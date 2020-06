Nuevo Toque de Queda de MINSA, frena los Deportes de Conjunto

La Nota Suelta de hoy: Frente a nuestro Deporte Competitivo y Olímpico, sigue ignorando que la masificación comienza en las Escuelas y Colegios, donde se detectan los talentos que con el tiempo son los que representan al país en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano, (JOJ), y que esta nueva década 2020, se están introduciendo deportes nuevos, y que en muchos, por la igualdad de género, compiten niñas y varones. Dudo que el COP, que aún preside Camilo Amado Varela, y Pandep., con Edwardo Cerda de ' DG', Mónika Boloboski, 'SG', Irving Saladino, 'DT' de Deportes, Doña Cecilia Arosemena, Asesora del 'DG', y el 'HD' Héctor Brands, el que manda y dicta las pautas, están al tanto de que, mientras sus enfoques están, en 'DON DINERO', y el aval del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, 'SE', 'LCC', escoger la MASCOTA para los supuestos 24° JCC 2020, 2022 ó 2023.

Según dicho por el Presidente del COI, Thomas Bach, los IV JOJ DE VERANO, será el primer evento Olímpico en ÁFRICA, y será en DAKAR, SENEGAL, en los meses de mayo y junio 2022. Como nota curiosa, el ex Jefe de lo que era la IAAF, Lamine Diack, que fue expulsado por sus actos corruptos, es oriundo de Senegal; dijo que los Juegos serán en los meses de mayo y junio 2022. He aquí señalamientos del COI, de la innovaciones de estos IV JOJ de Verano, 2022. “El proceso de selección de anfitriones. Creó un proceso más simple, más corto, y más barato para los participantes, trabajando en sociedad con apoyo y experiencia del COI. A una fase de diálogo abierto, (marzo-junio de 2018), le siguió una fase de candidatura , (julio-octubre 2018), durante el cual el COI creó un plan general de deporte e instalaciones, en consulta con las partes candidatas”.

El Plan Online, presenta una visión general de las instalaciones potenciales que pueden ser potenciales-sitios que pueden ser apropiados para Acoger los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano, 2022. Después de las Elecciones en la Sesión del COI en Buenos Aires, Argentina en octubre 2018, Dakar 2022 ha entrado en la fase final del proceso de selección de anfitrión, la fase de co-construcción, (Nov.2018-Nov.2019). Durante esta fase, el COI y las partes interesadas colaborarán con el anfitrión, para desarrollar conjuntamente, un Plan de Edición, Dakar 2022, incluyendo, un Plan Maestro, Conceptos y PRESUPUESTO que se alinean con objetivos estratégicos, y están adoptados y optimizados para el concepto local”. Quizás esto suena aburrido para los que solo les interesan el USA$, pero en la continuación mañana, verán los deportes nuevos que estarán en Dakar 2022, y Panamá no practica ninguno a nivel competitivo. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Los Diarios del viernes 5 de junio 2020, como dice el Título del Coctel de hoy: “Nuevo Toque de Queda” de MINSA, frena los Deportes de Conjunto”. En el Sumario detallé que de 5:00 p.m., sábado 6 de junio hasta 500 a.m., lunes 8 de junio., paraliza, Basket, Fútbol, Béisbol, y otros deportes”. Contrario a esto, y porque el DEPORTE Olímpico y Profesional es la fuente imprescindible de ingresos de los atletas, y países del primer mundo. Es por ello que la 'NBA' votaron el jueves 4 de junio 2020, los dueños de los equipos, que incluye a 22 de las 30 FRANQUICIAS que disputarán ocho partidos de fase regular pendientes antes del los playoffs, informaron este miércoles medios estadounidenses. La liga trabaja desde hace semanas en un proyecto para reanudar la temporada el 31 de julio en el complejo deportivo del parque de atracciones de DISNEY WORLD EN ORLANDO (Florida), donde se jugará SIN PÚBLICO, y se intentaría resguardar a los Jugadores de la amenaza de COVID-19. Una vez más aconsejo al Jefe del ¡Buen Gobierno¡, 'S.E.' 'LCC', que sigue afectando su 'credibilidad', desde su 'Burbuja de Aire', que no está, o no le agrada esa frase del General Omar Torrijos Herrera que dice: “El qué más CONSULTA MENOS SE EQUIVOCA”. Aunque repito no soy y pretendo ser el 'dueño de la verdad', en deporte sí me siento con autoridad de dar algunos 'TIPS'. El Gobierno debe ir PASO A PASO para imponer ORDEN Y DISCIPLINA, en el área social, (el pueblo necesita tener credibilidad sobre su gobierno). No podemos seguir malgastando nuestro esfuerzo sin solución. Lo estamos viendo con una 'Comisión Tripartita', y la solución se ve distante. Este acto con buenas intenciones de, 'S.E.' Rosario Turner, Ministra de Salud, donde inclusive circularon 'FAKE-NEWS' de la posible renuncia de su cargo; y también el Jefe del MEF, 'S.E' 'H.A', que en este espaciodije que hace recordar los pasos en el recorrido del Cristo Negro de Portobelo.

Con este nuevo toque de queda, había que recordar que el Béísbol y Softbol Olímpico lo preside la WBSC, y tiene que seguir las reglas de la 'OMS', y muchas cosas que hacían los peloteros, como masticar tabaco, sentarse juntos están prohibidos. El Baloncesto, también tiene que jugar en un coliseo sin público, y evitando los roces. Esta prohibición sectaria, indica que deja el paso libre al aumento de COVD-19, a otras provincias que juegas estos tos deportes. En Bocas del Toro, se juega béisbol. El Distrito de Changuinola tiene brotes de COVID-9. Lo que estamos viendo es que el DEPORTE está en el CUARTO GRUPO, de apertura, y la propia del MINSA insinúo que quizás no se active hasta el 2021.

Si habrá una paralización del deporte, acompañado de toque de queda, y los 'atletas llamados 'ÉLITES', muchos viven fuera del país, por qué esa insistencia de que los XXIV JCC, van porque van, y el único motivo parece ser los $330 Millones. El hospedaje de atletas, al parecer, serán en HOTELES, que ahora tienen reglas nuevas. Así es.