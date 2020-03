'Invisible' Hospedaje y Seguridad, de los 24° JCC, 2022

La Nota Suelta de Hoy) Finalizó el Campeonato Panamericano de Lucha Greco, (solo hombres), y Lucha Libre de ambos sexos, del 6 al 9 de marzo 2020, en Ottawa, Canadá. En este espacio di a conocer los resultados de la Lucha Grecorromano, que fue un buen fogueo para muchos atletas. El Torneo Panamericano, Clasificatorio para los 24° Juegos Olímpicos de Verano 2020, será en el mismo escenario del 13 al 15 de marzo. Hoy daré a conocer a los medallistas de ambos sexos de la Lucha Libre. Damas: EN 50 KILOS. Oro: Victoria Anthony (USA), venció a Carolina Castillo Hidalgo, (Col), por lesión. Bronce: Kamila Barbosa Vito Da Silva, (Bra.), venció a Génesis Milango Olivio, (Ven), 7-4. Bronce: Jacqueline M. Eleno, (Ecu.) venció 2-1, a Thalia Mllaqui Peche, (Per.), 2-1. EN 53 KILOS: Oro: Luisa Valverde Meléndez (ECU). Plata, Jade Parsons, (Can). Bronce, Liana de Caridad Montero, (Cub).

EN 62 KILOS: Oro, Mallory Yelete, (USA), venció a Lais de Oliveira, (Bra), 6-2. Bronce, N. Griman Herrera, venció a Jessica Brouillette, (Can), 5-4. EN 68 KILOS. Oro, Tamyra Mensah Stock, (USA), superó a Yudari Sánchez (Cuba), por caída. Bronce: María José Acosta, (Ven) venció a Luz Vázquez, (Arg.), 11-0. Bronce, María José Acosta, (Ven), derrotó a Luz Vázquez, (Arg), 11-0. Bronce. Olivia Di Bacco, (Can), venció a Ambar Carnica Flores, (Méx), 11-2.

EN 76 KILOS: Oro, Justina Di Slastío, (Can), venció a Adeline Gray, (USA), por lesión. Bronce. Aline Di Slastío (Can), venció a Milaimys Portillo, (Cub), por caída. Bronce, Andrea Olays Gutiérrez, (Col), venció a Andrimar Lázaro Díaz, (Ven), 8-0. Ustedes lectores son testigos de la ausencia femenina de Panamá.

Paso a dar resultados de la LUCHA LIBRE MASCULINA: EN 57 KILOS: Oro Reineri Andreu Ortega, (Cuba), venció a Pedro M. Rodríguez, (Ven), 4-2. Bronce, Darían Cruz. (USA), venció a Edwin Segura Guerra, (Gua), 10-0.

Bronce, Juan Rubelín Ramírez, (Dom), superó a Ligrit Sadeku, (Can), por lesión. EN 61 KILOS: Oro, Tayler Graff, (USA), Plata, Scott Schiller, (Can). EN 70 KILOS: Oro, D. Yianni (USA), derrotó a Mauricio Javier Sánchez, (Ecu), por caída. Bronce, Sixto A. Pedragas, (Per.) venció a Mauricio Sánchez, (Ecu), venció a David Moreira, (Bra), 9-0.

Siguen otras categorías, hombres, 74 kilos, 86, 97 y 125 kilos. Por razón de espacio no doy más detallas.

Tema de hoy. Ya sonó la primera clarinada gubernamental, de que ya el COVID-19 tocó tierras panameñas. El Presidente de Odecabe, Luis Mejía Oviedo, no abordó nada en la reunión del Comité Ejecutivo de la Odecabe, sobre el hospedaje y seguridad de los participantes en los XXIV Juegos CA y del Caribe, programados para el 9 al 24 de junio 2022, en Panamá. En especial de los atletas, que según el COI, de que Mejía es Miembro desde el 2019, está en el Corazón del Movimiento Olímpico. Con este anuncio, de la COVID-19 en Panamá, y el interés monetario de algunos Empresarios, de que el hospedaje de los participantes en los 24° JCC, 2022, debe ser en hoteles, y al parecer, esto viene del Gobierno de 'JCV', de un pacto con el entonces DG de la Autoridad del Turismo, (ATP) Gustavo Gim y el Pres. de la Odecabe, Steve Stoute, también el Tesorero, Camilo Amado Varela, que aún ocupa ese cargo en Odecabe.

Esto no ha sido tocado por el actual titular de la Odecabe Luis Mejía, dando la impresión que el DG de turno de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, que luce menos brillo de su antecesor Gustavo Him, en el Gobierno de Juan Carlos Varela, sigue la misma línea de hospedaje en hoteles. El entonces Alcalde del Distrito Capital, José Isabel Blandón, y su entonces funcionario Henry 'Pirata Morgan' Pozo, junto a Camilo 'Madurito' Amado Varela, al recibir en Barranquilla, la Bandera como sede de los XXIV JCC, Panamá 2022, los tres Mitómanos, aseguraron que José I. Blandón sería el Presidente electo de Panamá en el 2019, y ofrecieron hospedaje gratis en hoteles. Hay una foto publicada en el Diario El Siglo, con los Tres Mitómanos sosteniendo el emblema de recivimiento de la Sede de los XXIV Juegos Centroamericanos 2022, y su promesa de hospedaje en hoteles.

El Presidente actual de Odecabe, que está siendo toda una decepción haciendo lo contrario de las promesas en su 'MANIFESTO' de recobrar la Transparencia para la ODECABE. Cada día la expansión de la COVID-19, que está demostrando que el poder del Ser Divino, es superior a lo que queremos hacer de toda manera los seres humanos, antecediendo que la suspensión de los XXXII Juegos Olímpicos, programados para el 24 de julio al 2 de agosto 2020, y estamos a mediados de marzo 2020, significará la pérdida de fondos de una inversión multimillonaria. Estohace recordar las palabras de S.E. Juan Antonio Samaranch: “Nuestra Organización tiene que adoptarse a un nuevo mundo, a una nueva sociedad, en que el dinero se inmiscuye en todas las actividades humanas incluyendo las deportivas. A esto debo añadir que el Barón Pierre de Coubertin, nació en una familia pudiente, pero murió pobre, porque gastó todos su recursos económicos en la promoción de los Valores del Olímpismo. Tomen nota de Esto.