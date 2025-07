Christian Horner se pronuncia sobre su salida: ‘Me voy con un inmenso orgullo por lo que hemos conseguido’

Se asoma un nuevo amanecer en el equipo de Red Bull. La directiva tomó la difícil decisión de relevar de sus ocupaciones a Christian Horner, ya ex jefe de equipo de la escudería, luego de 20 años en el equipo.

De acuerdo con Sky Sports News, Horner tuvo una despedida con los miembros del equipo, en el que se le pudo ver bastante desolado y casi entre lágrimas por su repentino despido. “Ya no estaría involucrado en el negocio ni en el equipo”, fueron las palabras que habría dicho Horner a sus ex compañeros al momento que le dieron la noticia que no seguiría en la escudería.

Carta abierta de Horner