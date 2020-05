¿Habrá reunión en mayo paraaclarar 'choque' del año 2023, de los 19° JP, y 24° JCC?

Las Notas Sueltas: El Letrado Miguel ‘Mike’ Vanegas, Tutor de Camilo Amado Varela, Megalómano, Mitómano y Judas del Olímpismo Panameño, tiene sus defectos, pero es un conocedor del Mov. Olímpico, y de la Carta Olímpica. Ha estado en Juegos Olímpicos. Es por ello que esta segunda misiva que le envió al Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, S.E. ‘LCC’, con fecha 1° de mayo 2020,en esta oportunidad lo debe leer. Parte dice: “Los Juegos Regionales en 2022. “Un hurto sin flores, ni hojas, sin verdor”. El Presidente Laurentino Cortizo Cohen expresó: “La patria nos convoca, sin más dilación, avancemos en la dirección correcta, yo los necesito a todos”. Motivado por esas palabras, en junio de 2019 le remití una misiva, en donde con planteamientos recomendaba la declinación de los Juegos Regionales del 2022 y que la mitad de los fondos destinado a los mismos ($350 millones de dólares más adendas) se invirtieran en nuestro frente interno (con empresas panameñas y trabajadores panameños).

Construyendo en todo el país infraestructura para el Deporte en general, entre otros aportes. Luego volví a hacer la misma sugerencia, señalando también, la lamentable y agónica estructuración deportiva nacional, planteamiento estos publicados, el lunes 20 de abril, en el Diario La Prensa. En esta ocasión, ante un deliberado y sospechoso desconocimiento de las realidades deportivas regionales y su normativa, que intenta manipular a la ciudadanía, expreso lo siguiente a manera de ilustración . No es cierto el planteamiento del “AUGE TURÍSTICO”, en nuestro país con dichos juegos”. Lo que le aconsejo a ‘Mike’, es que haga las pesquisas, si es o no cierto que SE, ‘LCC’, tiene a Damaris Young en la Presidencia de Asesora en asuntos Deportivos, ignorará todos sus consejo sanos.

Nota N°2). Continuando con el Deporte Rey, el más golpeado en cuando a los ingresos de los atletas, por la suspensión de muchos eventos por la Pandemia de COVIS-19, hoy toco otro comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, en una nueva estrategia de competencia. Duplantis Kendricks y Lavillenie, listos para lo último en choque de Salto con Pértiga. Grand parte del mundo puede estar bloqueado pero con el uso de TECNOLOGÍA MODERNA, algunos de los mejores atletas del planeta, competirá uno contra el otro, hoy domingo 3 de mayo, en el último Choque de Jardín, en Salto con Pértiga. El tenedor del Récord Mundial, Mondo Duplantis de Suecia. El dos veces Campeón Mundial, Sam Kendricks de ‘USA’, y el Campeón de los ‘JO’ de Verano, 2012, en ‘GBR’, Renuald Lavillenio, de Francia, estarán CONECTADOS VÍA UN VIDEO en vivo mientras compiten desde la comodidad y seguridad de sus propios jardines. Daré seguimiento para dar los resultados. Tomen nota de esto.

Tema de hoy: Como los escritos sirven de testimonio para recordar lo que muchos olvidamos, tuve a bien guardar un diario con fecha viernes 3 de enero 2020, con título. “Gerardo Solís: “Vamos hacer auditos en todos lados”. ‘Sumario el nuevo Contralor de la República asumió el cargo ayer para el periodo 2020-2024 e hizo un llamado a los funcionarios, incluyendo a los electos por votación popular a rendir cuentas”. En cuanto al deporte, me atrevo a decir, y sin tratar de ser irrespetuoso, que sus palabras, me hacen recordar, a un segmento del popular y muy escuchado programa de ‘KW-Continente’ Sobre Ruedas, que dirige Fernando Correa Joly: “Puro Tilín-Tilín, y nada de paleta”.

En el Coctel del Sáb. 2 de mayo 2020, título: ¿Quiénes ‘manejan’ los proyectos de ‘Construcción’, siendo de Obras para los 24° JCC?”. Hice énfasis de que el ‘FAKE-NEWS’, está al orden del día, y el nuevo Vice-Min. de la Presidencia, CARLOS GARCÍA debía ponerse su Toga Investigativo al estilo de Elliot Ness, de la Serie ‘Los Intocables’. La del Detective Sherlock Holmes, o de Perry Mason, por Raymond Burr, para que haga las Pesquisas, si es cierto o no que Mónica Boloboski’ SG’ de Pandeportes, también mencioné a José Friedman Dir. de Arq. Ing., y Taira J. Villarreal Calderón, Jefa del Dep. de Compras, se reunían para mantener todos los Proyectos para la Construcción de las obras para los supuestos 24° Juegos CA y del Caribe, nombrando a ganadores de las licitaciones.

Ayer me llegaron otros datos, que hacen referencia a la ‘SG’ ‘MB’, y debe ser investigado para ver si es o no ‘Fake-News’. Dice. “Desde enero a la fecha (mayo 3 2020), la Ejecución de los Proyectos y Obras están a un nivel bajo ‘0’, porcentaje nunca antes visto, en la Institución; pues, parece indicar que es posible que los CONTRATISTAS no han aceptado ‘continuar las obras’ (¿cuáles serán?), y no han adquiridos por licitaciones, ‘quizás’ por el 15% que se dice que le piden a los contratistas.

Aún recuerdo que en un Conversatorio del Pres. del CON de El Salvador, Eduardo Palomo Pacas, con el Pres. de PANAM-SPORTS, Ilic Neven, a través de su Plataforma, en relación con los atletas de su país, salió a relucir, y Neven quedó sorprendido, que los XXIV JCA y del Caribe, Panamá 2022 , programados para el 9 al 24 de junio de 2022, Henry ‘Pirata’ Morgan’ Pozo, Jefe de COPAN, Camilo Amado Varela, Jefe del COP, y Tesorero de la

Odecabe, y Eduardo Cerda, DG. de Pandeportes, Alias ‘Rasputín el Monje Loco’, anunciaron que los 24° JCC serán en el 2023. El Jefe de Panam-Sports, dos eventos de nivel de los 19° JP del 20 de Oct. 2023 al 5 de Nov. 2023, en Santiago de Chile, no debían celebrarse en el mismo año. La reunión es para abordar ese tema. También El Pres. de Odecabe, Luis Mejía Oviedo, está fallando en su MANIFESTO, en mayo necesita una respuesta sobre los 24° JCC. SE, Pres. ‘LCC’, diga que si con esta POBREZA gastará en vano $338 millones USD$.