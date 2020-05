Prioridad de los Pres. Bolsonaro y Trumph;USA$, no Deportes

Las Notas sueltas de hoy. N°1), Por consejo Médico, tome la decisión de no continuar mis estudios de derecho, en busca de un segundo título de la ‘U de Panamá, para acompañar al de Lic. en Ciencias Económicas, con Especialidad en Contabilidad, y Contador Público Autorizado. Pese a eso, logré asistir a clases de Derecho Romano dictado por el Catedrático de la ‘U’ de Panamá, y ‘HM’ de la Corte Suprema de Justicia, Camilo O.

Pérez, (Bona-Fide). En el Coctel del jueves 7 de mayo 2020: “Da la Impresión que el Gobierno de ‘SE’ ‘LCC’, vive en una ‘BURBUJA DE AIRE’. Piensa que algunas decisiones que toma fuera de su ‘Burbuja de Aire’, todo está bién. Esto contrasta con las noticias en los Diarios del domingo tres de mayo 2020, donde estaban sonando pailas, pidiendo la renuncia del ‘VP’ y Ministro de la Presidencia, JOSÉ GABRIEL CARRIZO, por la revelación de una contratación directa, considerada como dudosa.

El ‘HD’, Pedro M. González ‘SG’ del PRD, pidiendo un voto de confianza para el 2º en mando del PRD. Pero ocurrió algo peor, el ‘HD’ CRISPIANO ADAMAS, el 30 de abril 2020, criticó con vehemencia, el nombramiento del ‘VM’ de la Presidencia, CARLOS GARCÍA. Dijo: “Él llegó a esa posición para ser lo que tradicionalmente ha sido: “UN CANDADO”, con llave de lo que utilizó desde la Contraloría. Debe responder por sus BIENES MAL HABIDOS, y por la trayectoria de su familia. En el Noticiero estelar de ‘TVN’, y al parecer, el Pres. ‘S.E., ‘LCC’, no ha captado que no tiene ‘amigos’, y que opino que vive en una ‘Burbuja de Aire’, el que hacía el papel de ‘omnipotente’ era Carlos García. Ipso facto’, me hizo recordar parte de lo que aprendí en Derecho Romano’, y espero que abogados de 1ª línea en conocimientos de la jurisprudencia panameña, entre ellos me atrevo a citar a varios que están vinculados al deporte olímpico, como Rolando Villalaz, Marcos Hermoso, para citar un par.

Lo ocurrido en este caso podría llamarse ‘CÁPITIS DEMINUTIO’, una expresión en el DERECHO ROMANO. Significa ‘DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD’. En otras palabras, al hablar Carlos García, que fue criticado por su copartidario, el H.D. Crispiano Adames como ‘corrupto’, sobre el ‘VP’ de la Rep. y Min. de la Presidencia, ‘GJC’, Ipso facto, sufrió un ‘Cápitis Diminutio’. Son de 3 categorías, ‘Máxima, Mediana y Mínima. Tomen Nota.

Aún recuerdo que en una actividad a donde asistí en el Hotel Riu, sin tener el gusto del conocerlo, el entonces, Magistrado Pres. de la ‘CSJ’, HARLEY JAMES MITCHELL, se presentó y me felicitó diciendo que era un lector cotidiano del Coctel Deportivo. Tuve una buena amistad con el hoy fallecido, Carlos Pepe’ Vásquez a quien serví de PERITO’ en la ‘CSJ’, en un caso injusto y canalla del entonces ‘CG’ de la Rep. en la Presidencia de Martín Torrijos, y su ‘DG’ de INDE, RAMÓN CARDOZE, el nefasto Danny Kuzniecky.

Otra prueba de que nuestro Pres. ‘LCC’, sigue en su ‘Burbuja de Aire’, y está pensando en ‘Don Dinero’ para reforzar las arcas de su Gobierno. Aprobó que desde el viernes 8 de mayo 2020, comenzará la VENTA DE LICORES, que serán consumidas en casa”. He aquí una nota que recibí de la distinguida colega y Psicóloga Clínica, GERALDINE EMILIANI, que dice el contenido: Desde el viernes 8 comenzará venta controlada de BEBIDAS ALCOHÓLICAS las que serán consumidas en casa. ¿En serio?. Pues, tengan por seguro que se incrementará la violencia doméstica. Buen ejemplo para los NIÑOS Y ADOLESCENTES en casa, menos plata para comida. Se las van a INGENIAR parar ir a varios lugares para abastecerse. Más gente protestando en la calle por COMIDA, porque se la bebieron. Enhorabuena para el adicto. Pachanga y balacera en la velocidad Entiéndase que Panamá no tiene cultura para el consumo de bebidas alcohólicas, y en plena cuarentena menos”.

El Petróleo a nivel mundial ha sufrido una baja, y los precios están a un bajo nivel, menos en Panamá; se anunció un aumento en el precio de la Gasolina. Todos sabemos qué empresa controla las Petroleras en Panamá. En vano, cada vez invito al Pres. ´LCC’, a invertir en el deporte, y dejar de seguir equivocándose, pensando que son personas corriendo tras una pelota. Hay que invertir y crear ‘POLIDEPORTIVOS’ de distintos deportes.

En el Titulo Principal dije: Que la Prioridad de 2, Presidentes. ‘S.E’ JAIR BOLSONARO, asumió la Presidencia de Brasil, el 1º de enero 2019, en reemplazo en de Michel, Temer. Fue un salto de ‘agua mala’ a ‘agua peor’. Lo está certificando la Pandemia de COVID-19. Brasil ya sobrepasa los 100,000 con Coronavirus; 7 mil muertos y 4,588 casos nuevos. SE. ‘JB’ dijo: “Debemos abrir el Comercio y que la afirmación del Coronavirus es exagerado.

Acusó a los medios del país de avivar una histeria. El cierre perjudica la economía, y elevará el desempleo. Si las Empresas no producen no pagaran salarios”. Brasil fue sede de los 31° JO de Verano, 2016. Fue el país latino mejor ubicado de N°13 con 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. Al cerrar las instalaciones Dep. en especial la pista de Atletismo, se expone a bajar a la casilla N°61 como México, que solo ganó 3 de bronce y 2 de plata.

En cuanto a D. Trumph, de USA, a la fecha hay 1,229,089 casos Positivos de COVID-19. 73,435 MUERTOS, y 189,910. De su ‘forro’ dictatorial, ha dado órdenes de dar inicio a todas las actividades deportivas que producen ingresos, sin importar el aumento de contagiados. Su mirada está puesta en el Béisbol de ‘GL’. Fútbol Americano, (Rugby) Baloncesto de la ‘NBA’. Torneo de Golf, Hockey Sobre Hielo que produce ingresos millonarios. USA por tener atletas de sobra en los deportes que producen más preseas doradas, Natación y demás Dep. Acuáticos, y Atletismo, podría ganar los XXXII JO de Verano, si se realizan o no en Tokío, Japón en el 2021. En Brasil 2016, fue 1º con 46 de oro 37 de plata y 38 de bronce. De los países latinos, el que mejor se está preparando es Cuba,

que fue #18, con 5 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Total 11 medallas. Tomen nota de esto.