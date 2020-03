Problemas de COPAN y el COP, de sus atletas para Tokío 2021, y los 24° JCC 2022 ó 2023

La mayoría de sus atletas 'élites' viven y entrenan en varios Estados de 'USA'. En Alemania, España, y Perú, etc.

La Nota Suelta: Para hablar del Gobierno Militar que tuvo sus males y también positivos, y llegó a su final con la Invasión cruel del Gobierno de 'USA', el 20 de Dic. 1989, bajo el mando del Presidente George Bush padre, que llamó 'JUST-CAUSE' (CAUSA-JUSTA) para derrocar al entonces Dictador Manuel A. Noruega, hoy quiero hablar de lo positivo de nuestro deporte, bajo la Jefatura del Gobierno del General de Brigada, OMAR TORRIJOS HERRERA. El Presidente de la República, Demetrio Basilio Lakas, y el 'VP' Lic. Arturo Sucre. Ese preámbulo es para referirme al entonces TENIENTEL CORONEL, y después CORONEL, FLORENCIO FLORES, que fue llamado al Cielo por Jesucristo, nuestro Redentor, el Sáb. 28 de marzo 2020, a los 88 años de edad. Fue un excelente canastero del conjunto de las Fuerzas de Defensa de Panamá, (FFDD), donde también jugaban un buen baloncesto, los Tenientes Coroneles Rubén Darío Paredes y Armando Contreras.

Mi tributo de hoy al entonces Teniente Coronel Flores, fue porque fue nombrado PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR, de los VII JUEGOS DEP. BOLIVARIANOS, celebrados en Panamá del 17 de febrero al 3 de marzo de 1973. Fue el seguimiento del rotundo éxito de los XI Juegos 'CA' y del Caribe, del 28 de febrero, al 13 de marzo de 1970, con 21 países y 2095 atletas. Panamá fue VI con 5 medallas de oro, 19 de plata y 19 de bronce.

Lo que quiero resaltar estimados y lectores del Coctel, es la cualidad de los Miembros del COP de esa época, y el Comité Organizador de los VII JD Bolivarianos, con una SOLVENCIA ÉTICA Y MORAL INTACHACHABLE, ausentes de MITÓMANOS, y Judas del Olímpismo, como apreciamos con el COP de turno que preside Camilo Amado Varela; Pandeportes dirigido por Eduardo Cerdá 'Alias Rasputín el Monje Loco', y el Comité Organizador (COPAN), presidido por el Mitómano, Henry 'Pirata Morgan' Pozo, que están haciendo TAREAS de OFICINA.

El Presidente del Comité Olímpico de Panamá en 1973, era el Lic. CARLOS ALBERTO 'PEPE' VÁSQUEZ, y también Pres. de la FEPAFUT. Es progenitor del hoy Magistrado de la Sala Tercera Contencioso, Administrativo y Laboral, que lleva su nombre, y lo apodan 'Pepito'. 'VP', Ing. Robledo Landero. Sec. Prof. Francisco 'Pancho' 'Hurtado', que a la vez era el 'Dir. Técnico de la Odecabe. Tesorero, Melitón Sánchez, Fiscal Luis C. García, y Rep. del COI, Virgilio De León. Tan solo tienen que buscar los nombres de los Directivos del COP de turno, para asustarse con los ocupantes de la 'JD', todos asiduos amantes de DON DINERO, el USA$.

Tema de hoy. Comienzo por lamentar que uno de nuestro atletas de Esgrima en la Modalidad de ESGRIMA Individual Masculino, ARTURO ISAAC DORATI AMEGLIO, de 33 años que combate con la MANO DERECHA, y que está CLASIFICADO en el RANKING actual de la 'FIE' de #177 con 7,500 PUNTOS. JOSÉ QUIRÓS (Pan.) # 207 con 6,000 Puntos. JULIO ARIAS, (Pan), #291 con 300 Puntos, y JUAN CULIOLIS, (Pan) # 742 con '0' Puntos. Algunos de los Latinos mejor clasificados. N°10) Limardo Rubén Gascón, (Ven), con 108,000 Puntos.

N° 24,Curtis Mc Doweld, (USA),60,500 Puntos. N°40, Reylor Venet Yunior, (Cuba), 40,750 Puntos. N°45 Pts. Angela Ruggeri, (Arg.), 37,250 Puntos. N° 59, John E. Rodríguez, (Col), 33,000 Puntos. N°71 Pablo Núñes, (Chile) 26, 857 Puntos.

Los medios informaron que Arturo Isaac Dorati Ameglio, fue contagiado del COVID-19 en España. Mis oraciones están con él para su recuperación total, y todos los seres queridos que lo rodean. Dorati Ameglio padece de problemas de CREDIBILIDAD. Fue expulsado de la Asociación de Esgrima de Panamá, acusado de malos manejos de Don Dinero. En las elecciones del periodo 2019-2022, aparece de Presidenta de la Asociación de Esgrima de Panamá Solmoraine Ameglio de Dorati, y ARTURO ISAAC DORATI DE FISCAL. En mi opinión y su clasificación de #177 en el Ranking actual de la FIE, con 7,500 Puntos, y consciente del alto contaminación y alto nivel de deceso por COVID-19, viajó a un torneo en ese país.

La Asociación de Esgrima, presidida por Aníbal Illueca Herrando, hijo de Aníbal Illueca Sibauste, que fue un Presidente ejemplar del COP, que con ambos este servidor tenía una buena amistad. Presidió ese organismo por 25 años, y fue Pres. de la Confederación Panamericana de Esgrima. Illueca Herrando, fue un funcionario ejemplar de la CSS, que daba buenos consejos a la esgrimista, ahora Dra.Yessika Jiménez en su carrera profesional, y logró que trabajara el INDE/Pandeportes como doctora. Según mis pesquisas, no mantiene una buena relación amical, con Dorati y sus asociados. Se me ha terminado el espacio disponible que tengo, en donde tendré que dejar para mañana el tema del problema del COP y COPAN, donde sus atletas muchos 'ÉLITES' solo en papel, radican en países con un alto nivel de Coronavirus. Ejemplo, Miryam Roper que vive en Alemania. Hay una nadadora novel, EMELY MARIE SANTOS, de 14 años que estudia en Italia, y la llevaron a la aventura en los 18° JP, Lima, 2019. Continúa mañana.