¿Habrá tiempo para construir las obras Dep. para los 24° JCC, 2022?

Las Notas Suelta de hoy: Una publicación en el LISTÍN DIARIO, de Santo Domingo Rep. Dominicana tituló: “Luis Mejía habla a atletas y empleados del ALBERGUE OLÍMPICO, lo que para nosotros sería algo así como el CEARE, (Centro de Alto Rendimiento) sobre las medidas para prevenir el contagio de la Coronavirus, (COVID-19). Contenido: “El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Mejía, anunció el aislamiento del Albergue Olímpico con la expresa intención de salvaguardar a los atletas allí alojados de la epidemia del coronavirus. El anuncio fue hecho en la mañana de este lunes, durante una reunión con todo el personal de este establecimiento, así como atletas y entrenadores allí hospedados, en el que también estuvieron miembros del Comité Ejecutivo del COD y de Administración del Albergue Olímpico.

“Estamos disponiendo el CIERRE de las puertas para PROTEGER a nuestros atletas y el personal”, dijo Mejía durante un encuentro celebrado en el comedor del Albergue Olímpico donde hay alojados 38 deportistas, incluyendo 21 extranjeros de nacionalidad venezolana y otros 17 dominicanos. Tomen nota de esto. Ahora mira como está deteriorado Pandeportes, en este ¡Buen Gobierno!. En la Planilla Permanente, CECILIO WOODRUFF, era el Jefe del CEARE, con salario de $1,500.00. Fue cambiado de cargo por I. Saladino, con su salario de $1,500.00 al mes. Ese cargo ya no existe ni en la Planilla Transitoria. Hay que preguntar al DG' de 'Pan-Demonio' Eduardo Cerda, Alias Rasputín El Monje Loco, o a Henry 'Pirata Morgan' Pozo, que dirige COPAN, ¿qué se hizo el CEARE?.

Veamos los cargos bien pagados que existe: Gustavo Padilla, logró COLARSE nuevamente de Abogado, con salario de $2,500.00 desde el 24 de Sep. 2019. Darién Oreste Quintana, Supervisor de Mantenimiento con $3,000. al mes, desde el 13 de julio 2019. Augusto Pontón, sigue con sus $3,500.0 al mes, como 'SE', de Rasputín. Raúl A. Ramos Peralta, Jefe de Coliseos, con $2,000.0 al mes, desde el 2 de julio 2019. Está claro que lo único que importa en Pandeportes y el COP, es Don Dinero, el USA$. Todo lo contrario del CON dominicano y su Presidente, Luis Mejía Oviedo.

Sobre el tema de hoy. No se puede negar que estamos en presencia de una guerra de la humanidad para sobrevivir contra la virus quizás más devoradora que está atacando a la humanidad. Los japoneses, y también el COI, pese a que todo esta listo para celebrar los XXIII Juegos Olímpicos de Verano, del 24 de julio al 9 de agosto, 2020, los hechos cada vez más demuestran la posibilidad de suspender o posponer los Juegos. No recuerdo, y lo anotaré como algo histórico tres de los Diarios más Importantes : La Estrella de Panamá, Diario La Prensa, y el Panamá América, titularon en la Primera Plana: “PROTÉGESE PANAMÁ. Quédese en Casa'. Se refieren al crecimiento de las personas afectadas la COVID-19, y su crecimiento acelerado. Ha sido paralizada todas las actividades deportivas en Panamá. Esto invita a confrontar la realidad de querer por encima de la realidad, celebrar los XXIV JCC, desde el 9 al 24 de junio 2022.

Rusia, USA, Italia y España, países con mucha más capacidad y desarrollo sanitario, han tomado medidas de EMER GENCIAS , y en algunos otros países se están hablando el toque de queda por la gravedad de lo que significa estos momentos es la comunidad. Por el desorden de Presidente. JCV, que creía todo lo que le decía su primo Camilo Amado Varela, como si fuesen versículos de la Santa Biblia, no le importó si quiera conocer el Art. 40 de los Estatutos Vigentes de la Odecabe, y no firmó la Declaración Oficial del Gobierno de su país, (su firma responsable), y la de su Ciudad. (José I. Blandón sí lo firmó). En forma ilegal, y fue aceptada, el entonces Ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán con el apoyo, inclusive directivos de la Odecabe, avalaron este acto fraudulento. El Art. le otorga 6 años para construir las obras deportivas.

Panamá con exposiciones fraudulentas en Barranquilla, Colombia, el COP recibió la sede de los XXIV Juegos CA y del Caribe, el 7 de febrero de 2007, del Alcalde de Colombia. Estamos en la segunda parte del mes de marzo 2020, además de que no hay claridad del lugar donde se construirán las obras deportivas. COPAN, no ha cumplido a pie de la letra el contenido del Artículo 56 de los Estatutos vigentes de ODECABE, para todos los arreglos de CARÁCTER TÉCNICO de los Juegos. En la reunión del 'CE' de la Odecabe en Panamá, Henry 'Pirata Morgan' Pozo, no habló ni consultó sobre el tema del LOGO de los XXIV JCC, 2022. Lo que se dijo en la reunión y de boca de Luis Mejía, fue que quería cambiar el Logo de Odecabe. Si todo está PARALIZADO en el país, y la consigna es QUEDARSE EN CASA. Además de no tener atletas de nivel para hacer un papel decoroso, nadie está practicando, y hemos fracaso en varios Torneos Int. Clasificatorios para Tokío 2022, lo mejor es cancelar la celebración de los 24° JCC, 2022. Así es.