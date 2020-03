H. Pozo e I. Saladino: “Las Tareas de Oficina de COPAN van bien”

Las Notas Sueltas. N°1) Recibí un Correo de la 'RED DEL MUNDO AMBIENTAL', que considero debía conocer nuestros Distinguidos Educadores. Dice: “Red del Mundo Ambiental, está cerrada a todos en estos meses largos quienes están experimentando momentos dolorosos y una situación social de aislamiento en todo el mundo, para Profesores en colegios y universidades. La PANDEMIA significa que ellos-ellas, tienen que rendirse su relación con millones de jóvenes estudiantes. Los CURSOS 'ONILINE' son un remedio que no puede REEMPLAZAR la relación educativa, y hay una brecha digital, que aumenta la desventaja de las personas que viven en condiciones socioeconómicas, creando así una POBREZA EDUCATIVA AÚN MAYOR.

Las nuevas medidas para combatir la infección, también privamos a jóvenes y adultos, de la oportunidad de ir a PARQUES NATURALES, aprovechar los museos, teatros, bibliotecas, y otras oportunidades educativas. Para Educación del Medio Ambiente, este es un freno pesado. La crisis de la Coronavirus PARALIZA TODAS las actividades de Educación Ambiental. Al mismo tiempo, hoy la Educación Ambiental, también tiene una TAREA MÁS importante.

El origen de la PANDEMIA y su impacto, que afectan personas DEBILITADAS por un contaminado por un medio ambiente y estilo de vida poco saludable, recuerda a todos la IMPORTANCIA de restaurar el equilibrio del planeta molesta por el calentamiento global, y la destrucción de la naturaleza. La educación del Medio Ambiente tiene un papel fundamental y es una HERRAMIENTA CRUCIAL para construir resilencia ante los desastres y catástrofes naturales hechas por humanos. Tomen Nota de esto.

Nota Suelta N°2). De repente aparece una nota del Presidente 'Ad-Honorem del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador, (INDES), dirigida a Henry Núñez, de Costa Rica que preside la Organización Deportiva Centroamericana, (ORDECA), en donde dice que: “El Salvador sigue con la iniciativa de albergar los XII Juegos Deportivos Centroamericanos, programados para el 27 de noviembre al 12 de diciembre 2021, en San Tecla, El Salvador. Quiere que el Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022, que preside, Henry 'Pirata Morgan' Pozo, (COPAN) para quizás buscar CORRER, de igual manera como lo están haciendo con los 'JO' para Nov. 2022, y nosotros poder hacer las justa, como una primera medida, en JUNIO 2022, propuso Yamil Bekele.

“El dirigente hizo énfasis en varios puntos del por qué interrumpir la justa olímpica, entre los que se destacan que se está en una situación no solo de emergencia nacional, (refiriéndose a El Salvador ) sino que se está viviendo en muchos países alrededor del mundo; porque también cómo está (Juegos Olímpicos), que es la máxima expresión de la excelencia deportiva, sería injusto y no equitativo que algunos atletas pudieran tener un tiempo de entrenamiento y otros no lo pudieron tener. Vamos a ver el desenlace de este crucigrama.

Tema de hoy. Hay cosas que muy poco se divulgan en Panamá, para que todos los interesados o no en el país del misterio alrededor de la celebración de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamá 2022. El Pres de la ODECABE, Luis Mejía Oviedo, sigue utilizando la Plataforma del 'BLUE-JEANS', para su Tele-Conferencia con los miembros de la Odecabe. Cabe vez que escuchó la intervención de Mejía; me preocupa un poco, parte del contenido de su 'MANIFESTO'. Actúa como si hubiese hablando con dirigentes deportivos normales de nuestro deporte Olímpico, no así con Mitómanos ya 'incurables'. Dijo Mejía: “Este martes 24 de marzo 2020, hemos realizado una importante reunión con TODO EL COMITÉ ORGANIZADOR de los JCA y del Caribe, Panamá 2022. Es el COPAN, a fin de actualizarnos con relación a cómo marcha los acontecimientos obviamente desde LAS CASAS en relación con el COPAN, y Panamá hacía el futuro”.

“Hemos recibido un REPORTE muy pormenorizado de CADA UNO de los actores, de LAS TAREAS que realizaron hasta que se materializó la CUARENTENA, (¿qué fueron esas tareas?). Tanto el Pres. del Comité Organizador, Henry Pozo, tuvo a bien darnos un 'BREAFING' (INSTRUCCIONES) completas de las tareas que han realizado, que son tareas de oficina. Igual de lo que acontece alrededor del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, también nos remitió un REPORTE, (no mencionó nada del contenido). Ha sido muy interesante conocer la actitud y disposición realizada con todas las tareas de COPAN. En el caso de Pandeportes que es el organismos OFICIAL DEL DEPORTE en Panamá, (Don Luis, el DG se llama Eduardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco'). Hay un 'SDG' y una 'SG'. Participó IRVIN SALADINO, que es el 'DT' de Deportes, y a la vez es Directivo de COPAN.

Agregó. Don Mejía. “En término general, nos hemos actualizado. (sin ser irrespetuoso eso me provocó risa). Por esta Plataforma de ZOOM que hemos utilizado en la mañana de hoy. Los de COPAN no le hablaron de Tele-Video conferencia, con Illic Neven, Pres. de Panam-Sports', y los Cambios que quieren hacer de la fecha de los JCC, del 2022.