La 'Prioridad' del atleta ahora, es tratar de mantenerse en forma

La Nota Suelta: En estos momentos en los que el mundo entero se enfrente a un terrible Virus, cabe que los dilectos lectores del Coctel tanto local como internacional, y en especial en países de habla español, hagamos un alto reflexivo de lo sucedido hasta el momento. Deseo condensar mucha de la información que por más de un mes nos han bombardeado los medios de comunicación. 1).- Se trata de una enfermedad producto por el Virus al que se le ha denominado COVID-19, mejor conocido por el nombre de CORONA VIRUS. Este ataca básicamente nuestro sistema respiratorio. 2)- Se han detectado sus síntomas. Pero NO existe medicamente alguno que CATEGÓRICAMENTE sea la cual cura este mal.

3)- Los científicos a nivel mundial (incluyendo los Médicos y las personas de Ciencias de nuestro Panamá), hacen ingentes esfuerzos a todos los que se han contagiado.

4)- Las instrucciones a seguir son elementales pero de RIGUROSO CUMPLIMIENTO. A), QUÉDATE EN TU CASA.

(No salgas de tu hogar y no busques excusas para romper con esa regla). B).- Mantener una higiene permanente en tu cuerpo, principalmente con el lavado frecuente de las manos. 5)- Se desconoce por completo las secuelas o efectos secundarios que pueda dejar esta enfermedad. Estas reflexiones, tan elementales son válidas para cualquiera parte del mundo. El Coctel ante este terrible escenario, en el que la HUMANIDAD, (la Especie Humana está en peligro) se enfrenta a un virus desconocido, desea compartir mis preocupaciones sobre el FUTURO DEL DEPORTE MUNDIAL y por la suerte del Movimiento Olímpico.

Aunque no soy dueño de la VERDAD, y tampoco pretendo serlo, fue por ello titulé el Coctel del martes 24 de marzo 2020. “Dos 'errores' de buena fé, del COI en el caso de los 32° JO de Tokío. En el Sumario dije: “No usaron a tiempo, las Tres Partes Constitutivas del 'MO'. Los CONs no respetaron sus palabras a F.R. Betti, Pres. de ISOIF, que preside Francisco Ricci Betti de Italia. Están afiliadas los 204 CONs. Este organismo como vocero oficial FRACASÓ, y permitió que varios CONs hicieran sus 'shows' siguiendo al nefasto Donald Trumph. Continuo diciendo, lo más inmediato que tenemos en el Panorama Mundial, son los Juegos de Tokío. ¿Debemos realizar estos Juegos o no?. En mi escrito dije: El 'CE' del COI enfatizó que una cancelación de los 'JO' de Tokío 2020, no resolverá ninguno de los problemas o ayuda a nadie, por lo tanto no está en la agenda. Explicaron en detalles todo lo que requeriría.

El logro más importante, es que el Pres. Bach y su 'CE' tuvieron que aceptar el CORO TOTAL de posponer los JO. Prueba de ello; uno de los 'CANTALANTES' del COI, Don Peré Miró Sellares, 'DG' adjunto del COI, admitió el lunes pasado que 'honestamente' resulta muy 'difícil' que los JO de Tokío se celebren en las fechas previstas por la

Pandemia de Coronavirus y emplazó a conocer las respuestas de todo durante el próximo mes. Así lo comentó en declaraciones a la emisora catalana RACI, que en todas las conversaciones mantenidas últimamente entre el COI, y el Gobierno Japonés y los socios olímpicos, 'nunca se han hablado de una cancelación'. Las declaraciones de Miró son MUY SIMILARES a las hechas por Juan Antonio Samaranch Jr., 'VP' del COI, de que es prácticamente imposible que los JO sean en julio, tal como se programó. Será la IV vez en la historia que los JO no se celebran en la fecha prevista.

Esto significa que la temporada 2020 será cancelada, pero cortaría una PORCIÓN SIGNIFICTIVA de las ganancias de los atletas. Debemos recordar que el Atletismo a diferencia de muchos deportes individuales, premia con DINERO (USA$), y no medallas. Glen Mills, (El hombre que entrenó al Relámpago Usain Bolt, de Jamaica, que llevó desde los Juegos Juveniles, hasta el más grande atleta del pista y campo), está a la vanguardia de las llamadas de posponer los Juegos, por el brote de enfermedad por Coronavirus, dijo que eventos como el Internacional de Jamaica por Invitación, y el Gran Premio (Gran Prix) de los corredores, cortará una porción significativa de las GANANCIAS de los atletas, para que puedan PAGAR SUS CUENTAS. (No es como Panamá, que los atletas en especial los 'élites', algunos con 30 años, y más, y no residen en el país, y otros bien cerca, reciben un aporte mensual de las arcas de 'Pan-Deportes).

Para los atletas, simplemente no es ENTRENAMIENTO, es un 'NEGOCIO' explicó Mills. Es cada vez más probable que los 'JO' de Tokío, programado para finales de julio será pospuesta (ya ocurrió) o cancelado. El hombre que acondicionó a la leyenda del sprint, (velocidad), Usain Bolt, a tres títulos olímpicos consecutivos: Beijing 2008. Oro en 100 y 200 mts. planos. Fue descalificado en el Relevo 4 x 100. Londres 2012: Oro en 100 y 200 mts. planos, y en el Relevo 4 x100. Río, Brasil, 2016: Oro en 100 y 200 mts. planos, y Relevo 4 x 100. En 2003, 'CM' Juvenil 100 y 200 mts., y relevo 4x100. CM Junior, oro en Kingston, Jamaica. Glen Mills, fue claro y enfático al decir que la prioridad de un atleta, ahora es tratar de MANTENERSE EN FORMA, esto le permitirá su PREPARACIÓN cuando es llamado”.

En Panamá, con la dirigencia que tenemos al frente del COP, Pan-Deportes, COPAN etc., esto no está contemplado.

Tomen Nota de esto.