiento de la época.

Los que hemos tenido la oportunidad de Leer la obra, PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937 OLIMPISMO, Escritos Seleccionados. El Capítulo V° “La Filosófica y Dimensional de Olímpismo”. Explica que Coubertin estaba buscando un MOTTO (LEMA), para el Olímpismo, y allí fue donde nació “ CITIUS, ,ALTIUS, FORTUIS que explicaré mañana. No hay duda de que el crecimiento del Olímpismo obedece a que Samaranch, incluyó el deporte de mujeres en Tiro, Ciclismo, Tenis, Tenis de Mesa, Vela, Bádminton, Judo, Biatlón, Fútbol, Softbol, Lucha, Pentatlón, y otros.