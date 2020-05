¿Pandeportes se dirige con la ‘Ley’ del más fuerte, y el que ‘protege’ ‘LCC’?

Notas Sueltas: Recibí en mi correo, un Comunicado de Alberto ‘Coco’ Budeisky, Presidente de la Federación Panamericana de Hockey, (PAHF), que informa que los Campeonatos Panamericano Junior, (femenino y Masculino) clasificatorios para la Copa del Mundo Junior, han sido reprogramados por causa de fuerza mayor al12 al 25 de abril de 2021. El evento se llevará a cabo bajo las normas de seguridad FIH para el COVID-19 Vigentes, para cuidar la salud de los atletas según la fecha que estaba acordada para jugar en 2020. Agregó que La Seguridad es primero y la FIH ayuda al Hockey Mundial a volver precavidamente a la acción. A medida que las Asociaciones Nacionales comienzan a hacer planes para un regreso seguro a las actividades de hockey, después de las restricciones necesarias impuestas debido a la pandemia del Covid-19, la FIH ha producido un documento para ayudar y apoyar a las Asociaciones Nacionales y los clubes durante el proceso.

Las guías, que están alineadas con las emitidas por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), cubren a todos Los involucrados en del hockey: atletas, entrenadores, oficiales, personal, administradores y voluntarios. Junto con una tabla de evaluación de riesgos a la que se recomienda que se adhieran todas las organizaciones de hockey, también hay guías para los organizadores de Eventos ins una vez que haya un regreso a la competencia internacional. Con la progresión del virus en diferentes etapas en el mundo, las guías deben ser utilizadas por las Fed. Continentales, las Asociaciones Nacionales y los clubes, junto con las LEYES Y POLÍTICAS LOCALES, (espero que Apahockey que preside el Letrado Ademir Montenegro está siguiendo esos consejos).

Otras Notitas Sueltas. Camilo ‘Madurito’ Amado Varela, Jefe del COP, anunció que: “Se acerca el Día Olímpico 2020”.

El Comité Olímpico de Panamá se prepara para la realización del ‘Olympic Day’ 2020 con una competencia VIRTUAL a través de redes sociales del ente deportivo. Aunque han señalado que pronto darán detalles, se prevé que la celebración sea a mediados del mes de junio. En este ‘día’ regularmente se exhiben varios deportes.

Tema de hoy. Al parecer, el DG de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, está feliz, porque la Asamblea Nacional de Diputados, que lo avalaron por unanimidad para ocupar ese cargo, por recomendación del ‘HD’, Héctor Brands, que al parecer tiene el control de Pandeportes. Pese a que Cerda no califica para ese cargo al no ser METODÓLOGO, que es la figura de más alto nivel técnico, en el proceso de la estructuración y control del sistema de preparación de los deportistas. Recibió la suma de $24,121,222 para DIVERSOS PROYECTOS de mejoras a instalaciones deportivas a nivel nacional. (¿cuáles tienen relación con los XXIV JCC, que no se sabe en qué año y mes se celebrará en Panamá.?).

Según mis pesquisas, y espero que no sea ‘Fake-News’, la Jefa del Dep. de Compras, Tiara J. Villarreal Calderón, con Salario mensual de $2,800.00, nombrada el 1° de julio 2019, y al parecer ficha de la ‘SG’ Mónica Boloboski, fue destituida, acusada de que estaba ganando el 15% en una obra. Algo que también llama la atención es que el ASESOR LEGAL de Pandeportes, HUMBERTO ANDRÉS COLLADO CASTILLO, nombrado el 15 de julio 2019, por el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, quizás es un Letrado de Primera pero al parecer no está versado en deportes. Esto ha creado una sorpresa; pues, el Mitómano HENRY ‘PIRATA’ MORGAN, Jefe de COPAN, según mis pesquisas, nombró al abogado JUAN E. VEGA BENEDETT, Asesor de COPAN. No sé el salario, y de qué fondos es pagado.

Con lo que estoy viendo, solo me queda decir, pero en voz alta: Tanto Cinismo y Desvergüenza en el Deporte, Abruma. Desde mucho antes que surgiera en el mundo la pandemia generada por el COVID-19, el Coctel advertía lo poco afortunado que sería la Rep. de Panamá realizara los JCC-2022. Razones serias y muy bien fundamentadas me hacía pensar de esa manera. Ha pasado el tiempo y hubo cambio de Gobierno Nacional, y con mucho pesar me doy cuenta de que no estuve equivocado. Nuestro mucho andar en estas lides del deporte me conducía a reflexionar y concluir que con una DIRIGENCIA DEPORTIVA TAN MEDIOCRE, llena de aviesos intereses, no podíamos llevar a cabo que ese sueño de la juventud se realizara en nuestro suelo patrio.

¿Quieren ejemplo de lo que digo? Gran parte de esa dirigencia es objeto de Profundos Cuestionamientos en DISTINTAS FISCALÍAS del Ministerio Público. La otra parte que no es investigada guarda silencio cómplice. Recuerden lo que decía Martí: VER UN CRIMEN EN SILENCIO, ES COMETERLO. Ahora en nuestro días, cuando la crisis sanitaria nos agobia, leo y escucho que el señor H. POZO de COPAN, hacer declaraciones tan ridículas, irrelevantes y tan sin sentido, sobre la realización de estos Juegos 2022. Pregunto que si en verdad creen esos disparate de este Mitómano del Deporte Olímpico. Decir en medio de lo que nos avecina sanitariamente, que ESTÁ FELIZ porque va a escoger ‘UN MASCOTA’ de los Juegos, creo que es un atentado contra la inteligencia de los panameños, que se construirán estructuras deportivas como el bendito mal llamado Centro Acuático, y el Velódromo es mentir descaradamente.

En el Coctel solo le encuentro razón de ser tan cínico. Y es que si no acata las órdenes de su ‘Jefe’ en el COP, y declara como lo hace, puede perder su ‘chamba’. Así es, ni más ni menos. Lo que se vive en el COP, COPAN y demás Fed. y Asocio. Deportivas, es un CULTO a la DESVERGUENZA y DESFACHATEZ.

Afirma Pozo que los Juegos podrían realizarse en el 2023, y los resultados superiores a los de Barranquilla 2018. Por último, Damaris Young, insiste en decir que es Asesora del ‘CO’ de los 24° JCC, y tanto ‘Rasputín Cerda, como Henry ‘Pirata’ Morgan, afirman que es falso que ella se auto-nombró. ¿Qué dice ‘SE’ ‘LCC?