Hay comentarios de la posible 'suspensión' de los 32° JO de Tokío 2021

La Nota Suelta. Mientras crece la preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en muchos casos, por la irresponsabilidad de muchos de no 'quédese en casa', según mis pesquisas, un grupo de Miembros del CON de Panamá, todos devotos a su Presidente, Camilo Madurito' Amado Varela, Megalómano, Mitómano, y Judas del Olímpismo de Panamá, aspiran a ser el próximo Presidente del COP, en las elecciones en el mes de octubre 2020.

Para ellos es secundario que al lunes 13 de abril 2020, habían 3,400 casos de COVID-91, con 87 decesos. Estos son los supuestos candidatos: 1). Irving Saladino, 'DT' de Deportes de Pandeportes,, y Vocal del COP. Tiene '0' conocimiento de Metodología del Deporte. 2), Tomás Cianca, el cuestionado, y fracasado, Pres. de la Federación Boxeo Olímpico Sub- Secretario General, del COP, y un 'Yes-Man' de Camilo Amado Varela. 3), Danilo Velasco, Padre, e Hijo, que controlan la Fede-Softbol, que tendrán que esperar un poco más para retornar a los 'JO' de Verano.¨ Ranking de la 'WBSC', del Softbol HOMBRES. Panamá #24 con 135 Puntos. Méx. #8 con 1,168 Puntos. #9, (Ven), 1, 608 Puntos. #13 Cuba, 768 Puntos. Dom, #15), 497 Pts. Guatemala #21) 364 Puntos. RANKING DAMAS: Panamá, #52) con 172 Puntos. #4) Pur, 3824 Puntos. #5), México, 3752 Puntos. #14), Brasil, 2,038 Puntos. #18) Cuba, 1,120 Puntos. #20) Guatemala 1,018 Puntos. 4), JOSÉ ÁLVAREZ, Tesorero del COP, y Pres. de la 'FI' de Bolos, que no es Deporte Olímpico. Está acusado de mal uso de fondos, pero fue reelegido en forma fraudulenta., quiere presidir el COP. Todos los candidatos mencionados, no tienen las cualidades para presidir un COP, que necesita un jefe con solvencia ética, etc.

Ocultas están Mónika Boloboski, la Letrada, Damaris (USA$), Young, y el 'HD' H. Brands de El Chorrillo. Tema de hoy. Tuve a bien leer primero en Prensa Latina, Órgano Oficial de Cuba, una información firmada por el Periodista 'Jha-yas, con título “Olímpicos de Tokío serán en el 2021, o se cancelarán definitivamente'. Retorné a dicha noticia publicada en el idioma inglés, en el Periódico de ALEMANIA 'DIE WELT'. Una nota del 13 de abril 2020, con Título: “El retraso le cuesta al Comité Olímpico Internacional, (COI) varios CIENTOS DE MILLONES. Japón paga el resto. Contenido. “El Presidente del Comité Olímpico Internacional, (COI), Thomas Bach habló en la ASAMBLEA GENERAL del Comité Olímpico Australiano, en Sidney, Australia Durante una entrevista con el periódico 'DIE WELT' el domingo. La noticia fue escrita por el Periodista Deportivo de la'AP', Stephen Wade.

Durante la entrevista del 12 de abril 2020, Bach dijo: “El COI confrontará VARIOS CIENTOS DE MILLONES de DÓLARES de COSTOS ADICIONALES por la posposición de los Juegos Olímpicos de Tokío hasta el próximo año. Las estimaciones en Japón ponen el COSTO TOTAL del aplazamiento a $2 MIL MILLONES-6 MIL MILLONES. Excepto de la parte del COI, todos los costos adicionales serán asumidos por los japoneses SEGÚN UN ACUERDO firmado en 2013, cuando Tokio fue galardonada, con los Juegos olímpicos. Bach dijo que era imposible de decir por ahora, la EXTENSIÓN DE COSTOS agregados para el COI causado por la Pandemia de Coronavirus. Acordamos con el Primer Ministro, que Japón continuará cubriendo los costos que tendría que hacer, bajo los términos del acuerdo existente para 2020, y el COI SEGUIRÁ siendo responsable de su parte de los costos. Para nosotros, el COI, está claro que vamos a enfrentarnos a varios CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES de costos adicionales. Hay una parte un tanto difícil de entender.

Dice: “Antes del aplazamiento los organizadores japoneses pusieron el Costo Oficial de los Juegos a $12.6 Billones. Sin embargo, una Auditoría Gubernamental informó en 2019 que los costos eran al menos el DOBLE que todos menos $5.6 mil millones son en dinero de los contribuyentes. Aún recuerdo porque estuve presente en la 125° Sesión del COI, celebrada en el Hotel Hilton, en Buenos Aires, Argentina en el 2013. Ocurrió una sorpresa porque Madrid, España, era el favorito prohibitivo para ganar la sede, y el Pres. del CON de España, falló.

Ocurrió otro hecho importante, y fue la Elección de Thomas Bach, uno de los Seis Candidatos a la Presidencia del COI. Cuando Tokío ganó la Sede los XXXII Juegos Olímpicos en Buenos Aires, 2013, las autoridades del CON y Comité Organizador, dijeron que los Juegos costarían $7.3 billones.

El viernes el 'CEO' del Comité Organizador dijo: “La Pandemia dejo algunas dudas si los Juegos se Realizaran o no el PRÓXIMO AÑO. No creo que nadie podrá decir si va a ser posible estar bajo el control de julio o no. Toshiro Muto hablando a través de un intérprete dijo ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara. Se le preguntó a Bach sobre la posibilidad de otro APLAZAMIENTO. No respondió directamente, pero dijo luego en la entrevista, que los organizadores y el Primer Ministro de Japón, SHINZO ABE, dejo claro que Japón no podía manejar un aplazamiento más allá del próximo verano. Ustedes saben el resto. Tomen nota de esto.