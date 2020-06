La WBSC publicó un grupo de Recom. Operativas de Salud para el Béis. y Softbol

Notas Sueltas. Recibí con fecha 5 de junio 2020, una Nota de Prensa del Departamento de Comunicaciones del COI que dice. “Reunión de la Junta Ejecutiva del COI”. Contenido: “La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, (COI) re reunirá remotamente por Video Conferencia a través de sistema electrónico, el miércoles 10 de junio 2020. El ‘EB’ está programado para recibir actualizaciones de las actividades de las administraciones del COI e informes de los Comités Organizadores. El COI estará celebrando una Teleconferencia abierta a los Medios con el Presidente del COI al final de la reunión de la Junta Ejecutiva. Los Medios están invitados previo registrarse para recibir un link a la Teleconferencia.

Programa del la Reunión del Comité Ejecutivo del COI, via Video Conferencia. Tiempo 12-3 p.m. Informe del Presidente. Informes de las actividades de la Comisiones Coordinadoras y el Comités Organizadores. TOKYO 20. Informe del Comité Organizador, y del Presidente de la Comisión de Coordinación Sr. Coates. Actualización de Tokío 2020: “Aquí Vamos Taskforce, (Grupo de Trabajo). Beijing 2022. (XXIV) Juegos Olímpicos de Invierno. París, Francia, 2024), XXXIII Juegos Olímpicos de Verano) Informe del Presidente de la Comisión

Coordinadora, Sr. Beckers. Preparación de la 136th Sesión del COI por videoconferencias. Misceláneos Nota Suelta N°2) Quiero compartir esta información con ustedes lectores, para que conozcan que la Mitomanía En algunas personas, y cito al Jefe del COI, Camilo Amado Varela, es incurable. Esto es uno de sus Twitts, llamó a este servidor, ‘REY DE LA GAMBETA’.(me hizo recordar a Judas). “No conozco a este Señor Bienvenido Brown que se ha dedicado a escribir de mí. He decidido ignorarlo por su periodismo deshonesto, lo

Amarillista, y que solo busca criticar y atacar a nuestros atletas, lo dijo CAMILO AMADO. Lo curioso es que por este medio conocen que es un Megalómano, y Judas del Olímpismo Panameño. CÉSAR I HERRERA J.

“Si usted no conoce al Sr. Brown usted está recién en el deporte. Yo tengo 65 años y desde hace muchísimo tiempo he visto sus escritos y comentarios del Olimpismo; no le eche cuento, no se haga por favor con todo el respeto.

CARMINA PORRAS. Totalmente de acuerdo. Es imposible como ridículo decir que no conoce al periodista Brown. Es una gran mentira. Cuando Camilo Amado Varela fue elegido en el 2012, en base a la Hoja de Ruta del COI, por el desafío del entonces Pres. del COP, Miguel Sanchíz Jr. siguiendo órdenes de Fernando Samaniego,’VP’ y Secretario General, allí están los escrito del apoyo y consejos que recibió del Coctel. Su Primera entrevista en su Galera en los Llanos de Curundú, fui quién lo aconsejé que tratara de lograr un Contrato con el entonces. DG. de Pandeportes, Javier Tejeira, quien lo ayudó a conseguir los votos para ser elegido Pres. del COP. Acepto una invitación que me hizo, para una reunión, en un Restaurante en Vía Argentina, Junto con el Tesorero, Alan ‘Linton Bay’ Baitel, y Roberto R. Vallarino, Pres. de la Asociación de Golf. Los escuché, siempre dejando claro, que el Coctel defiende causas y no personas. Me solicito un permiso para REPRODUCIR el Coctel en el Sitio Web del COP,(lo recuerdas Madurito Amado).

Todo marchaba bien hasta que comencé a criticar algunas arbitrariedades de su no muy bendito ‘SG’ Ricardo Sasso, y Jefe de la FEPAT, que le exigió que no publicara más el Coctel en la Página del COP, y por votación Mayoritario lo tuvo que aceptar. Se le olvidó que su jefe de Prensa de nacionalidad dominicana amenazó con agredir a este servidor por denunciar unas anomalías del gremio. ¿Tendrá amnesia que no se acuerda que Estuve Presente en la 125th Sesión del COI, en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina, donde Thomas Bach, fue elegido Pres., y dialogué con su HADO-PADRINO’ por casi 40 minutos de su status al frente del COP.

Pasando al tema de hoy, en la agenda de prioridades del ¡Buen Gobierno¡ no está el deporte. Forma parte del Punto 4. Las señales de posibilidades de ir mejorando, dio un ‘revoch’, por la política por el COVID-19, que ha obligado a la Ministra del MINSA, ‘SE’ Rosario Turner, a su política de ‘1 paso pa-lante’, ‘2 pasos-pa tras’.

Restableció el Toque de queda, y horario controlado por sexo. Con la insistencia de hacer los 24° JCC, que al parecer, avala ‘SE’, ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’, coincide con el ‘Knockout’ de la periodista Flor Mizrachi Ángel en el Diario La Prensa, en donde el entrevistado Dr. Jorge Ritter, dijo: “Ningún Gobierno ha perdido tanto credibilidad en tan poco tiempo”. En el Título Principal de hoy dije: La WBSC (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, órgano supremo de estos dos deportes, que Preside Ricardo Fraccari, publicó una serie de Recomendaciones Operativos de la Salud para el Béisbol y Softbol. El Dr. Saúl Saucedo, que preside ORAD, abordó ese tema que repito, porque las reglas de la ‘OMS’, tiene que llegar a toda la dirigencia y atletas en todas las provincias porque el béisbol es el deporte donde se ha invertido millones, y es el que más de práctica en el país. Grandes eventos deportivos como las Copas del Mundo WBSC y Continentales en Béisbol y Softbol tradicionalmente han atraído a muchos aficionados al Estadio, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados lo mejor que podemos, y no promover la propagación de COVID-19, dijo el Pres. de WBSE, Riccardo Fraccari. Estas nuevas pautas y consideración sirven para reducir la exposición a COVID-19. Como el retorno de la actividad en nuestro está planeado y comenzará lentamente en todo el mundo. Mañana comenzaré a dar a conocer las recomendaciones específicas al béisbol y softbol,

para mitigar el riesgo de acovid-19. En el RANKING del Béisbol Masculino, Panamá es el mejor ubicado de ‘CA’. Está de #12 con 1875 Puntos. Honduras #47, El Salvador, #54, Guatemala #58, y CRC, #78.