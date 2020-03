¿Decisión del !Buen Gobierno¡, de celebrar o no, los XXIV, JCC, 2022?

Una nota suelta. Un Comunicado de Prensa recibido del Tribunal de Arbitraje Deportivo, (CAS), amerita ser conocido por la Dirigencia Federativa del Deporte Olímpico de Panamá. Los de Pandeportes, y con mayor justificación, el CON de Panamá, y desde luego los atletas. Titula: “El Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), anula la suspensión del atleta JARRION LAWSON”. Fechada en Lausana, Suiza el 9 de marzo 2020 donde el CAS tiene su oficina. Dice que emitió su decisión de la suspensión de Jarrion Lawson, en el Procedimiento de Arbitraje de apelación entre el atleta estadounidense, y Las Federaciones y la Asociación Internacional, (IAAF), ahora conocido como 'WORLD ATHLETES, (Atletismo Mundial).

El Panel de CAS ha dejado de lado, la decisión dictada por el Tribunal Disciplinario de la IAAF en MAYO 2019, la Decisión Impugnada, y reemplazó con una nueva decisión en el que se descubre que Jarrion Lawson si ha cometido una VIOLACIÓN de las normas Antidopaje, (ADRV), por lo cual no TIENE CULPA, ni negligencia , y por lo cual no se le IMPONDRÁ ningún periodo de INLEGIBILIDAD. En junio 2018, fue sometido a un Control Anti-Dopaje fuera de competencia. La muestra DIÓ POSITIVA por la presencia de la Sustancia Prohibida EPITRENBOLONE, un Anabólico exógeno en la lista de Sustancias Prohibidas de WADA . Siguiendo una Investigación, del Tribunal de Disciplina de la IAAF, concluyó su violación conforme los Artículos 2.1 y 2.2 de las Reglas Antidopaje de la IAAF, y fue sancionado con un periodo de CUATRO (4) AÑOS de inelegibilidad, comenzando el 24 de mayo 2019.

En su apelación al CAS, Jarrion solicitó que el Arbitraje fuera realizado por un Panel del CAS. La misma fue integrada por el Sr. Stephan Drymar, Canadá), Presidente. Prof. Richard McLaren, (Canadá) y el Sr. Murray Rosen QC (UK) quien celebró una audiencia en presencia de las partes en Nov. de 2019, en Nueva York. El Panel encontró que lo más probable que el origen de la Sustancia Prohibida, fue ocasionada por una carne contaminada que Lawson consumió en un restaurante el día antes de la prueba. Esto sirvió para sustentar que no hubo culpa ni negliencia por el hallazgo positivo bajo el Artículo 10.4 de la Regla Antidopaje de la IAAF”. Espero que el DR. Saúl Saucedo, que preside la ORAD, cuya sede está en Panamá, explique esto a nuestros atletas, dirigentes y organizaciones deportivas.

Ahora con el enfoque del problema vigentes que es la llegada de la COVID-19 a nuestro país, la Organización Mundial De Salud, en una Nota en la Prensa Asociada, escrita por María Chan y John Gloucester, declararon que la Crisis Global es una pandemia, pero también dijo que no es tarde para que los países actúen. Con esto quiero alertar, que el ¡Buen Gobierno¡, que está transitando por el camino de la 'improvisación', al estilo de una nave sin un rumbo definido, en cuanto a los XXIV JCA y del Caribe, tiene una fecha del celebración, del 9 al 24 de junio 2022, y aún divagando el lugar de la construcción de las supuestas obras deportivas a construir. La Revista ALREDEDOR DE LOS ANILLOS (Around The Rings), Cuyo Fundador y Editor, es Ed Hula, y que lo publica Sheila Scott Hula, y tiene Corresponsales en todo el mundo, en su Volumen 52 (2020), Dentro de los Anillos. Noticias Deportivas del Mundo dijo: “Ni la palabra CANCELACIÓN o la palabra POSPONIMIENTO, fueron mencionadas durante la reunión del 'CE' del COI, manteniendo así la posición de Presidente Bach, de que los XXXIII JO de Verano se celebrarán en Tokío, Japón, del 24 de julio al 2 de agosto 2020, a pesar de muchas especulaciones que los Juegos Podrían cancelarse debido a la brote de Coronavirus. Reuters reportó que Bach dijo que el COI recibe información continua de la Organización Mundial de la Salud, (WHO) y otros grupos, dándole confianza decir que Tokío 2020 será celebrado como ha sido Programado. Decenas de miles han sido infectados por el virus globalmente, mientas la cifra de muertos es de 3,000.

Solo en Japón, hay más de 1,000 casos de infectados. Pese a que varios torneos clasificatorios han sido pospuestos, el Jefe del COI dijo que hay una gran solidaridad y flexibilidad, dentro del Movimiento Olímpico que ayuda para Abordar el problema.

Ahora que el brote de COVID-19, ha llegado a los países pobres, especialmente la mayoría de los de 'CA' y del Caribe, será difícil su planificación para estar en los XXXII JO de Verano, Tokío, 2020. Si en Panamá en el Gobierno de S.E. Don Nito Cortizo no existe como señala el Artículo 5 de la Ley 50 del 2007 que rige el Deporte en Panamá, que en el Artículo 5 dice: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como Organismo Superior de Pandeportes. Pregunto. ¿Quién ordenó la suspensión de la práctica del deporte en todo el país.?. Si no están practicando, ¿Cómo pueden asistir a torneos clasificatorios para los 32° Juegos Olímpicos, Tokío 2020, y menos prepararse para los XXIV JCA y del Caribe, Panamá, 2022. Tomen nota de esto.