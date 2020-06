Gran error, ignorar el Acuerdo Dep.de Pandeportes con Cuba Deportes S.A.

Mi querido Panamá estaba entre los países bendecidos que no nos tocaba como otros países como Puerto Rico, Cuba, Colombia, ser víctima de terremotos serios y destructoras que tocan a Haití, etc., es por ello que pese a que contamos con doctores egresados de las mejores universidades de 'USA', la Pandemia de COVID-19 que nos azota, y que cada día está en aumento los casos. Desde luego, que reconozco y avalo el esfuerzo que viene realizando 'SE. Dra Rosario Turner Ministra de Salud, (MINSA), para controlar SARS-CoV2, donde cada día aumentan los casos, y Panamá está en el primer lugar en casos en Centroamerica. Esto obliga seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) para mantener los servicios sanitarios esenciales durante la pandemia de COVID-19. Como el deporte no es una prioridad de el país; está en el Bloque N°4 del Jefe del ¡Buen Gobierno¡ que no incluye el deporte, y la Mitonomania presente, está en el aire, aunque se contradicen, la celebración de los 24° JCC, no se sabe en qué año.

Hoy voy a tocar un Comunicado de Prensa recibida de 'World Athletic', en español Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe, de lo que era conocido como IAAF. Primer como digo en mi titulo de hoy, fue ignorado un Acuerdo Deportivo de Pandeportes, entonces dirigido por 'El Cacique Mario Pérez', con Cuba Deportes S.A ¿Qué es la Empresa Cuba Deportes S.A? Es una Sociedad Comercial que fue fundada en 1992. Es una entidad con derechos exclusivos para comercializar los servicios y producto relacionados con el deporte de Cuba.

Cuenta con el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, donde estudiaron un puñado de panameños y de otros países latinos. En el 2001, se fundó la Escuela Int. de Educación Física y Deportes, (EIEFD). Mario Pérez llegó a Pandeportes, nombrado directamente por 'S.E.' Juan Carlos Varela, para cuidar su inversión millonaria en coliseos deportivos de fútbol y béisbol. Reemplazó al 'Showman' Bob Arango como 'DG' que renunció para retornar a los Establos de Caballo en el 'Hipo-Remón'. 'El Cacique' Mario Pérez realizó dos viajes a la Habana, Cuba. En esa oportunidad era para firmar un ´Acuerdo de Colaboración Deportiva' con Eduardo Becali Garrido que era Presidente del Ins. Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, (INDER).

En su visita de tres días a La Habana donde el Miér. 19 de Sep. de 2019, FIRMÓ el acuerdo que tiene 12 Puntos con Becali. Estaban presentes, Max José López Conejo, Embajador de PANAMÁ en Cuba; miembros del Consejo de dirección del organismo deportivo cubano, y las glorias del deporte Javier Sotomayor, Rodolfo Puente, y Daniel Núñez, estuvieron presentes en la firma. El propósito de 'El Cacique Pérez, era el APOYO de nuestro país que es sede de los XXIV JCC, 2022. Dijo que en esta oportunidad no quería que sea solo de entrenadores, que INCLUYA la parte MÉDICA y Científica-Investigativa. “Quiero que Pandeportes aprenda de las enseñanzas que ha tenido Cuba sobre el tema.

Como Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris (USA$) Young, pensaron que ese paso de Mario Pérez, los podía perjudicar de seguir controlando el COP, según mis pesquisas se quejaron ante su no muy bendito, 'Hado Padrino' Peré Miró del COI, por interferencia del 'Cacique Pérez' en asuntos del COP. Le mandó una nota. Retornando al tema principal de hoy, esto es lo que dice Sebastian Coe en su nota con título “PAUTAS DE PREVENCIÓN para organizar torneos. Ojalá Mario Quintero, Jefe de la FEPAT, que por terquedad sigue afiliada a CONSULDALTE, (Confederación 'SA' de Atletismo, con sede en Brasil), y no a su Zona Natural, Norceca. EN COMPETENCIA: El número de personas en el campo de juego debe mantenerse al mínimo, y los funcionarios quien entrará en contacto cercano con los atletas, deben usar Gafas de Protección o una máscara plástica de cara. Además de su máscara, una vez que los atletas hayan cruzado la línea de meta, ellos deberán tratar de mantener su distancia DEL PÚBLICO y FUNCIONARIOS, cuando sea posible que recojan sus pertenencias.

DIRECTIVOS ESPECÍFICOS, para Disciplinas Individuales: 1). El Bloque de Inicio debe limpiarse entre cada Carrera. 2) Se debe agregar CLORO al Salto de Agua, para la carrera DE OBSTÁCULO. 3). LOS BASTONES de RELEVO deben LIMPEARSE entre cada uso, y los Equipos de Relevo deben ser desalentados de reunirse o ABRAZARSE después de una carrera. 4) El uso de ALCOHOL EN GEL, debe recomendarse antes de intentar SALTOS VERTICALES. 5), Los funcionarios deben LIMPEAR LA PLATAFORMA de ATERRZEJE entre cada salto, usando un TRAPEADOR y solución virucida, o use una capa delgada o plástico tejido reciclable que se puede colocar sobre la colchoneta de arena, en pozos de salto, debe mezclarse con una solución que contiene virucida biodegradable y no agresivo para la piel.

6), Funcionarios que manejan Imp. de Lanzamientos. Deben limpiarse las manos o usar guantes desechables después de cada manipulación. 7), En Eventos COMBINADOS . La sala utilizada por los atletas para recuperarse entre disciplina, debe ser al AIRE LIBRE, si es posible. Se debe alentar a los entrenadores a interactuar con sus atletas que usan dispositivos electrónicos. Por respetar mi espacio disponible, mañana continuaré hablando de los pasos después de la competencia. Tomen nota de esto.