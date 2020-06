Pierre de Coubertin apoyaba la práctica del Boxeo Olim., y la Gimnasia

La Nota Suelta. Muy, pero muy poco se vieron en los diarios del Día del Olímpismo el martes 23 de junio de 2020. No obstante, como vivimos en la era del 'FAKE-NEWS' (Noticias Falsas), en Instagram, Twitter etc. aparecieron estas noticias: “El confinamiento tiene a medio Panamá 'CA', pero es inaceptable que las autoridades deportivas y olímpicas tengan 'abandonados' a atletas de 'Alto Rendimiento' camino a Tokío 2021. Se supo que ni siquiera reciben llamadas de los dirigentes para saber sus condiciones en medio de la pandemia. Señores, respeten a aquellos representantes que defienden los colores de la patria. 'Borrado'. “Le contaron a Marshall que en PANDEMÓNIUM, buscan desesperadamente 'palancas' para aguantar el alud, con candidatos para ocupar la 'DG', así como todos los puestos de mando y jurisdicción. 'Lalo' tiene enemigos ocultos. 'TORTUGONES'. Quiero que sepan, un fuerte comentario existente en Palacio, (¿ será en la Burbuja de Aire?) descubrieron al sustancial Planilla de COPAN $90 mil al mes. ( EL jefe es HENRY 'PIRATA MORGAN' POZO), encargada de la organización de los XXIV JCA y del Caribe, ahora no se sabe en qué año. El 'MEF' que busca plata hasta por debajo de las piedras, CORTARA LA LIQUEDEZ a la mitad del personal, debido a que los resultados en nuevos coliseos deportivos, y avances tangibles de la justa regional son una incógnita. 'CAYITO' suena fuertemente para ocupar la dirección del compromiso. (los que tienen buena memoria, recordarán que el 'HD' Crispiano, acusó públicamente a un personaje de corrupto). Por último, una última glosa, de lo que pudiera ser 'Fake-News' dice: “Alo Panamá: “Por los predios de la Cinta Costera, dieron noticia de unos 'PALAOS' ociosos creadores de una 'Cuenta Instagram para joder a la gente. Resalta que subieron un poste que decía. MINSA: “Eviten salir si no es necesario”, con la imagen de Simón Alvarado, una gloria del deporte panameño”.

Tema de hoy. Cuando hablamos del Boxeo Olímpico actual de Panamá, hay un 'olor fétido', que enciendo una 'LUZ ROJA' de que urge un drenaje de la ciénaga de la dirigencia de este deporte dirigido por TOMÁS CIANCA Y TAMBIÉN DE ELVIS VILLAREAL, Judas del Bádminton y recibió alberge allí por su colega Cianca. En el Coctel del miércoles 24 de junio 2020, siendo el boxeo uno de los deportes más laurados en el país, hice mención de las grandes glorias que ha tenido Panamá, y los que aparecieron en una segunda etapa, con títulos para tirar al Aire. Pero también resalté al 26° Presidente de 'USA' Theodore Roosevelt, que era jugador de Tenis; practicó el Judo y Boxeo. Logró abrir CLUBES DE BOXEO, en los Barrios de pobres de NUEVA YORK, que le atrajo Simpatía al Barón de Coubertin, un gran deportista que practicó el boxeo.

Continúo hoy con la LETRA XIV de Coubertin del Valor del Boxeo: “El gesto que la naturaleza enseña a un hombre amenazado por un ataque, es agarrar UN ARMA A MANO, o agarrar al oponente e intentar derribarlo, que es una forma de arriesgarlo todo. La actitud del boxeador es mucho mas calculada. Comienza por encubrirse por medio de una postura hábil, del cual se prepara para pelear, ver venir golpes, decide resbalar o pararlos, elige el lugar de su ataque , fue contraataque, en el momento crucial Una táctica completa y estrategia en miniatura que requiere un gran número de cualidades psicofisiológicas. El boxeador necesita 'SANGRE FRÍA' Y CALMA, rapidez de ojo, y decisión; velocidad notable, y sobre todo, un frente continuo de coraje, jugando constantemente durante todo el combate, sin debilitamiento de ningún tipo.

Agregue a esto otros méritos. El boxeo es un deporte para hombres, (esto era el pensamiento de la época). No obstante, a partir de los XXVII JO de Verano, Sidney 2000, fue aprobada por el COI, presidido entonces por el Dr. Jaques Rogge, los deportes para estar en el Programa tienen que contar con la participación del género femenino. Fue aprobada tres categorías de damas: 1) Peso-Mini-mosca 51 kgs. 2), Peso Mosca 60 Kgs. 3). Peso Mediano 75 Kgs. Actualmente hay 5 divisiones de damas para los 'JO' de Tokío 2021. 51Kgs., 57 kgs., 60Kgs. 69. El boxeo Masculino requiere poco equipo. Para los hombres es un deporte con prisa dando el máximo de ejercicio en un Mínimo tiempo. ¿Qué equipo requiere?. Un par de guantes acolchonados; bañador de guantes y zapatos tacón sin suela blanda. Es todo. Es cierto, nada es más saludable que tal disfraz, o más correctamente, tal falta de disfraz. Por último, el boxeo pone en juegos los distintos grupos de músculos tan casi armoniosamente como REMA. Y COMO REMAR tiene la ventaja de descartar una fuente de fatiga nerviosa. El boxeador ejerce toda su fuerza en cada movimiento sin hesitación o reserva. Es quizás la satisfacción física debido a este masivo gasto de energía, lo que resulta en un deporte tan combativo, teniendo influencia tan pacíficamente”. Tomen nota de esto. Con el poco espacio que me queda toco someramente que en su NOTA OLÍMPICA XVIII. Con TÍTULO APARATUS, Coubertin, que también era amante de la Gimnasia, condenó enérgicamente, la Campaña en Francia, de abolir los APARATOS EN LA GIMNASIA, (¿Conocía esto Camilo Amado Varela, su distinguida esposa Teresita Medrano de Varela, y Carlos Herrera, que fraudulentamente se tomaron, y aún siguen 'mandando' en la Gimnasia?).

Coubertin trató de explicar como el dominio de TALES EQUIPOS, representa un proceso de aprendizaje que tiene un poderoso efecto en la mente, y un alto valor intrínseco. Tomen nota de esto.