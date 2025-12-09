Crisis aérea en Venezuela: IATA advierte fuerte impacto por cancelación de rutas.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió este martes 9 de diciembre sobre la “delicada” situación que enfrenta la aviación comercial en Venezuela, destacó Caracol Radio.

Este escenario se presenta luego de que Estados Unidos emitiera alertas de precaución para sobrevolar el espacio aéreo venezolano en medio del aumento de operaciones militares en el Caribe.

El vicepresidente regional de IATA, Peter Cerdá, señaló en una conferencia de prensa en la ciudad de San Salvador, El Salvador, que el organismo busca “asegurar un diálogo transparente”.

Cerdá explicó que el diálogo debe sostenerse con los distintos actores del sector para permitir que las aerolíneas “tomen las mejores decisiones”.

“Es una situación delicada donde en IATA estamos muy involucrados, intentando asegurar que haya diálogo y transparencia en poder tomar las mejores decisiones como sector”, afirmó Cerdá.

Doce aerolíneas suspenden operaciones

La advertencia estadounidense provocó la suspensión de los vuelos de las doce aerolíneas extranjeras que aún operaban en Venezuela, lo que dejó al país sin dos tercios de su conexión aérea internacional en apenas dos semanas.

Cerdá calificó el impacto como “importante”, al recordar que Venezuela ya padecía una marcada reducción de conectividad regional y global. “Hay una gran concentración de venezolanos por toda la región, en Europa por ejemplo, y la conectividad es crítica para mantener los enlaces familiares, personales y económicos”, subrayó. La situación se agrava en plena temporada alta por Navidad y Año Nuevo.

Más de 10 mil pasajeros quedan desconectados

De acuerdo con los datos de IATA, la desconexión aérea de Venezuela afecta semanalmente a 6.000 pasajeros en España, 2.200 en Panamá y 1.500 en Colombia, informó Caracol Radio.

“Hoy en día Venezuela está nuevamente desconectada por la falta de conectividad”, dijo Cerdá.

De acuerdo con Radio Caracol, las aerolíneas que suspendieron sus vuelos son: Copa Airlines (Panamá); Wingo (Colombia/Panamá); Avianca y Satena (Colombia); Iberia y Plus Ultra (España); TAP (Portugal); Gol (Brasil); Latam (Chile); Turkish Airlines (Turquía); Boliviana de Aviación (Bolivia); y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).

Cada compañía realiza su propia evaluación de riesgo, indicó IATA, y las decisiones pueden variar según los protocolos y exposiciones de cada una.