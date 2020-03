Anita De Frantz, 1ra. Mujer Candidata a la Presidencia del COI

La Nota Suelta: Una vez más al hablar de los Valores Éticos y Morales del Olímpismo, en Panamá, y en especial, el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Laurentino Cortizo Cohen, su 'VP', y Ministro de la Presidencia, JOSE GABREL CARRIZO su proceder, reitera que no conocen, y lo repito otra vez:: “Que los Principios Fundamentales del Olímpismo dice:: “El Olimpismo es una Filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la CULTURA y la EDUCACIÓN, el Olimpismo, (lo expliqué en detalle en el Coctel del domingo 8 de Mar.) se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del BUEN EJEMPLO, la responsabilidad social y el RESPETO por los principios éticos fundamentales universales. El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad práctica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”.

Como esto no se está haciendo, o muy poco entre nuestra juventud, y el deporte se está practicando con cierta discriminación, y en nuestro país, muchos DIARIOS, están dando más prominencia a la divulgación de Deportes Élites como el Golf, y los apellidos de los atletas no son de los que están en los BARRIOS, sino de fulano de tal, que es parte del Gobierno de Turno, o de los TRES anteriores, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, y Juan Carlos Varela. Un 'TWEET' DE CONFEDEPA señala. “El Presidente de ODECABE, (Luisín Mejía Oviedo), ha venido CUARTRO (4) VECES A PANAMÁ, y hasta ahora ni el Presidente Laurentino Cortizo, ni el 'VP' y Min. de la Pres. JOSÉ GABRIEL CARRIZO, lo han recibido. Solo un VM' de la Pres. Como no fueron los que pidieron la Sede de los XXIV JCC, 2022, y no han leído los Estatutos de la ODECABE, no entienden que el ARTÍCULO 40 (Solicitud de la Sede dice): “Una declaración oficial del Gobierno de su país y de su ciudad, en que se manifieste que acepten la responsabilidad de la realización de los Juegos”. Solo hablan los MITÓMANOS, integrados por Eduardo Cerda, (DG de Pan Demonio), Alias Rasputín el Monje Loco, HENRY 'Alias Pirata Morgan, POZO, Jefe de COPAN, y el Judas del Olimpismo de Panamá, Camilo 'Madurito' Amado Varela, que pese a ser Tesorero de ODECABE, es el principal saboteador de estos 24º JCC 2022.

Tema de hoy. Volviendo a resaltar la presencia de la Mujer en el COI, y como dije en el Coctel de domingo 8 de marzo. “Juan A. Samaranch Impulsó el Género Femenino en los 'JO'. Hoy señaló que la PRIMERA mujer que entró al COI, fue FLOR ISAVA FONSECA de Venezuela en 1981, una atleta que practicaba el Ecuestre, Tenis y Golf. Era Bachiller en Artes, con una Maestría en Idiomas Modernas. Fue seguida por la Princesa NORA DE LIECHTEN en 1984. Estudió en la 'U' de Génova, que era para Estudios Avanzadas en Asuntos Internacionales. En deportes, práctico, Natación, Buceo, y Esquí.

En 1986, ANITA DE FRANTZ, nacida en Filadelpia, (USA) en 1952, y Atleta Olímpica de USA, en la modalidad de Remo.

Educación. Bachillerato con Honores del Colegio en Connecticut, en 1974. Doctora en Leyes de la Universidad, de la 'U' de Pensilvania en 1977. Ejerció su Carrera de Letrada en diferentes lugares. Fue miembro del 'CO' de los XXIII 'JO' en Los Ángeles 1984. También fue Miembro de Múltiples Organizaciones Deportivas. DE Frantz, fue la PRIMERA MUJER desde que el COI en su nueva versión moderna concebida por el Barón Pierre de Coubertin en 1894, de ocupar la 'VP' del COI en 1995, has VP' del COI, de 1995 al 2014, es decir en 101 años. Si consideramos que fue reelecta, esa fecha aumenta. Anita de Frantz, presidió la Comisión de Mujeres y Deportes del COI, de 1995 al 2014. Fue reemplazada por Lydia Nsekera. Desde esa fecha es Miembro Honorario.

Algo que no había sucedido en el COI, y fue para las Elecciones del 2001, que fue en Moscú, Rusia, en el 2001, en la 112° Sesión del COI, este servidor fue invitado como periodista, por 'SE'. Juan. A Samaranch, de quien hice un Reportaje en este Diario La Estrella de Panamá de su gestión al frente del COI de1980 al 2001. HABÍA CINCO CANDIDATOS, y una era una Dama, ANITA DE FRANTZ, (USA, 1986), para ocupar la presidencia del COI. Los otros CUATRO. 1) Jacques Rogge Bélgica, (1991) 2) Kim Un-Wong (Corea 1986). 3), Pal Schmitt, Hungría, (1983). 4), Richard 'Dick' Pound, Can. 1978). Tres de esos candidatos, Anita de Frantz, Rogge, y 'Dick' Pound, estuvieron en Panamá en una 'AG' de ACNO, que entonces gozaba de un 100 % de Credibilidad, y Presidido por DON MVR, su fundador, y fue usurpado por el Cheik AHMAD AL FAHAD AL SABAH, y parece que aún lo protege el COI, bajo la presidencia de Thomas Bach.

Sigo con el aumento de la participación femenina en 'JO 'de Verano. XXVII, Sidney 2000, (JO del Milenio), del 15 de Sep. al 1° de Oct. Total de países 199. Total de Atletas: 11,444. HOMBRES: 6,268. MUJERES. 5,176. XXIII. JO Olímpicos, ATENAS, 2004, (donde Irving Saladino hizo su 1ª presentación en 'JO' en Salto de Longitud, y quedó eliminado. No obstante, tanto el Técnico de Brasil como el de USA, detectaron que tenía técnica para perfeccionarse. Participaron 10,688 Atletas. DAMAS: 4,392. VARONES. 6,296. Participaron 201 Países en 301 eventos. XXIX. JO DE BEIJING 2008. Asistencia 204 Países.

ATLETAS: 10,902. HOMBRES. 6,294. MUJERES: 4,608. Participaron en 302 Eventos en 28 Deportes. XXX 'JO', Londres 2012. Participaron 204 Países, y 10,863 ATLETADS. HOMBRES: 6,040. DAMAS. 4,823. XXXI, BRASIL 2016. 207 PAISES.

En 306 Eventos. Participaron 11, 444 ATLETAS. HOMBRES: 6,268. DAMAS. 5,176. Pregunta: ¿Cuántos atletas de cada sexo estarán en los JO, Tokío, 2020, si lo permite la (COVID-19)?. Tomen Nota de Esto.