Por más insólito que parezca, Jobe Bellingham del Borussia Dortmund y hermano de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, no participará del partido entre ambos conjuntos en los cuartos de final del Mundial de Clubes por desconocer una regla del torneo.

Sin embargo, el futbolista, de 19 años, estaba apercibido antes del partido contra el Monterrey mexicano, situación que no sabía.

Al desconocer esto, el jugador inglés no tuvo mucha precaución durante el partido y vio su segunda amonestación en el Mundial de Clubes por lo que deberá cumplir un partido de sanción.

“Jobe no sabía que con la segunda amarilla ya estaba sancionado. En el descanso aún no era consciente de que no podría jugar el siguiente partido; tuve que decírselo yo”, señaló el técnico una vez culminado el encuentro.