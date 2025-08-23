Alerta Amber en Panamá alcanza el 93.1% de efectividad desde junio de 2024

El Sistema Nacional de Alerta Amber en Panamá registra una efectividad del 93.1 % desde su implementación el 2 de junio de 2024, indicó el Ministerio Público (MP).

Desde ese momento, se han registrado 394 activaciones dando como resultado la localización de 367 niños y adolescentes de manera segura. Aún quedan 27 casos en proceso de investigación en el MP.

Entre el pasado viernes 15 de agosto al martes 19 de agosto se activó esta alerta 16 veces, dando como resultado la localización de 15 menores, reportó Sertv este sábado 23 de agosto.

El MP pidió a la ciudadanía mantener una vigilancia activa sobre todos los casos de menores desaparecidos y dar cualquier información que ayude a localizarlos.

“Cada activación de la Alerta Amber es un llamado a la unión y a la empatía social, porque estar atentos y colaborar puede marcar la diferencia para que un menor regrese pronto a su hogar”, justificó el MP.

“La experiencia internacional confirma que la efectividad de este mecanismo depende de la participación activa de la ciudadanía, que puede acelerar la localización y garantizar el regreso seguro de los menores”, planteó.