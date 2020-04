México y Rep. Dom. quieren la sede de los XXV JCC, 2026

Como prometí en el Coctel del miércoles 22 de abril 2020, hoy voy a continuar dando más informaciones del Comunicado de Prensa recibido de Atletismo Mundial, presidido por Sebastian COI respecto al Instituto Internacional de Medicina de la Raza, (IIRM), para organizar una Fuerza de Tarea, para proporcionar eventos de resistencia, que incluyen reuniones masivas, prevenciones, con pautas para la prevención de brotes. El Grupo de Trabajo es dirigido por el Departamento de Salud y Ciencia de Atletismo Mundial. Continúo hoy señalando que el Grupo de Trabajo también será atendido por un grupo asesor que serán representantes de industria, empresas privadas, patrocinadores y medios.

Dijo Coe: “Estamos formando este grupo de trabajo para reunir a representantes claves de todas las partes de los deportes de resistencia, para ayudar a encontrar soluciones, y crear pautas viables y apropiadas, para participantes de eventos deportivos MASIVOS; personal del evento, voluntarios y la comunidad en general. COVID-19 ha sido el estímulo para la formación de este grupo de trabajo. Sin embargo, los organizadores de muchos eventos también tuvieron que lidiar con infección de Norovirus y otras enfermedades durante la escenificación de eventos, dijo el Dr. Stéphane Berman, Director del Dep. de Salud y Ciencia de Atletismo Mundial. El Grupo de trabajo de Prevención de Epidemias, ha desarrollado objetivos de seguimiento.

1), Difundir recomendaciones para prevenir brotes de enfermedades en reuniones masivas. 2), Proveer a los organizadores, rectores deportivos con directrices, incluyendo una herramienta de evaluación de riesgos, dedicado a determinar el riesgo de brotes, planes de mitigación y sugerencias de planes de contingencia. 3), Asesorar carreras masivas, y organizadores, y órganos rectores deportivos, cómo planificar un retorno a las actividades normales después del brote de COVID-19, o situaciones futuras similares. Recopilar y analizar datos para determinar si los sobrevivientes de COVID-19, han aumentado el riesgo de desarrollar enfermedad o lesión, cuando participa en eventos de resistencia, y enmendar mejores prácticas basadas en este análisis.

Termino repitiendo que el Grupo de Trabajo Global Experto, está compuesto por profesionales médicos de los principales deportes de RESISTENCIA, quienes están clasificados para discutir y abordar la salud y seguridad de la participación masiva en eventos de resistencia una vez que el actual Pandemia comienza a disminuir, dijo el Dr. John Cianca, Presidente de la Junta Directiva. Por allí tienen al Gurú Paisa, #2, Carlos Bermeo, un 'Yes-Man' de Camilo Amado Varela, divagando en su Plataforma Zoom. Qué manera de ganar USD$, el también veterinario.

Tema de hoy. A título como diría el Canto-autor, Héctor Lavoe. “Un periódico de ayer que ya nadie quiere leer', en el Diario 'Metro Libre' del Miér. 23 de abril 2020 dice: “La celebración de los 'JCA' y del Caribe 2022, no PODRÍA CELEBRARSE en Panamá. Surge nueva, sobre que no fueron rubricados por Juan Carlos Varela. La firma lo hizo el entonces Ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, razón por la cual esta competencia no Tenga Validez legal ante la Organización Odecabe. ¿Por qué no dice que: 'desde el 1º julio 2019, 'S.E.' 'LCC' está en el Palacio de las Garzas, y le faltan, días para cumplir 9 meses, y desde que asumió es cargo, le toca la responsabilidad, acorde con el Art.40 de los Estatutos Vigentes de Odecabe, (Cap. X Solicitud de Sede de los JCC), debe ofrecer como una declaración oficial del Gobierno, en que manifieste que acepta la responsabilidad de la realización de los Juegos'. Eso mismo le corresponde al Alcalde de la Ciudad Capital.

Tanto 'LCC', como el Alcalde de la Ciudad Capital, 'JLF', se han puesto sus togas de 'PONCIO PILATOS;' y no han tenido la cortesía de reunirse con Luis Mejía, Pres. Del CON de Rep. Dominicana, y Miembro del COI, elegido el 31 de octubre de 2019 en PANAMÁ, nuevo Presidente de Odecabe. Tomen nota de esto.

COPAN tenía los XXIV JCC, Panamá 2022, programado para el 9 al 24 de junio 2022 en Panamá. A raíz del cambio de los XXXII JO de Verano, Tokío 2020 al 23 de julio al 8 de Ago. 2021, Camilo Amado Varela, que también es Tesorero de Odecabe, cambió la fecha de los 24° JCC 2022, a 2023, sin importar, que para 2023, serán los XIX JP, del 20 de Oct. al 5 de Nov. 2023, en Santiago de Chile. En una conversación por Plataforma del Pres. del CON de El Salvador, con IIic Neven, Presidente de PANAM-SPORTES, se enteró que el COP cambió los 24° JCC, 2022, al 2023. Dijo Neven. “Es una tremenda sorpresa lo que me dicen. Veo bastante complicado que tengamos dos Juegos de esa envergadura paralelas. Tendremos una reunión con el Pres. de esa región.

Lo que no ha dicho 'Metro Libre', es que México y Rep. Dominicana, quieren la sede de los XXIV JCA Y DEL CARIBE 2026. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato, que lo elogia como el Estado líder d México, símbolo de progreso, innovación y visión d futuro. Tiene el respaldo del Pres. de la Rep.. Ese es una señal de que están cumpliendo con el Art. 40 de los Estatutos de Odecabe. Agregó que tendrán una Villa CA y del Caribe. Por el lado de Rep. Dom. el Pres. de la República, S.E. Danilo Medina Sánchez, electo el 16 de Ago. 2012, y reelegido para un 2° Periodo en 2016 que finaliza en el 2020, avala que sea sede de los 25° JCC, 2026. También lo avala Danilo Díaz, Ministro de Deportes, y David Collado Alcalde de Sto. Domingo.

Mañana entro en detalles de la disputa de de esta sede. Aconsejo a Panamá, que declina la sede del 2022.