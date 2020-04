Atletismo Mundial cambió Fechas de 'MM' para Clasificar a Tokío, 2020

La Notas suelta de hoy. Cumpliendo con la promesa en este momento en que se repite la historia tanto de la Natación como del Atletismo, los deportes que otorgan más medallas de oro en Juegos Olímpicos de Verano Desde 1896, a los XXXI JO de Verano, celebrados en Río de Janeiro, Brasil 2016. Ayer di a conocer los datos de la Natación de ambos sexos. Hoy continúo con el Atletismo de ambos sexos, comenzado por los hombres.

N°1), Paavo Nurmi, (Finlandia). 9 medallas de oro, y 3 de bronce. Totales 12. Su especialidad: 10,000 metros planos. Campo Atraviesa. 1,500 y 5,000 metros y 10,000 metros. Carl Lewis, (USA). 9 medallas de oro y 1 de bronce. Totales 10. Su especialidad: En 1984 en los XXIII, JO de Verano en Los Ángeles, California, donde tuve la dicha de estar presente, y también entrevistar a Carl Lewis. Ganó medalla de oro en los 100 y 200 metros planos. Oro en los Relevos 4 x 100 metros planos. Oro en Salto de Longitud. En los XXV, JO de Verano, Barcelona, España, 1992. Presea de oro en Salto de Longitud, y en el Relevo 4 x 100 metros planos. ' CM' de Atletismo, Helsinki, 1983. Roma 1987. Oro en 100 metros planos. Oro en Relevo 4 x 100 metros Planos. Oro en Salto de Longitud. Tokío 1991, Oro en 100 metros planos, y Relevo 4 x 100 Metros Planos.

USAIN BOLT DE JAMAICA. Su especialidad 100 y 200 metros planos. XXIX Juegos Olímpicos de Verano, Beijing 2008. Medalla de Oro en los 100 y 200 Metros Planos. Fue descalificado en el Relevo de 4 x 100 Mts. Planos. Campeonato Mundial de Atletismo, Berrín, Alemania 2008. Medalla de Oro en los 100 y 200 Metros Planos, y en el Relevo 4 x 100 metros planos. El 'Relámpago Bolt' estableció un Récord Mundial en los 200 Mts. Planos con 19.19, y ALONSO EDWARD, (Panamá) , presea de plata, con tiempo de 19.81, que no ha vuelto a marcar, hasta la fecha. Bolt en Daegu, 2011: Oro en 200 Metros Planos, y Relevo 4 x 100 Metros Planos. En el 'CM' JR, 2002 en Kingston, Jamaica, oro en 200 Metros Planos. Plata en 4 x 100 Mts. Planos. También tengo que mencionar que Alonso Edward tuvo su momento en la Liga Diamante IAAF, en su formato viejo.

De Irving Saladino, hay buenos recuerdos de sus actuaciones que lo llevó primero a conquistar el oro en Salto de Longitud en los JP de 2007 en Río de Janeiro 2007. Su traslado al CREARE de Rio, bajo la tutela de NEURO ALFANO MOURA, que lo condujo al pedestal de consagración, al ganar la medalla de oro en Salto de Longitud en los JO de Beijing 2008. Ramón Cardoze y Martín Torrijos, lo convirtieron en un 'Rey Momo', sumado a su 'indisciplina' en los entrenamientos, tuvo que retirarse por la puerta trasera. Así fue.

La nota de hoy. Los mismos diarios, hay que mencionar sus nombres, siguen siendo los 'RP' del Mitómano Camilo Amado Varela, que dijo que el 80% de las FEDERACIONES, estuvieron presentes en su Asamblea Gral., por su Plataforma ZOOM. (No da nombres de las Fed. y sus presidentes). Dijo: “Los atletas siguen recibiendo APOYO ECONÓMICO, (NO da nombres). Hay algunos atletas BECADOS por SO del COI. ¿Y los de ACNO? La mayoría de los atletas que el Jefe del COP, Camilo Amado Varela etiqueta de 'ÉLITES', son del Atletismo, y la casi totalidad residen es USA, y anunció hace poco que no se ha podido reunirse con el 'DG' de Pandeportes, Edwardo Cerda, 'Alias Rasputín, el Monje Loco'.

Lo que no ha divulgado, y hoy el Coctel lo da a conocer: “Un Comunicado de Atletismo Mundial, (antes IAAF) como dije en el Título Principal: 'Dio a conocer, el cambio de Fechas de MARCAS MÍNIMAS para Clasifica a Tokío, 2020, aunque la fecha nueva , aprobadas por las partes, incluyendo a la Comisión de Atletas, es del 23 de julio al 8 de agosto 2021. “Está vigente desde el 6 DE ABRIL DE 2020, hasta el 30 DE NOV. INCLUIDO, luego de Consultar con su Comisión de Atletismo, Presidentes de Áreas y Consejo. Durante este periodo los RESULTADOS ALCANZADOS en cualquier COMPETENCIA, no será CONSIDERADO ESTÁNDAR, de entrada o RANKING MUNDIAL, también será suspendido.

Los RESULTADOS se seguirán registrando para FINES ESTADÍSTICOS, incluyendo para el récord mundial,

sujeto a las condiciones, pero no se usarán para establecer el status de clasificación de un atleta. Sujeto a la SITUACIÓN GLOBAL que vuelva a la, la clasificación VENCERÁ EN 2021, como establecido por el COI. (Invitan a ver la TABLA DE CLASIFICACIÓN AL FINAL). El Periodo total de clasificación que comenzó en 2019, SERÁ CUATRO (4) MESES MÁS LARGO de lo era originalmente.