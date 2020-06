Atletas de tres países latinos, están en el Entrenamiento Online del Día Olimp.2020

La Nota suelta de hoy. Faltan nueve (9) días para finalizar el mes de junio de 2020, lo que indica que nuestro Presidente, ‘S.E’ Laurentino Cortizo Cohen, que fue elegido el 1º de junio 2019, estará cumpliendo su primer año en el ‘Palacio de las Garzas’, y los titulares de los Diarios me entristece, porque deposité mi voto para ayudar a que ganara las elecciones, que fue bien estrecha sobre su adversario Rómulo Roux, del Partido Cambio Democrático. La votación fue de 655,302 para el abanderado del PRD, y 594,551 para el contrario. Esto indica que, esto se le olvidó a ‘SE’ ‘LCC’, que en su Plan de Gobierno Uniendo Fuerzas dijo: ¨Tenemos un gran país, pero no vamos por buen camino. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. El buen gobierno tiene que liderar este proceso de transformaciones necesarias. El buen Gobierno hace y no roba”. Esto lo respaldó con un Nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA. 1) No Mentir. 2), No Hacer Trampa, 3), No Robar.

Veamos los titulares de ayer de tres diarios. La Decana, La Estrella de Panamá tituló el sábado 20 de junio, por el Colega José Arcia: “PRD: deberá pagar $50 mil de multa por reunión en restaurante”. Sumario: “El oficialista Partido Revolucionario Democrático, lejos de contribuirá apagar el fuego que enfrenta el gobierno por el descontento social, ha terminado por echar más leña”. Titulo del Diario La Prensa de Eliana Morales Gil, y Aminta Bustamante: “Ministras desafiaron normas de cuarentena”. Zapata estuvo en la reunión del PRD en Jimmy’s; ella con Turner y Ruíz, convocaron el encuentro político”. Parte de un escrito de Sábado Picante de Rolando Rodríguez, que le dijo a ‘SE.’,’LCC’. “Han puesto en serios aprietos al presidente de la República, que nos ordena

QUEDARNOS EN CASA, mientras los DIPUTADOS de su partido nos sacan la lengua. ¿Con qué cara puede salir ahora la ministra de salud a pedir que no salgamos de casa para protegernos, si ella y su partido salen a hacer pedazos sus propios decretos?

En los pocos días que faltan para el primer año de Gobierno, desde su Burbuja de Aire, hace recordar las palabras de JORGE EDUARDO RITTER: “Ningún Gobierno ha perdido TANTA CREDIBILIDAD en tan poco tiempo’.

Tema de hoy: La insistencia de celebrar los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, no sé si en el 2020, 2021, ó 2023, como parece ser según las palabras del DG de Pandeportes, Eduardo Cerda. El jefe de COPAN, Henry Pozo, y el ‘boss’ Camilo Amada Varela, que tiene un costo de $300 millones de USD$, contrasta con un Título en el Diario la Prensa, de un escrito de Aminta Bustamante, “No hay plan económico Post-Covid, afirmaron dos líderes de partidos. (Estados Financieros) “El Gobierno aún no cuenta con un plan económico pos-pandemia.

Esa es una de las conclusiones de los líderes de los partidos políticos, luego de reunirse con Héctor Alexander, Titular del MEF, y otros representantes del sector público. Frente a esa realidad; ¿Por qué en coro no dicen que se debe cancelar esa obsesión de gastar $300 millones en estos Juegos?, y por otro lado le niegan apoyo a la Universidad de Panamá que pide un aumento a su presupuesto que fue recortado.

Retornando al tema deportivo más importante, que es la Semana Olímpica y que el miércoles 23 de junio 2020, El COI en su concepción moderno fue fundado por Pierre de Coubertin el 23 de junio de 1894, por lo que estará cumpliendo 126 años de vida. En la parte final, considero importante dar a conocer la participación de los atletas

de los países latinos y nombres de sus atletas, en este Entrenamiento Olímpico Online, más grande del mundo.

Pese a la situación trágica por la que está pasando Brasil con la Pandemia Covid-19, gracias a la irresponsabilidad del Presidente Jair Bolsonario, ha sobrepasado el millón de casos de dicha Pandemia, segundo en el mundo después de ‘USA’, con 20394 muertos. Están participando dos de sus atletas: AGATHA RIPPEL, de Voleibol de Playa, y HUGO CALDERÓN de Tenis de Mesa. De MÉXICO, está participando ROMMEL PACHEA DE CLAVADOS. Señaló que a la fecha, pese a que México es la primera potencia en los JCC, donde ganó la medalla de Oro en Barranquilla, 2018, tiene confirmado 170,485 casos de COVID-19. 23,653 casos activos, y 20,394 muertos. De Argentina, está participando FEDERICO MOLINAR en Gimnasia Artística. Cabe recordar que Buenos Aires, Argentina, es la sede del Campeonato Panamericano de Boxeo Olímpico, clasificatorio para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokío, 2021. En cuanto al COVID-19, tiene 948 muertos, y 37510, contagiados. De América, de Estados Unidos tiene a Laurie Hernández en Gimnasia Artística. Colleen Quigley en Atletismo. Jessica Long, en Natación Paralímpico, y Kyla Ross. En Gimnasia Artística. De Canadá, tiene a

Natalie Spooner de Hockey Sobre Hielo. Tomen nota de esto.