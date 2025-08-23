Ministerio de Ambiente suspende proyecto turístico en humedal de San Carlos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ordenó la suspensión inmediata de los trabajos de construcción de un proyecto turístico en la playa La Ensenada, de San Carlos, luego de que la empresa turística no contase con los requisitos necesarios para su realización.

Los trabajos de nivelación y construcción de infraestructura que la empresa Desarrollo Turístico San Carlos estaba impulsando tuvieron que ser detenidos, ya que no se estaba respetando lo que se exigió en la Resolución DEIA-IA-073-2024 de 25 de octubre de 2024.

Según MiAmbiente, la zona donde se pretende desarrollar la obra corresponde a un humedal en recuperación, con múltiples retoños de mangle que constituyen un ecosistema “altamente vulnerable”.

“El ingreso de maquinaria pesada representa un daño potencialmente irreversible para el ambiente y la biodiversidad del sector, el cual ha sido objeto de intentos de urbanización en los últimos 30 años”, añadieron.

La decisión se da luego de una denuncia comunitaria en donde se apuntó el ingreso de maquinaria en el área sin contar con documentos, como el informe de prospección arqueológica, permiso de tala de mangle, determinación de la línea de alta marea ordinaria, aprobación de planos y conexión al sistema de acueducto de agua potable, entre otros.

La propia resolución también plantea que la comunidad debió ser informada del inicio de las obras, algo que también fue incumplido.

La Dirección de Costas y Mares, la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental y la Dirección Regional de Panamá Oeste, acudió a la zona para constatar que las advertencias verbales emitidas por el equipo de MiAmbiente fueron “ignoradas por la empresa”, según indicó la entidad.

Durante esa inspección, un equipo de construcción impactó con el tendido eléctrico, derribando un poste y “generando un incidente que puso en riesgo al personal técnico del ministerio presente en el área”, puntualizó.