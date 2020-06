El Pres. del COP está contagiado de la Virus de 'Mitonomanía Deportiva

La Nota Suelta En el Coctel del Sáb. 13 de junio 2020, también fue abordado por el ‘CE’ del COI, que preside Thomas Bach, también tocaron el tema de los XXXII JO de Tokío, 2021, y la nueva Hoja de Ruta. El público Japonés se está preparando para la realidad, de los Juegos Olímpicos pospuesta para el próximo 2021, donde los atletas probablemente tienen que confrontar cuarentena. Los Espectadores serán menos, y la demora le costará a los contribuyentes miles de millones de dólares. Dije que en las últimas semanas según la ‘AP’, el Pres. del COI, Thomas Bach, ha dado entrevista fuera de Japón e insinuó, un “Estadio Vacío, cuarentenas y pruebas de virus” John Coates, miembro del COI quien supervisa la preparación de Tokío, dijo hacen una semanas en Australia, que los ‘JO’ de Tokío confronta problemas reales, particularmente por los números involucrados, 15,400 ATLETAS OLÍMPICOS y Paralímpicos para comenzar, y personal funcionarios, Medios de Comunicación, y hasta 80,000 voluntarios.

Hoy sigo con: COSTOS REDUCIDOS. En las horas previos a una conferencia ‘ONLINE’, Masa Takaya, Portavoz de los Juegos Olímpicos de Tokío. Los medios japoneses publicaron varios versiones, virtualmente la misma noticia, citando fuentes sin nombre. Los Juegos del Próximo año SERÁ REDUCIDO, simplificado, o muy diferente. El ‘CEO’ de Tokío, Toshiro Moto ha sido abierto sobre RECORTAR COSTOS, y reduciendo los niveles de servicios. El Gobernador de Tokío, Yuriko Koike, en el noticiero de ayer sonaba el mismo tono.

Seguiremos adelante con los elementos que se deben transmitir, y simplificar dijo, sin dar detalles en la reducción de personal, y agregando que EL PÚBLICO será consultado. Primero que nada, necesitamos entender esto de los residentes de Tokío, y los japoneses. Takaya no confirmó ninguna de la noticia filtrada, y dijo que no provino directamente de él. Un Informe típico decía los Asientos Olímpicos podrían reducirse, dejando en limbo, la disposición de millones de boletos ya vendidos.

Dijo Takaya: hablando con los titulares de boletos preocupados: “Queremos eliminar estas preocupaciones”. Sin embargo, no ofreció nada, excepto diciendo, contramedidas contra COVID-19, se determina hasta este Otoño. Esto incluye planes para fanáticos, cuarentena etc. Las entradas serán un campo de batalla. El ‘CO’ tiene ingresos presupuestarios de al menos US$ 800 millones (J$113 mil millones), de venta de entradas y puede ser reacio en devolverlo. Los boletos lleva una CLAUSULA FORCE MAJEUR (Fuerza Mayor), que permite a los organizadores evitar reembolso. Este es el signo de interrogación alrededor de Tokío 2021.

Tema de hoy. En el Coctel son incontable las veces, y gracias a la distinguida colega, DRA., Geraldine Emiliani, Psicóloga Clínica, he explicado en detalle lo que es un Megalómano y un Mitómano. Como es ‘Incurable’ en el caso del Pres. del COP, CAMILO AMADO, no puede resistir de usarlo. En un escrito del apreciable colega, Aurelio Martínez en el Diario El Panamá América donde lo entrevistó, el Título dice: “Camilo Amado cree que los JCC del 2022, cambiará de fecha por la Pandemia Mundial del Corona Virus.

Es claro que no se va a poder cumplir con la fecha inicial de los JCC por diversos razones, entre ellos el ATRASO en la construcción de los coliseos deportivos, y limitación del PRESUPUESTO ESTATAL por La Crisis generada por COVID-19, afirmó Amado”. Como se trata de un concurso d Mitómanos, el jueves 11 de junio 2020, HENRY ‘PIRATA MORGAN’ POZO, Jefe de COPAN, declaró que los JCC 2022, permitirán la Masificación, y habló de las instalaciones que van a construir. ‘Pirata Morgan Pozo, sumó a su coro A. Solís de Copan, y a Noel Gutiérrez, Jefe del Dep. de Depor. del Municipio de La Chorrera.

Otra detalle contradictorio, Camilo dice que no hay dinero, y de limitación presupuestario; pues, el 27 de mayo 2020, La Comisión de Presupuesto de la ‘AG’, hizo un traslado de partida al ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, por, “$24,127,222., para ser utilizado en el mejoramiento de diversos Estadios, y estructuras deportivas. Como Amado Varela odia la verdad dijo: “A Panamá tampoco tendrá cupos por INVITACIÓN para atletas a Tokío, pero hay OPTIMISMO en los deportistas de estar presente. Le invito, y también al colega Aurelio Martínez a leer el Coctel Deportivo del 18 de Oct. 2019 con título: “Panamá no es eligible a ´WILD-CARD’ TOKIÓ, 2020. Sumario: ‘La Comisión Tripartita aprobó 92 para los 5 Continentes.

De América hay 17. Tres (3) Belice, Honduras y Nicaragua son de Centroamerica. Camilo Amado Varela, deje su Mitonomania, y recuerde que para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, el COP hizo uso de sus 5 cupos De WILD-CARD de la Comisión Tripartita del COI, donde uno de los Miembros es su ‘Hado-Padrino’, Peré Miró Sellares. En forma misteriosa, dio el ÚNICO WILD, de la Gimnasia Artística a su Progenitora, Isabella Amados, para asistir a Río, Brasil, 2016, pese a que no estaba clasificada, ni participó en la 2ª Vuelta en Río, Brasil 2016, para seleccionar una atleta para el ‘All-Around Individual’.

Termino diciendo, y los sabe, Camilo Amado Varela, y su Letrada, DAMARIS (USA$) YOUNG que el Artículo 4 de la Carta Olímpica vigente, (Los CONs). Artículo 27: Misión y Función de los CONs Punto 3. dice: “Los CON tiene la competencia exclusiva de representar a sus respectivos países en los ‘JO’ y en las Competencias multideportivas regionales, continentales y mundiales patrocinadas por el COI. Además cada CON tiene la OBLIGACIÓN de participar en los ‘JO’ enviando a sus atletas. El COI costea todos los gastos de un MÍNIMO DE 6 ATLETAS. También los gastos totales del Pres. y ‘SG’ del COP. Tomen Nota.